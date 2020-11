L'autre actu de la tech: les communes dans la menace cyber

Les attaques cyber sur les communes de plus en plus nombreuses, un supercaculateur européen, l'esport et des appels vidéos sur Fortnite: voici un florilège d'infos de la semaine écoulée dans le secteur des nouvelles technologies.

Les communes dans la menace cyber

Le gardien de la sécurité informatique française, l'Anssi, a publié avec l'Association des maires de France un guide pour la sécurité numérique des communes françaises, pour les aider à se défendre contre une menace cyber de plus en plus présente.

"Il est de votre responsabilité de ne pas ignorer les enjeux et de mettre en oeuvre des mesures de sécurité numérique", indique à l'attention des élus le directeur général de l'Anssi, Guillaume Poupard.

Le 4 novembre, le directeur général s'était inquiété de la situation des collectivités locales lors d'une audition au Sénat, devant la commission des Affaires étrangères et de la défense.

Les attaques sur elles sont de plus en plus nombreuse, comme cette "alerte très chaude très chaude du côté de Marseille à deux jours des municipales", avait-il expliqué.

"La situation n'est pas bonne, les collectivités locales sont mal protégées", avait-il dit, ajoutant que les collectivités locales seraient une "priorité" pour l'Anssi dans les années à venir.

Le supercalculateur le plus puissant d'Europe est un Atos

Le supercalculateur le plus puissant d'Europe est une machine Atos/BullSequana, installée dans le centre de calcul allemand de Jülich (Rhénanie). Baptisée Juwels, la machine a enregistré une performance crête de 44,1 petaflops, soit 44,1 millions de milliards d'opérations par seconde, et figure au 7e rang mondial, selon le classement TOP100 qui référence les machines les plus puissantes du monde.

Le supercalculateur est aussi le supercalculateur le plus économe en énergie du top 100, grâce à son système de refroidissement par eau chaude.

Selon Atos, la performance de Juwels a bénéficié de l'apport d'un "module d'appoint hautement évolutif", élaboré avec le centre de calcul de Jülich et ParTec, le spécialiste allemand des logiciels pour supercalculateurs.

Juwels est utilisé pour des travaux de recherche liés au climat, à l'environnement, à la gestion durable de l'énergie et aux propriétés des matériaux, ou encore à la recherche sur le cerveau.

L'adtech française Teemo offre l'Europe au groupe singapourien Near

L'expert français du +drive-to-store+ Teemo a été racheté fin juillet par le groupe de publicité numérique Near, et doit lui permettre de s'implanter en Europe dans un contexte de consolidation du marché.

L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, doit aussi permettre à Teemo, qui restera une entité autonome, de diversifier son activité vers le commerce en ligne (+drive-to-web+) et de faire grossir sa base de clients vers de nouvelles verticales: assurances, banques, services en ligne.

Malgré les contraintes sanitaires liées à l'épidémie, qui ont ralenti son activité principale, Teemo assure avoir doublé ses revenus en un an, selon son fondateur Benoit Grouchko, qui a désormais intégré le comité exécutif de Near.

La start-up, fondée en 2014 et présente à San Francisco et Paris avec une trentaine de personnes, avait fait l'objet d'une mise en demeure publique de la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) en juillet 2018 sur son utilisation des données personnelles, dont elle avait obtenu la levée au bout de trois mois.

"A moyen-long terme, (cet épisode) a plutôt été une bonne chose pour notre business. Le fait de disposer d'un cadre légal clair nous a profité", et a rassuré son acquéreur, a expliqué M. Grouchko à l'AFP.

3,3 millions de pratiquants d'esport en France

Le jeu vidéo en compétition voit s'affronter quelque 3,3 millions de joueurs en France, selon le baromètre France Esports 2020, réalisée auprès des Français de 15 ans et plus. Parmi eux, 1,3 million sont exclusivement des pratiquants et 2 millions sont à la fois consommateurs et pratiquants.

L'esport reste majoritairement masculin (70% d'hommes parmi les joueurs occasionnels, 94% parmi les joueurs de compétition), et jeune (une majorité des joueurs ont moins de 34 ans).

La pratique fédère aussi quelque 4,5 millions de consommateurs exclusifs, qui regardent les compétitions en ligne, même très occasionnellement (moins d'une fois par mois).

En raison de la pandémie, la pratique s'est encore plus numérisée cette année, les compétitions en ligne représentant désormais 59% des évènements au détriment des LANs, les compétitions physiques de jeu vidéo.

Des discussions vidéo sur Fortnite

Le célèbre jeu vidéo de tir Fortnite a intégré la technologie d'appels vidéo d'HouseParty, une start-up que l'éditeur du jeu Epic Games avait acheté en 2019, afin de permettre à ses utilisateurs de discuter en marge de leur partie.

"L'appel vidéo de Houseparty sera disponible pour les joueurs de Fortnite sur PC, PlayStation 5, et PlayStation 4", un smartphone et un compte HouseParty associé, explique Epic Games dans un communiqué.

L'éditeur précise que les parents peuvent désactiver cette fonctionnalité dans les réglages du compte Fortnite.

Levées de fonds

L'éditeur de solutions d'expédition de colis pour le commerce en ligne Sendcloud a levé 12,6 millions d'euros à l'occasion d'une série B menée par Axa Venture Partners et avec la participation d'investisseurs historiques (notamment BOM Brabant Ventures, Bonsai Partners).

La start-up bordelaise Lucine a levé 5,5 millions d'euros auprès des fonds Kurma Partners, Bpifrance et BNP Paribas développement notamment, pour développer une application permettant de soulager la douleur chronique, en proposant des procédures thérapeutiques personnalisées de type réalité virtuelle et thérapies cognitivo-comportementales.

L'éditeur de solutions de gestion et stockage de contenus numériques (Digital Asset Management) Perfect Memory a levé 5 millions d'euros auprès du groupe implid dont elle s'était rapprochée courant 2019.

La start-up parisienne Affluences, spécialisée dans le calcul et la gestion des flux de circulation de personnes dans les commerces, transports ou musées, a annoncé une première levée de fonds de 4 millions d'euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires pour accélérer sa croissance en France et poursuivre son déploiement en Espagne, Italie, et en Allemagne.

