L'autre Actu de la tech: le cybercampus s'installera à la Défense

Un cybercampus à la Défense, le combo 5G et jeux vidéo, et une stratégie nationale pour le quantique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle: voici une sélection des actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Le cybercampus s'installera à la Défense

Le cybercampus, futur vaisseau amiral de la cybersécurité française qui réunira en un même lieu entreprises, start-up, administrations et écoles sera implanté à la Défense, où quatre tours ou ensembles immobiliers déjà existants sont en concurrence pour l'accueillir.

Selon l'équipe chargée de mettre en place le projet, dirigée par Michel VanDenBerghe (Orange Cyberdéfense), le président de la République a tranché en faveur de La Défense cet été, écartant les candidatures à Boulogne-Billancourt et Saint-Ouen.

La décision finale d'implantation est attendue dans les semaines à venir, car l'objectif est d'ouvrir le cybercampus à partir de la rentrée 2021.

Plus de 50 entreprises et institutions ont confirmé leur intention de louer des bureaux ou des espaces de travail sur le futur campus qui vise une surface de 20.000 mètres carrés, pour pouvoir accueillir 700 à 900 personnes.

Une extension est envisagée à Satory dans les Yvelines à échéance de 2 ou 3 ans.

Les quatre sites candidats à La Défense sont le pôle universitaire Léonard de Vinci, et les immeubles Belvédère, Eria et Trinity.

Le jeu vidéo et la 5G, un combo gagnant pour les opérateurs télécoms

Avec une connectivité plus rapide et plus fiable, la nouvelle génération de réseaux mobiles 5G pourrait augmenter les revenus mondiaux des opérateurs de 150 milliards de dollars, selon une étude publiée lundi et basée sur des sondages auprès de 5.000 joueurs parmi les plus assidus dans le monde.

"Les résultats (de cette étude) montrent que ces joueurs sont au courant de l'arrivée de la 5G, connaissent ses capacités et sont prêts à payer plus cher pour l'expérience améliorée qu'elle promet", écrit dans un communiqué l'éditeur de solutions pour opérateurs Ribbon Communication, qui a commandé l'étude.

Selon celle-ci, "79% (des sondés) envisageraient de remplacer leur connectivité domestique et mobile par la 5G pour une meilleure expérience de jeu".

Pour des revenus encore supérieurs, les opérateurs pourraient aussi "former des partenariats avec d'éditeurs de jeux" et distribuer l'accès à leurs plateformes de contenus.

Eric Leandri (ex-Qwant) lance Altrnativ...

Le fondateur et ex-président de Qwant Eric Leandri a lancé une nouvelle entreprise proposant aux entreprises et aux particuliers de sécuriser et anonymiser leur navigation sur internet.

Altrnativ va développer notamment un "réseau superposé et décentralisé" qui permettra d'offrir un service payant semblable à celui d'un VPN.

Le réseau qu'Altrnativ veut créer est comparable à celui - gratuit - de Tor. Mais si Tor est un élément essentiel du "dark net", la partie cachée d'internet qui fourmille d'activités illégales, Altrnativ veut de son côté permettre l'émergence d'un "white net", un réseau où l'internaute "est en sécurité et protégé", selon Eric Léandri.

Altrnativ disposera d'outils automatiques pour filtrer ses utilisateurs et rejeter ceux ayant des activités illégales comme le trafic d'armes ou de drogue, ou la pédopornographie, a-t-il indiqué.

L'offre d'Altrnativ reposera sur des serveurs installés sur le réseau de Sipartech, propriétaire d'un réseau de 25.000 kilomètres de fibre optique en Europe.

Elle "sera commercialisée à partir du 15 septembre sur le marché des professionnels", a indiqué M. Léandri.

...Et Ronan Le Moal (ex-Arkea) soutient les start-ups locales

L'ancien directeur général d'Arkéa Ronan Le Moal et Charles Cabillic, président de West Web Valley l'accélérateur breton de start-up, viennent de lancer Epopée, une nouvelle entreprise d'investissement consacrée aux jeunes pousses du Grand-Ouest.

La structure compte proposer "investissement, accompagnement et accélération pour développer des leaders durables de leur filière, ancrant leurs centres de décisions et leurs emplois en région".

