L'autre actu de la tech: le Health Data Hub contesté

Le Health Data Hub contesté devant le Conseil d'Etat et une nouvelle notation des sols cultivés: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Covid-19: le Health Data Hub contesté

L'association professionnelle Conseil national du logiciel libre (CNLL) et plusieurs autres organisations et personnes demandent au Conseil d'État de suspendre l'arrêté confiant des données de santé liées au Covid-19 au Health Data Hub, la nouvelle plate-forme publique de collecte de données de santé pour la recherche.

Motif du recours: le fait que le Health Data Hub, avec ses données, soit hébergé sur le "cloud" de Microsoft. Microsoft est américain et il n'y a pas de garantie que ces données ne seront pas exportées aux États-Unis, affirment les auteurs du recours.

Le Conseil d'état examinera le 11 juin la demande du CNLL, qui est accompagné dans cette affaire par le collectif Interhop (hôpitaux pour le partage libre des algorithmes), la représentante des usagers de l'AP-HP, des syndicats de médecins et d'autres professions.

L'octroi de l'hébergement des données du Health Data Hub à Microsoft, réalisé discrètement par le gouvernement, a provoqué de vives protestations, notamment d'Octave Klaba, le président du fournisseur de cloud français OVH, qui a regretté qu'il n'y ait pas eu de procédure d'appel d'offres en bonne et due forme.

Le gouvernement a répondu qu'à l'époque où la décision a été prise, il n'y avait pas d'opérateur français pouvant répondre aux spécifications du projet.

5G: les opérateurs attaqués en justice

Alors que les quatre opérateurs téléphoniques français (Orange, Bouygues, SFR et Free) attendent toujours la nouvelle date des enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G, ils se retrouveront le 30 juin au tribunal de grande instance de Paris, attaqués via une assignation en référé par 500 militants anti-5G au motif d'avoir négligé le principe de précaution au cours des expérimentations de la nouvelle norme de téléphonie menées depuis 2018.

S'appuyant sur l'exemple de la Suisse, revenue sur le lancement de la 5G en attendant d'en mesurer les effets réels sur la santé et l'environnement, les plaignants, rassemblés par Côme Girschig, fondateur des Jeunes Ambassadeurs pour le climat, réclament une expertise pour "vérifier s'il existe un risque, à tout le moins un doute, quant à l'innocuité de la technologie 5G sur la santé et l'environnement".

Parallèlement, le Conseil d'État doit rendre d'ici mi-juin sa décision sur le recours formulé par deux associations, Agir pour l'Environnement et Priartem, sur le même sujet.

Outil collaboratif pour l'État

Les agents des services de l'État et des établissements publics disposent désormais de leur plate-forme collaborative (stockage, partage, coédition de documents...), baptisée Resana.

Ce service inter-ministériel est exploité par le secrétariat général (Sgar) de la préfecture régionale de Nouvelle Aquitaine. Il a été réalisé dans le cadre de tech.gouv, le programme d'accélération de la transformation numérique du service publique piloté par la Dinum, la direction informatique de l'État. Il s'appuie sur un logiciel édité par la start-up InterStis, basée à Paris et en Saône-et-Loire.

Le CAC 40 doit plus investir dans la tech

La fédération de start-up et fonds d'investissement France Digitale a salué le nouveau plan de soutien aux start-up présenté la semaine dernière, et en a profité pour réclamer aux groupes du Cac 40 d'en faire plus pour les jeunes pousses.

La création d'un fonds public "de souveraineté" pour investir dans des start-up jugées stratégiques "est bienvenue mais ne doit pas nous exonérer d'une réflexion sur la faiblesse des investissements technologues par les grands groupes du CAC 40", a déclaré Nicolas Brien, le directeur général de France Digitale.

"Les grands groupes américains et chinois investissent six fois plus dans les start-up de l'intelligence artificielle que leurs homologues européens", a affirmé M. Brien.

Le gouvernement annoncé la semaine dernière un plan d'un total de 1,3 milliard d'euros sur plusieurs années pour les start-up, reposant notamment sur la création ou l'alimentation de fonds d'investissements publics. Le gouvernement va notamment créer un fond de 150 millions d'euros, qui pourra aller jusqu'à 500 millions en 2021, pour éviter que des entreprises développant "des technologies d'avenir à caractère souverain" ne passent sous pavillon étranger.

Notation des sols cultivés

La start-up Greenback a annoncé le lancement de sa solution automatique de notation des sols cultivés, après avoir testé "plus de 200 indicateurs et méthodes d'évaluation des sols pour sélectionner les plus solides" et travaillé avec des organismes comme l'institut de recherche agronomique français INRAE ou la Washington University aux Etats-Unis.

"Aujourd'hui, Greenback appuie sa notation sur des prélèvements effectués dans les parcelles. Ces données sont corrélées par les algorithmes exclusifs de Greenback à des métadonnées (satellites, bases de données environnementales ou topographiques)" qui vont lui permettre "d'étendre sa notation partout dans le monde", a-t-elle indiqué.

La notation s'appuie trois index, carbone, biodiversité et pollution. Elle "se focalise sur la santé écologique des sols", et sur une "perspective environnementale et non économique".

La surveillance des sols "profite à tous, investisseur qui mesure la pérennité d'un actif, industrie agroalimentaire (...) qui met en avant ses filières de qualité, assureurs qui mesurent et analysent un risque", selon la start-up.

Levées de fonds

Saagie (90 collaborateurs, orchestration de données) a levé 25 millions d'euros auprès de Crédit Mutuel Innovation, accompagné de NewAlpha Asset Management, Seventure Partners et AG2R La Mondiale et d'investisseurs historiques.

H4D (cabines de téléconsultation médicale) a levé 15 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques (Atoqa, Aviva France, Bpifrance et Lbo France), rejoints par Supernova Invest et un fonds familial.

Didomi (gestion des consentements des internautes) a levé 5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Breega et de Bpifrance.

Happydemics (études marketing automatisées) a levé 5 millions d'euros auprès du fonds familial Fair/e et d'investisseurs privés comme Laurent Ritter et Alexandre Yazdi (Voodoo)

La jeune société lyonnaise Ener Pacte (exploitation/optimisation de centrales photovoltaïques) a levé 1,7 million d'euros en capital, montant auquel vient s'ajouter 1,25 million d'euros de crédits bancaires émanant de Bpifrance.

La start-up nantaise Mr Suricate (détection de parcours clients sur les sites web) a levé 2 millions d'euros auprès des fonds West Web Valley (Arkea, Bpifrance, investisseurs privés...), Swen Capital Partners et Pays de la Loire Participations.

