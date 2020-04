L'autre actu de la tech: le temps passé sur mobile explose

Le coronavirus qui fait grimper le temps passé sur mobile et les statistiques de l'Insee sur les incidents de cybersécurité en France: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Le temps passé sur mobile explose

Le temps passé sur mobile a augmenté de 30% en Chine au premier trimestre, et atteint désormais 5 heures, selon le spécialiste du marché applicatif App Annie. En Italie, où l'épidémie s'est développée plus tôt qu'ailleurs en Europe et qui pourrait préfigurer le marché européen, cette durée a crû de 11%.

Les dépenses mobiles ont également augmenté et atteint un record: 23,4 milliards de dollars dépensés au premier trimestre sur les magasins d'applications Android et iOS et une augmentation de 15% des téléchargements.

Les applications de travail collaboratif et visio-conférence ont fortement progressé, ainsi que les applications de santé et de sport fitness, et bien sûr le jeux (+20% sur la période).

Le divertissement a été porté notamment par la plate-forme Twitch, par Discord, et par Disney+ qui s'est lancé dans sept pays européens le 24 mars, générant 5 millions de téléchargements le premier jour.

Dans le monde, l'application TikTok reste numéro 1 des téléchargements sur le trimestre, suivie par la suite d'applications de Facebook (Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger). Tinder reste en tête des dépenses des consommateurs, suivie par Youtube qui gagne 3 places. Disney+ fait son arrivée à la 7e place du classement.

Talanx investit dans la fibre en France

Le groupe Talanx, troisième assureur allemand, a annoncé lundi avoir investi 200 millions d'euros dans des titres de dette visant à financer un projet de fibre optique en France conduit par le groupe de télécoms Iliad et le fonds d'infrastructure français InfraVia.

Outre Talanx, des banques internationales et des investisseurs institutionnels ont aussi pris une part à ce dispositif de financement d'un montant total de 2,1 milliards d'euros.

Dans le détail, ce projet vise à accélérer le déploiement de la fibre optique dans des zones disposant jusqu'à présent d'un faible accès à l'internet rapide et devrait permettre d'équiper jusqu'à six millions de foyers en France, explique Talanx dans un communiqué.

16% des grandes sociétés ont vécu un incident informatique en 2018

Indisponibilité des services informatiques, destruction ou altération de données, divulgation de données confidentielle: selon une étude de l'Insee auprès de 12.500 sociétés, 16% des entreprises de dix personnes ou plus implantées en France ont vécu un incident de sécurité informatique en 2018 (causée par un acteur malveillant ou une panne logicielle), une proportion qui double pour les sociétés de plus de 250 personnes.

Pour 6% des sociétés, les incidents ont abouti à la destruction ou à l'altération de données et pour 2%, à la divulgation de données personnelles.

Pour se protéger, les deux tiers des sociétés ont recours à des prestataires et 4 sociétés sur 10 s'assurent désormais contre les éventuels incidents. "Les sociétés de la construction sont les moins assurées contre ces risques alors qu'elles sont de plus en plus victimes d'incidents de sécurité informatique", précise l'Insee.

Enfin, la moitié des sociétés interrogées a une politique d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles: c'est deux fois plus qu'en 2015.

Les résultats pourraient être sous-estimés, les sociétés étant "parfois réticentes à communiquer sur ces événements", et n'ayant pas toujours eu connaissance des incidents.

Les hackers éthiques ont du pain sur la planche

Les hackers éthiques de la plate-forme Yes We Hack, qui cherchent les failles de sécurité dans les logiciels et applications qu'on leur soumet, ont du pain sur la planche en ces temps de confinement, selon son patron Guillaume Vassault-Houliere.

"Nous avons doublé à 200 le nombre de failles" trouvées par les limiers de Yes We Hack sur la première semaine du confinement, a indiqué M. Vassault-Houlière. "Cela a un peu ralenti ensuite, mais on a toujours une activité très forte", ajoute-t-il.

De nombreuses entreprises ont dû adopter en urgence des procédures de travail à distance, et ont fait appel à Yes We Hack pour les sécuriser rapidement, a-t-il expliqué. Des éditeurs ont développé en urgence des applications dans le domaine médical, et ont eu besoin de hackers éthiques pour corriger les erreurs de développement. Quant aux hackers éthiques, qui souvent font cela en marge de leur activité professionnelle, beaucoup ont en ce moment du temps à revendre, a-t-il complété.

Yes We Hack met en relation entreprises et hackers éthiques. Les entreprises paient aux hackers des primes allant de 50 à 20.000 euros quand ils trouvent une faille. 15.000 hackers dans 120 pays sont inscrits sur la plate-forme.

CovidRadius, l'appli pour rester à un kilomètre de chez soi

En France, confinement oblige, l'activité sportive est limitée à des déplacements d'une heure par jour et dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi. A vol d'oiseau ou par les routes et chemins? L'application libre CovidRadius, disponible en ligne sur covidradius.info, fournira les deux indications et permettra même, entre deux foulées, de vérifier si on n'est pas sorti du périmètre.

