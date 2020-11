L'autre actu de la tech: le match écologique entre papier et numérique

Choisir entre un courrier ou un mail, ou prouver sa majorité en réservant une trottinette: voici l'actualité de la semaine écoulée dans le secteur des technologies.

Papier contre numérique: qui est le plus écologique?

Mail ou courrier, catalogue ou site internet? Le centre de réflexion La Fabrique écologique a tenté dans un rapport de répondre à ces interrogations sous l'angle écologique, à l'aide d'une étude récente du cabinet Quantis pour le compte de La Poste.

"Sur la base des hypothèses étudiées, la publicité papier a ainsi tendance à émettre moins de GES (gaz à effet de serre NDLR) qu'une vidéo sur internet, mais le simple site internet avec une campagne d'+emailing+ va être nettement moins impactant qu'un catalogue publicitaire diffusé par courrier", résume ainsi La Fabrique écologique.

De plus, "contrairement à ce qu'on pourrait anticiper, les factures papier et internet ont des impacts proches dès lors qu'un stockage de la version numérique est intégré dans le calcul", affirme l'organisation.

Selon La Fabrique écologique, ces éléments ne doivent pas mener à l'instauration d'une "règle générale", mais devraient inciter les acteurs économiques à mesurer "systématiquement leurs impacts environnementaux et climatiques".

A Lyon, les trottinettes Dott vérifieront l'âge

Les utilisateurs lyonnais des trottinettes en libre-service Dott devront désormais prouver leur majorité pour utiliser le service.

A l'issue du premier trajet, le système demandera "une photo de la pièce d'identité et un selfie rapide avec contrôle, pour s'assurer que l'utilisateur soit bien majeur", précise un communiqué. S'il ne s'y conforme pas, l'utilisateur ne pourra pas débloquer une trottinette pour un second trajet.

Jusqu'à présent, seule une déclaration sur l'honneur était nécessaire pour pouvoir utiliser le service, qui notifiait que si l'utilisateur n'était pas majeur, il ne serait pas couvert par l'assurance de l'entreprise en cas d'accident.

Les levées de fonds des start-up tech les plus prometteuses épargnées par le Covid

"Avec un montant levé de près de 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2020 malgré la crise sanitaire", la performance de 500 entreprises ayant levé plus de 3 millions d'euros depuis leur création est "équivalente à celles observées sur la même période en 2019", révèle une étude de KPMG France.

Entre 2017 et 2019, les fonds levés par les entreprises du "Top Tech Tommorow", le baromètre où KPMG identifie les 500 start-up françaises les plus prometteuses, "sont passés de 1,4 à 4 milliards d'euros par an" et le ticket moyen de 14,7 à 20,7 millions d'euros, détaille cette étude.

En 2019, les cinq plus importantes levées de fonds du Top Tech Tomorrow ont été Meero (205 millions d'euros), Doctolib (150 millions), ManoMano (110 millions), Ynsect (110 millions) et Algolia (100 millions).

Google se lance dans le marché des VPN

Le géant du web Google a lancé discrètement un nouveau service de VPN (réseau chiffré pour se connecter à internet) qu'il a adossé à son offre de stockage en ligne, pour l'instant seulement accessible aux Etats-Unis et sur les téléphones Android.

"D'un simple geste dans l'application Google One, vous pouvez chiffrer votre activité en ligne afin de profiter d'une couche de protection supplémentaire, où que vous soyez connecté", présente Google qui fait ainsi son entrée dans un marché de la vie privée en passe de devenir grand public.

L'offre sera incluse dans le tarif de 9,99 dollars par mois qui permet d'obtenir un stockage de 2 Téraoctets (To) de données.

Google promet que son service "sera bientôt disponible dans d'autres pays", sans préciser de date, et qu'une application sera lancée à terme sur iOS, Windows et Mac.

Selon Google, "une journalisation minimale est effectuée pour assurer la qualité de service, mais votre trafic réseau n'est jamais consigné et votre adresse IP n'est pas associée à votre activité."

Le régulateur européen des données veut mettre en conformité les institutions de l'UE

Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a rappelé dans un communiqué aux institutions européennes qu'elles ne devaient plus permettre sur leurs sites de transfert de données personnelles aux Etats-Unis, une pratique dont le cadre légal a été invalidé cet été par l'arrêt dit Schrems II de la Cour européenne de justice.

"En ce qui concerne les nouvelles opérations de traitement ou les nouveaux contrats avec des fournisseurs de services, le CEPD encourage vivement les institutions de l'Union européenne à éviter les activités de traitement qui impliquent des transferts de données personnelles vers les États-Unis", peut-on lire dans un document du 29 octobre.

Le média européen Euractiv avait quelques jours plus tôt révélé qu'un site du Parlement européen permettant aux parlementaires de se faire tester contre le coronavirus contenait quelque 150 traceurs susceptibles d'envoyer des informations personnelles, notamment sur les serveurs d'entreprises américaines comme Google ou Stripe.

Levée de fonds

- La start-up française Bulldozair a levé 4 millions d'euros auprès notamment des fonds PROBTP Innovation et Anaxago pour "démocratiser sa solution de collaboration digitale dans le BTP".

jub/yk/soe/eb