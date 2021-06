L'autre actu de la tech: le numérique français à nouveau rassemblé

Le numérique rassemblé, une sanction de la Cnil et un nouveau fonds pour les start-up: voici un florilège d'actualités tech de la semaine dernière.

numeum: le numérique français à nouveau rassemblé

Les organisations professionnelles du numérique Syntec et Tech In France ont fusionné pour former numeum, qui regroupe désormais 2.300 entreprises représentant 530.000 emplois en France.

Pour Tech In France, c'est un peu un retour au bercail: l'organisation qui représentait les éditeurs de logiciels et comptait environ 400 membres était née d'une scission en 2005 de Syntec, dominée par les entreprises de services numériques (ESN) et les sociétés d'ingénierie et de conseil en technologie.

Le conflit s'était cristallisé à l'époque sur la question du logiciel libre, contre lequel Syntec avait refusé de se positionner. Mais le conflit est aujourd'hui dépassé, la généralisation du logiciel libre n'ayant pas empêché les solutions propriétaires de prospérer.

"La période actuelle a montré qu'il se passait quelque chose de nouveau dans le numérique et le moment est venu de nous rassembler sous une même bannière pour former la première communauté pour le numérique et parler d'une seule voix", a indiqué Pierre-Marie Lehucher, ancien président de Tech In France, et désormais co-président de Syntec.

Une start-up des frères Guillemot veut lever 40 millions d'euros en Bourse

La start-up AMA des frères Guillemot (Ubisoft), active sur le marché des outils de réalité assistée pour les professionnels, ambitionne de lever 40 millions d'euros avec une introduction sur le marché Euronext Growth (PME) à Paris.

Les solutions AMA sont utilisées notamment pour le diagnostic à distance, l'inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la formation à distance et la télémédecine.

Les fonds levés doivent permettre à l'entreprise "d'accélérer ses investissements en recherche et développement, et l'expansion de ses équipes de vente internationales".

Le placement des actions a commencé le vendredi 18 juin avec une fourchette indicative de prix comprise entre 6,6 et 8,9 euros par action. La première négociation des actions sur Euronext Growth est prévue le 2 juillet.

AMA prévoit notamment de multiplier par 4 ses effectifs de recherche et développement d'ici 2023, de 48 à 200 personnes.

Les effectifs dédiés aux activités de cybersécurité et aux fonctions logistiques, administratives et de siège vont tripler de leur côté, de 27 à environ 80.

La Cnil sanctionne Brico Privé pour des manquements au RGPD

Le gendarme des données personnelles a infligé une sanction de 500.000 euros au site de ventes privées bricoprive.com, dédié au bricolage, au jardinage et à l'aménagement de la maison, en raison de plusieurs manquements concernant le traitement des données personnelles des clients et prospects, et France et dans trois autres pays européens.

La société ne respectait pas les durées de conservation des données qu'elle avait fixées et conservait les données de 16.000 clients qui n'avaient pas passé commande depuis cinq ans et même de 130.000 personnes qui ne s'étaient pas connectées à leur compte sur la période.

La Cnil reproche également à Brico Privé de n'avoir pas effacé les données des clients qui en faisaient la demande, se contentant de désactiver l'accès du client.

Enfin, le régulateur a relevé d'autres points ne relevant pas du RGPD, mais du code des Postes et des Communications électroniques, ainsi que de la loi Informatique et Libertés, notamment l'envoi de messages de prospection et le dépôt de cookies publicitaires sans recueillir de consentement préalable.

La Poste crée un fonds pour des start-up "à impact positif"

La Poste a annoncé à VivaTech la création d'un nouveau fonds de capital-investissement doté de 35 millions d'euros, qui investira tous les ans de 300.000 à 3 millions d'euros dans trois à cinq start-up proposant des services susceptibles de générer de la valeur ajoutée pour les clients.

"La Poste Ventures sélectionnera et accompagnera des start-up ayant la volonté de mettre en oeuvre des démarches à impact positif au cours de leur croissance, telles que la neutralité carbone et la parité", selon le groupe public.

La sélection sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance sera réalisée avec le fonds XAnge.

Un "Rail Open Lab" pour les réseaux ferrés

Le "Digital Open Lab", créé en 2018 par SNCF Réseau et la Fédération des industries ferroviaires (FIF), va s'agrandir avec l'arrivée de la RATP et du Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (Serce), pour former "un laboratoire d'open innovation et d'accélération technologique et numérique pour la maintenance et l'exploitation des réseaux ferrés".

Devenu "Rail Open Lab", il va multiplier les expériences sur le terrain autour des thématiques de la maintenance prédictive, du collaborateur connecté et de la connectivité, ainsi que de l'économie circulaire et du développement durable.

Levées de fonds

Upflow (gestion automatisée de la facturation et du recouvrement) a levé 15 millions de dollars auprès du fonds 9yards Capital et d'investisseurs privés.

YellowPop (néons à LED pour décoration d'intérieur) a levé 4 millions de dollars auprès du fonds Eutopia

Homeys (solutions IA pour diminuer la facture énergétique des ménages) a levé 1,1 million d'euros auprès du groupe Saint-Gobain et du groupe de conseil en économies d'énergie Sonergia.

Meta-API (outil d'automatisatoin pour développeurs) a levé un million d'euros, dont 700.000 euros en capital auprès de Newfund et d'investisseurs privés.