Pour cela, elle dispose de quatre véhicules d'investissement : l'un, associé à un fonds de West Web Valley, pour le développement de start-up "à impact en région" de 50 à 60 millions d'euros; un deuxième pour la croissance des PME/ETI et leur transition numérique et écologique adossé à un fonds de 120 à 140 millions d'euros; le troisième est dédié au développement d'infrastructures d'immobilier d'entreprises via un fonds de 100 millions d'euros et le dernier, doté de 50 à 100 millions, se concentrera sur les nouvelles mobilités.

"Stratégie" nationale pour les technologies "critiques"

Pour le gouvernement, il n'est pas question de laisser des acteurs américains ou chinois dominer le paysage des technologies d'avenir. "On voit qu'il y a certaines technologies critiques", comme l'intelligence artificielle et le quantique, a souligné lundi le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, lors d'un discours prononcé au salon Big Data et AI Paris.

Ainsi, dans le cadre du plan de relance de l'économie, le gouvernement souhaite dans les deux ans à venir déployer "un certain nombre de stratégies" qui vont permettre de "structurer" les secteurs et filières de ces technologies de premier plan. Il devrait annoncer prochainement le lancement de ces stratégies pour le quantique et la cybersécurité, selon M. O.

"On imagine faire une deuxième phase de la stratégie intelligence artificielle, qui avait été présentée par le président de la République il y a deux ans", a-t-il ajouté, précisant que celle-ci avait consisté à mettre en place notamment des aides à l'innovation et des instituts consacrés à ce domaine dans plusieurs villes françaises.

T-System et OVHcloud à la manoeuvre pour développer un "cloud" public européen

T-System, filiale technologique de l'opérateur allemand Deutsche Telecom et l'hébergeur français OVHcloud ont annoncé lundi leur coopération pour le développement d'une offre "cloud" publique européenne dans le cadre de l'initiative Gaia-X, qui doit permettre l'émergence d'un "cloud de confiance", souverain, réversible et mettant en oeuvre des standards ouverts.

"Cette nouvelle offre répondra aux besoins spécifiques du secteur public, des OIV, ainsi que des entreprises de toutes tailles oeuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d'intérêt public", écrivent les deux entreprises dans un communiqué commun.

"Nos partenaires français apportent leur technologie de pointe en matière de Cloud Computing, fondée sur leur maîtrise de la chaîne de production de serveurs et un système d'information open-source, tandis que nous nous occupons de l'infrastructure et des opérations dans nos centres de données allemands", a détaillé Max Ahrens, directeur technique de T-Systems, cité dans le communiqué.

Unify (TF1) se passe de cookies pour cibler la publicité

Le pôle numérique Unify du groupe TF1, qui édite notamment les sites Marmiton, Doctissimo et Aufeminin, a remplacé les controversés +cookies+ tiers par un identifiant "fait maison", pour contourner les restrictions imposées par les navigateurs internet.

"Il faut qu'on ait une capacité de ciblage indépendante du cookie. (Le nouveau système) fonctionne avec un identifiant anonyme, qui n'est pas un cookie" mais utilise des fonctionnalités similaires des navigateurs, a expliqué à l'AFP le président du groupe Olivier Abecassis, à la suite d'une conférence de presse.

"Ces données seront recueillies exclusivement dans un environnement +1st party+ qui ne s'appuie plus sur les cookies tiers mais sur un identifiant maison", a complété le groupe dans un communiqué.

Mise en place progressivement "pendant le confinement", cette DMP (plateforme de gestion des données publicitaires) permet depuis juin de cibler toute l'audience (30 millions de visiteurs uniques mensuels sur les sites du groupe, 50 millions via des sites partenaires), a-t-il poursuivi.

"Nous touchons quatre fois plus d'utilisateurs avec cette plateforme qu'avec la précédente et nous diversifions notre offre de ciblage (comportementale, sémantique, CRM) sans être bloqués par aucun navigateur", s'est félicité Unify.

L'ex-PDG de WPP Martin Sorell acquiert une agence de publicité en France

Martin Sorell, ex-PDG du géant de la publicité britannique WPP et fondateur en 2018 d'un nouveau groupe de communication S4Capital, a annoncé la signature d'un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Dare.Win, une agence de publicité basée à Paris qui "fusionnera" avec le réseau MediaMonks.

Comptant 80 collaborateurs, l'agence Dare.Win "compte parmi ses clients Netflix, France Télévisions, Google, la Française des Jeux, PlayStation, Yves Rocher et Warner Bros France", détaille un communiqué, qui précise que l'agence conservera "son nom, ses locaux et son équipe dirigeante".

lby-cgu-vac-jub/yk/ak/eb