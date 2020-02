L'autre actu de la tech: le financement participatif en pleine croissance

Financement participatif en pleine croissance, nouveaux smartphones compatibles avec l'offre de jeu en streaming de Google: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Financement participatif: +56% en 2019

Le financement participatif, dont l'essor est l'une des promesses de de l'ère numérique, a augmenté de 56% en France en 2019, selon les chiffres du baromètre annuel du financement alternatif du cabinet Mazars réalisé auprès de 58 plateformes spécialisées (Anaxago, Miimosa, KissKissBankBank...).

Ce moyen de financement reste toutefois à un niveau encore symbolique de 629 millions d'euros, loin par exemple des 5 milliards d'euros de capital-risque levés par les start-up de la French Tech en 2019.

La croissance du financement participatif a été essentiellement tirée par celle des obligations, qui ont plus que doublé à 453 millions d'euros.

Le secteur économique a absorbé la grande majorité des fonds collectés par le financement participatif (576 millions d'euros), suivi par le secteur culturel (spectacle vivant, audiovisuel, musique, etc.) et le secteur social (éducation, humanitaire, etc).

Jeu en streaming: Google ouvre Stadia à de nouveaux smartphones

Stadia, l'offre de jeu en streaming et par abonnement de Google, avait déçu lors de son lancement en novembre en ne permettant de jouer que sur les appareils de la marque (smartphones Pixel, télévisions via la clé Chromecast) et le navigateur Chrome.

Depuis le 20 février, il est possible d'utiliser le service sur 18 nouveaux téléphones, dont toute la gamme de Samsung Galaxy depuis le S8 et les smartphones pour joueurs Razer et Asus Rog.

Une connexion wifi sera toutefois requise, afin de pouvoir connecter la manette et ne pas épuiser les forfaits de données mobiles.

Avertissement de Thales sur le recours au cloud

Plus de la moitié des données des entreprises sont désormais stockées en ligne dans le "cloud", et près de la moitié de ces données expédiées dans le nuage sont sensibles, selon un rapport Thales qui tire la sonnette d'alarme sur leur sécurité.

"Plus le volume de données migrant sur le cloud augmente, plus la sécurité devient un enjeu complexe", selon le rapport 2020 de Thales sur la sécurité des données. "Plus une organisation a fait sa transformation numérique" à coup d'outils cloud, "plus il est probable qu'elle ait subi une fuite de données", poursuit-il.

Dans le panel d'entreprises étudiées par Thales, "45% des entreprises les plus numérisées" ont ainsi subi une fuite de données, "significativement plus que la moyenne des entreprises".

Capgemini investit dans l'analyse de données

La première mise du nouveau fonds d'investissement lancé par Capgemini dans la tech avec le spécialiste Isai a été pour Toucan Toco, une start-up française qui offre des solutions logicielles d'analyse et de visualisation de données pour "partager la connaissance (...) à tous les niveaux de l'entreprise".

Le fonds de Capgemini a participé à une levée de fonds de 12 millions d'euros de Toucan Toco. Le groupe français aidera notamment cette start-up, autofinancée jusqu'à maintenant, à prendre pied aux Etats-Unis.

Capgemini a par ailleurs annoncé le rachat d'Advectas (200 personnes), un spécialiste de l'analyse des données dans les pays scandinaves.

Trop peu de femmes pour exploiter les données

Les femmes ne représentent que "15% à 22%" des effectifs des "data scientist"(spécialistes de l'exploitation des données par les algorithmes d'intelligence artificielle), s'alarme une étude du Boston Consulting Group menée dans dix pays.

Selon cette étude, "75% des étudiantes en sciences", le vivier naturel des spécialistes de la donnée, "considèrent ce domaine comme étant trop théorique, sans impact concret sur la vie réelle ou comme relevant d'une culture +geek+ beaucoup trop compétitive", relève l'étude.

"Ce déséquilibre constitue un risque important: se priver des femmes, c'est d'abord faire fi d'un vivier très significatif de talents, c'est également s'exposer à des risques éthiques majeurs liés notamment aux biais de genres", écrit le BCG.

Levées de fonds

- L'opérateur allemand de trottinettes électriques en libre-service Tier Mobility a porté à plus de 100 millions d'euros sa dernière levée de fonds, qui avait initialement été clôturée en octobre à 60 millions. Les fonds supplémentaires doivent être investis dans la recherche et l'innovation pour améliorer l'efficacité des engins, "poursuivre les activités de fusion et d'acquisition", et augmenter la flotte de trottinettes de la start-up, actuellement présente dans 55 villes et 12 pays.

- FlexiFleet, loueur de véhicules pour chauffeurs de VTC, a reçu "près de 10 millions d'euros en fonds propres et quasi fonds propres" du fonds Trocadero Capital Partners.

- DataGalaxy, start-up lyonnaise spécialiste de la cartographie de données, a levé 1,7 million d'euros auprès des fonds Newfund et Evolem Start.

