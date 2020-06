L'autre actu de la tech: le lavage des mains surveillé par une IA

Être surveillé par une IA quand on se lave les mains, le confinement qui profite à Netflix et consorts, et une application pour permettre aux routiers de connaître le temps d'attente au passage des frontières: voici l'actu des technologies lors de la semaine écoulée.

Une intelligence artificielle pour surveiller le lavage des mains

Le groupe japonais de technologies Fujitsu a annoncé avoir entraîné une intelligence artificielle à reconnaître le respect des consignes d'hygiène pour un lavage des mains efficace.

Grâce à une caméra braquée sur un lavabo, le logiciel attribue et affiche en temps réel une note sur 10 à chacune des six étapes du nettoyage élaboré par le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Le groupe assure que sa technologie permettra de remplacer le contrôle visuel dans les entreprises, les hôpitaux, les écoles, ou lors d'événements.

Le confinement profite aux plateformes de vidéo à la demande

Quelque 25% des internautes déclarent s'être abonnés à une offre de vidéo à la demande pendant la période de confinement, selon un sondage réalisé par Hadopi, la Haute autorité chargée de la lutte contre le piratage des oeuvres sur internet.

Et 49% des internautes déclarent désormais avoir accès à un abonnement payant de vidéo à la demande, contre 36% l'année dernière.

Le niveau de consommation illicite de biens culturels dématérialisés est toutefois resté stable sur un an, autour de 27%, principalement en utilisant les sites de streaming (diffusion en direct), les convertisseurs et les sites de téléchargement direct.

Les réseaux de pair à pair, visés par la surveillance des ayants-droits et la procédure d'avertissement de l'Hadopi, sont utilisés par seulement 17% des internautes qui déclarent des pratiques de "piratage".

La France au deuxième rang des pays européens hébergeurs de contenus à caractère pédopornographique

La France se classe au deuxième rang des pays hébergeurs de contenus à caractère pédopornographique au plan européen derrière les Pays-Bas et au troisième rang mondial derrière les Etats-Unis, selon les statistiques de l'organisation Inhope publiées dans le rapport annuel de l'association Point de contact.

Celle-ci a classé en 2019 15.064 adresses internet comme "manifestement illicites", 75% d'entre elles revêtaient "un caractère pédopornographique", explique-t-elle dans un communiqué.

"Le grooming, le chantage sexuel dit +sextorsion+, la circulation et la récupération de contenus sexuels autoproduits tels +selfies+ sont des phénomènes de plus en plus répandus", alerte l'association, qui a parallèlement remarqué une nette "baisse de diffusion des contenus de propagande terroriste" (679 URLs signalés contre 1.777 en 2018).

Galileo pour connaître le temps d'attente aux frontières

L'agence européenne des systèmes de navigation par satellite (GSA), qui gère Galileo, a développé avec la Commission européenne une application disponible sur smartphone, "Galileo Green Lane", afin de faciliter le transport de marchandises en réduisant le temps d'attente aux frontières intérieures de l'Union européenne, temporairement rétablies avec la pandémie de Covid-19.

Pour chaque poste-frontière, l'application permet de connaître en temps réel le temps d'attente avant de pouvoir passer. Les entreprises de logistique et leurs chauffeurs peuvent mieux planifier leurs itinéraires en prenant en compte les temps d'attente aux différentes frontières. Quand les chauffeurs arrivent à une certaine distance de la frontière, ils sont informés par une notification de l'état du trafic au poste-frontière.

"Leur localisation est collectée anonymement, uniquement lors de l'approche de la frontière", affirme le Centre national d'études spatiales (CNES) dans un communiqué.

Huawei choisit Dailymotion pour son application vidéo

Le géant chinois des smartphones Huawei a annoncé s'être associé avec Dailymotion, une filiale du groupe Vivendi, afin d'intégrer sa solution technologique de lecture et de monétisation de vidéos, ainsi qu'un catalogue de contenus locaux et internationaux, dans son service Huawei Video, selon un communiqué commun des deux entreprises.

Levées de fonds

- L'épicerie en ligne La Belle Vie a levé 11,6 millions d'euros auprès de Capagro, FJ Labs, A Plus Finance et Celeste management pour développer les livraisons hors d'Ile-de-France.

- La plateforme de mise en relation d'étudiants avec des professionnels a levé 5 millions d'euros auprès d'Alliance entreprendre et de ses investisseurs historiques.

- La start-up Neobrain, qui développe un logiciel de ressources humaines pour cartographier les compétences et les motivations des collaborateurs d'une entreprise, a levé 3 millions d'euros auprès notamment de Breega.

- Alice & Bob, une start-up née en février 2020 et qui ambitionne de créer un nouveau type d'ordinateur quantique (la prochaine génération de calculs informatiques), a levé 3 millions d'euros auprès notamment de l'Université Paris Sciences et Lettres (PSL) pour progresser dans la recherche et le développement.

- La plateforme de vente d'équipements agricoles Farmitoo a levé 1,5 million d'euros auprès de Bpifrance et d'investisseurs privés pour accélérer son développement en Europe.

- Askeet, qui développe un logiciel responsable des achats de services pour assister les entreprises dans leur recherche de prestataires a levé un million d'euros auprès d'investisseurs privés.

jub-mra/tq/spi