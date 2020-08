L'autre actu de la tech: le jeu vidéo, terrain d'affrontement des Gafa

Jeux vidéo, reconnaissance faciale et propriété intellectuelle, voici une sélection d'infos tech de la semaine écoulée.

Combat entre direction et développeurs chez Limestone Games

Polémique autour du studio de jeux vidéo Limestone Games, qui développe notamment le titre Aeron Must Die! prévu pour 2021. A l'occasion de la sortie d'une nouvelle bande annonce de ce jeu de combat lors d'un évènement promotionnel de Sony, une partie de l'équipe de développement a dit avoir été forcée de quitter la société et accuse la direction du studio d'être responsable entre autres d'une culture de harcèlement au travail à travers des cadences intenables et de violations de propriété intellectuelle, selon des documents diffusés sur internet.

"Focus Home Interactive a été informé d'allégations sérieuses soulevées par plusieurs développeurs chez Limestone qui ont travaillé à la création du jeu (...)" à l'encontre de leur employeur, a écrit sur Twitter l'éditeur français du jeu, qui assure "regarder de près" ces accusations avant de prendre d'éventuelles mesures.

Microsoft, Google et Facebook empêchés de proposer leurs jeux chez Apple

Le service de jeux en streaming de Microsoft Xbox Game Ultimate, qui doit être lancé le 15 septembre, ne sera pas disponible sur les appareils mobiles d'Apple, qui applique aux plateformes de jeux en streaming des politiques très restrictives, empêchant également le développement des services Google Stadia et de Facebook Gaming.

Les jeux proposés sur iPhones et iPads via le magasin d'application App Store doivent être validés individuellement par Apple comme toutes les applications, a justifié un porte-parole de la firme à Business Insider. Or, les services de Microsoft, Google et Facebook consistent à jouer à des jeux sans les télécharger préalablement, et donc sans passer par les systèmes de validation et de monétisation d'Apple.

Sur App Store, les applications Facebook Gaming et Google Stadia sont ainsi privées de leur fonctionnalité principale permettant de jouer.

"Malheureusement, nous n'avons aucune manière d'amener notre vision du jeu en streaming" sur l'App Store d'Apple, a réagi un porte parole de Microsoft jeudi, cité par le média américain.

La reconnaissance faciale par la police française attaquée en justice

L'association de défense des droits sur internet La Quadrature du net a annoncé avoir déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre les dispositions du code de procédure pénale autorisant la police à recourir à la reconnaissance faciale pour identifier les personnes dans le TAJ, le fichier des personnes mises en causes lors d'une enquête.

"Cette technique est d'ores et déjà utilisée pour des affaires courantes et, récemment avec le confinement, de forts soupçons de détournements de ce fichier pèsent sur certaines amendes adressées à des personnes +connues des services de police+", présente l'association, qui attaque cette disposition sur le fondement d'une directive européenne instituant qu'un traitement biométrique d'identification des personnes n'est possible qu'en cas de "nécessite absolue" et "sous réserve de garanties appropriées".

La Quadrature du net craint également que la fusion des fichiers des cartes d'identité et des passeports n'étende les possibilités de recherche de la police à l'ensemble de la population française, et de mettre en place une "réelle surveillance biométrique de masse", permettant "un contrôle invisible, permanent et généralisé de l'espace public".

Un paiement en plusieurs fois entre particuliers

La fintech bordelaise Obvy, lancée en 2017, s'est alliée avec Banque Casino pour proposer un service de paiement entre particuliers qui permet le paiement fractionné en plusieurs fois. La solution est "capable de sécuriser l'ensemble des transactions allant de 1 à 200.000 euros", affirme la société dans un communiqué, et "agit comme tiers de confiance en conservant les fonds de la transaction" jusqu'à ce que le bien acheté soit en possession de l'acheteur.

Qu'ils entrent en contact via Facebook, Leboncoin, La centrale, ou un autre site de petites annonces, "il suffit à l'acheteur et au vendeur d'avoir un compte Obvy afin d'effectuer leurs transactions".

Ubisoft à l'assaut des Battle Royale

Genre très prisé des amateurs d'esport et de jeu en ligne, les jeux vidéo dits "battle royale", qui voient s'opposer un nombre défini de joueurs sur une carte fermée jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, voient débarquer un nouvel acteur, avec l'éditeur français Ubisoft et son tout nouveau Hyper Scape, qui arrive ce mardi. L'objectif pour Ubisoft est de se faire une place aux côtés des Fortnite, PlayersUnknown BattleGround (PUBG) ou autre Apex Legends dans ce genre particulièrement couru et très lucratif pour les studios.

Le jeu sera en mode freemium, c'est-à-dire accessible aux joueurs gratuitement mais ces derniers pourront acheter dans le jeu des accessoires, tenues, armes et autres afin de personnaliser ou améliorer leur avatar.

Apple ne veut pas être pris pour une poire

Le géant américain du numérique Apple a lancé une action en justice contre une petite entreprise ayant développé une application d'aide aux listes de courses et servant à faire un planning de menu, Prepear, dont le logo représente une poire stylisée, avec une seule feuille accrochée à sa tige. Selon les fondateurs de l'entreprise, Apple y voit une contrefaçon, estimant le logo bien trop semblable à sa pomme partiellement croquée surmontée d'une feuille.

Selon les fondateurs de Prepear, il ne s'agit pas de la première attaque en justice du genre de la part d'Apple qui aurait "lancé des dizaines d'actions en justice contre des petites entreprises ayant des logos fruitiers. Beaucoup ont modifié ou abandonné leur logo, n'ayant pas les moyens de lutter devant les tribunaux".

Les levées de fonds

- La start-up lyonnaise Clim8, qui développe des sous-vêtements chauffants, a levé 2,75 millions d'euros en Série A auprès de Seventure Partners, Agileo Ventures et le groupe Deveaux pour "accélérer la croissance de ses ventes et développer de nouveaux produits".

- Le groupe de cosmétiques Ieva, qui développe des bijoux connectés, a levé 12 millions d'euros en série A via le Crédit Mutuel Innovation et SEB Alliance. Cette levée permet à l'entreprise, fondée en 2016, de faciliter l'acquisition de l'enseigne Atelier du Sourcil et ses 109 boutiques, qui permettront d'expérimenter ses solutions.

