L'autre actu de la tech: le RGPD en sursis au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni qui applique six mois encore le Règlement européen sur le protection des données malgré le Brexit et la disparition du lecteur multimédia Flash Player, star du début des années 2000: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Le RGPD applicable au Royaume-Uni jusqu'au 1er juillet

L'accord UE-Royaume-Uni prévoit que le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) continuera de s'appliquer au Royaume-Uni jusqu'au 1er juillet, a indiqué la Cnil.

A partir du 1er juillet, et en l'absence d'une nouvelle décision "d'adéquation" de la Commission européenne, "toute communication de données personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert de données vers un pays tiers", a précisé la Cnil.

"De tels transferts ne pourront s'effectuer qu'avec la mise en place de garanties appropriées, telles que prévues par le RGPD (exemple: clauses contractuelles types, règles contraignantes d'entreprise, etc.) et à la condition que les Européens disposent de droits opposables et de voies de droit effectives" sur l'utilisation de leurs données, a-t-elle précisé.

La décision "d'adéquation" permet de reconnaître qu'un pays extérieur à l'Union européenne assure une protection des données personnelles comparables à celle du RGPD, et permet donc de considérer un transfert de donnée vers ce pays comme un transfert intra-européen.

Pour l'instant, l'Argentine, le Canada, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Uruguay et certains petits États comme la principauté d'Andorre bénéficient de cette décision d'adéquation. LDes négociations sont en cours avec la Corée du Sud.

Adieu Flash Player

Flash Player, le lecteur multimédia qui a permis de démocratiser l'animation vidéo et l'interactivité sur les sites internet au début des années 2000, n'est plus soutenu depuis le 31 décembre par son éditeur Adobe et son utilisation sera bloquée à partir du 12 janvier.

Les nombreuses failles de sécurité et l'émergence de formats rivaux comme HTML5 ou WebGL ont eu raison de ce petit logiciel, dont Adobe avait annoncé la disparition progressive en juillet 2017.

Les internautes nostalgiques, désireux par exemple de rejouer avec les jeux vidéo sommaires créés au début du millénaire pour ce lecteur multimédia pourront néanmoins en retrouver un certain nombre en ligne grâce au projet Internet Archive sur archive.org.

Un émulateur baptisé Ruffle permettra en effet d'animer à nouveau des pages archivées sur le site, sans passer par Flash Player.

Bouygues débouté au sujet de l'itinérance Orange Free

Bouygues Telecom a été débouté le 29 décembre par le tribunal administratif de Paris de sa demande d'indemnité de 2,285 milliards d'euros à l'État pour ne pas avoir suffisamment encadré l'accord d'itinérance conclu entre Orange et Free en 2011 pour la 2G et la 3G, lorsque Free s'était lancé sur le marché de la téléphonie mobile.

Cet accord d'itinérance a permis à Free de monter directement dans le train de la 4G sans avoir à consacrer toutes ses ressources à la 2G et 3G, en perte de vitesse.

Bouygues reprochait à l'Arcep, le régulateur des télécoms, d'avoir commis une "faute lourde" dans cette affaire en n'imposant pas plus de contraintes à Free et en créant une situation concurrentielle déloyale.

Mais le tribunal administratif a estimé que l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence "des effets anticoncurrentiels sur le marché de la téléphonie mobile tels que l'Arcep aurait dû prendre d'autres mesures".

Au contraire, "la possibilité pour le nouvel entrant de bénéficier d'une itinérance 2G mais également 3G sur le réseau d'un opérateur déjà présent sur le marché était nécessaire pour assurer dès son entrée une concurrence effective au bénéfice des utilisateurs", a notamment souligné le tribunal administratif.

Les appels WhatsApp augmentent de moitié pour le Nouvel An

Plus de 1,4 milliard d'appels audio et vidéo ont été passés dans le monde à l'occasion du nouvel an, soit une augmentation de 50% en un an, a annoncé le groupe Facebook propriétaire de la messagerie aux plus de deux milliards d'utilisateurs, à l'issue d'une année marquée par l'explosion des usages de la visio-conférence.

"Avant le Covid-19, la célébration du nouvel an avait déjà connu des pics dans l'utilisation de la messagerie (...). Pourtant en mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont provoqué des pics plusieurs fois supérieurs à celui du nouvel an et cela a duré des mois", conduisant Facebook à renforcer encore ses efforts pour augmenter la capacité de son infrastructure, a déclaré dans un communiqué Caitlin Banford, responsable des programmes techniques au sein de Facebook.

Une application pour demander une avance sur salaire

La start-up Stairwage, dont l'application facilite les avances sur salaire pour les employés dont l'entreprise est cliente, a levé 500.000 euros auprès de "business angels" afin d'accélérer son développement, alors que cette pratique reste encore peu courante en France, contrairement aux pays anglo-saxons.

Pour le salarié, l'application "permet de demander en deux clics un acompte sur salaire, qu'il reçoit instantanément sur son compte en banque. Il peut faire face à des imprévus en évitant les découverts avec agios et autres frais bancaires". Côté employeur, "c'est un moyen de renforcer sa politique sociale à l'égard des salariés, mais aussi d'apporter un cadre et un processus rigoureux pour la gestion des acomptes".

Stairwage, entreprise française lancée en 2020, précise également dans son communiqué qu'elle verse directement l'acompte au salarié et que le remboursement se fait par l'entreprise en fin de mois, "la demande d'acompte n'ayant donc aucun impact sur la trésorerie de l'employeur".

