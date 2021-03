L'autre Actu de la tech: le confinement a stimulé (un peu) l'envie de coder

L'impact du confinement sur l'envie de coder des Français, 200.000 terminaux "résistants" et sécurisés pour les forces de l'ordre, et un crypto-actif attaché à l'euro; voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Confinement: 6% des Français ont goûté à la programmation

Six pour cent des Français ont profité du confinement pour s'intéresser au code informatique, selon une étude auprès de 3.000 Français publiée par l'éditeur de logiciel Red Hat. La proportion monte à 12% chez les 18-24 ans.

La programmation arrive en 8ème position des centres d'intérêt cultivés par les Français à l'occasion du confinement, derrière la cuisine, l'artisanat (tricot, peinture dessin), l'entrainement physique, l'apprentissage des langues, la photographie, le développement personnel, et l'écriture.

Selon la même étude, les Espagnols et les Italiens se sont montrés plus "geek" que les Français, avec respectivement 10% et 8% d'entre eux cherchant à s'initier à la programmation. Les Suédois étaient au même niveau que les Français, et les Allemands et les Britanniques juste derrière (respectivement 5 et 4%).

Un crypto-actif attaché à l'euro

La plateforme française d'achat-vente de crypto-actifs Coinhouse distribue désormais des Lugh, des actifs numériques dont la valeur est fixe et attachée à celle de l'euro.

Le crypto-actif fonctionne avec la blockchain Tezos, sur une infrastructure d'émission et de gestion fournie par la société Sceme. La Société Générale et PwC attestent qu'il y a bien une contrepartie en euros disponible pour tous les Lugh émis.

Les usages que trouvera ce crypto-actif non-spéculatif ne sont pas encore tous connus. Mais le groupe Casino participe en tout cas au projet, y voyant "un moyen de développer à plus long terme des moyens de paiement et de fidélité innovants".

Blockchain Partners intègre KPMG

Précurseur dans le conseil sur la blockchain en France, Blockchain Partners a désormais rejoint le géant du conseil KPMG. Blockchain Partners rassemble plusieurs des pionniers qui ont contribué dans l'Hexagone à vulgariser et faire connaitre cette technologie informatique que certains voient comme une révolution en puissance, au même titre que l'internet.

Blockchain Partners revendique près de 250 clients accompagnés depuis 2017, dont près des deux tiers du CAC 40, sur trois gammes de services : pédagogie (conférences et formations), stratégie (aide à l'identification de cas d'usage, et technique (preuves de concept, mise en production, audit de sécurité).

La rançon informatique moyenne a triplé en 2020

Le montant moyen des rançons payées par les entreprises dans le monde dans des affaires de rançongiciel a triplé à 312.393 dollars, selon une étude de la firme américaine de cybersécurité Palo Alto Networks.

La plus haute rançon payée a doublé à 10 millions de dollars, tout comme la plus haute demande de rançon qui a atteint 30 millions de dollars cette année, selon les chiffres du groupe américain.

Le groupe pirate Maze s'est particulièrement illustré dans cette spirale inflationniste, avec un montant moyen de 4,8 millions d'euros.

Palo Alto Networks a identifié 16 variantes de rançongiciels qui font en plus du chantage à la publication de données volées. La palme revient au groupe NetWalker qui a fait fuité les données de 113 sociétés dans le monde.

Plus de 200.000 terminaux pour la gendarmerie et la police nationale

Les opérateurs Orange et Crosscall ont annoncé qu'ils vont équiper la gendarmerie et la police nationale avec plus de 200.000 smartphones et tablettes "résistants" et sécurisés pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel d'offres du ministère de l'Intérieur.

"Pour la première fois ce marché public hautement stratégique est remporté par un duo opérateur intégrateur et constructeur 100% français", ont-ils indiqué.

Thales aide Microsoft à rassurer ses clients sur leurs données

Thales s'associe avec Microsoft pour proposer aux clients de la suite Office 365 du géant américain des équipements de chiffrement des données garantissant que Microsoft ne peut avoir lui-même accès aux données..

De plus en plus d'acteurs européens s'inquiètent de la sécurité des données traitées par les géants américains du cloud. Les Européens s'inquiètent en particulier du Cloud act, une législation extra-territoriale américaine qui peut obliger les opérateurs de cloud américains géants à communiquer aux autorités les données qu'ils hébergent, où qu'elles se trouvent dans le monde.

L'intégration des boitiers Luna HSM de Thales et des systèmes de chiffrement à double clef de Microsoft "assure la protection requise pour protéger les données très sensibles et répondre aux environnements réglementaires exigeants", a indiqué Thales.

Une application "sécurisée" pour partager photos et vidéos

Le champion de roller et entrepreneur Taïg Khris, déjà à l'origine de l'opérateur télécom dans le cloud Onoff, a présenté une nouvelle application mobile pour partager entre amis ses photos et vidéos en haute qualité.

Baptisée Albums, l'application qui se veut une alternative aux réseaux sociaux et autres messageries, doit prochainement permettre de chiffrer les contenus de bout en bout, et a entamé les démarches pour obtenir une certification de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, selon un communiqué.

"Ce processus prendra plusieurs mois mais une fois validé, nous proposerons l'une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo", a déclaré Taïg Khris. L'entrepreneur a levé 2,5 millions d'euros, et compte se rémunérer en vendant notamment du stockage supplémentaire.

Eutelsat commande un satellite à Airbus

Eutelsat a annoncé une signature avec Airbus pour la commande du satellite "Eutelsat 36D" qui doit succéder à "Eutelsat 36B" dont la durée de vie opérationnelle devrait s'achever fin 2026.

Desservant l'Afrique, la Russie et l'Europe, 36° Est constitue une position orbitale privilégiée pour l'entreprise française, se plaçant au troisième rang pour le chiffre d'affaires qu'elle génère.

Le spécialiste français de l'emailing Sarbacane acquiert l'allemand rapidmail

L'éditeur lillois de solutions marketing Sarbacane a annoncé l'acquisition de son concurrent allemand rapidmail, une deuxième acquisition en un an après le parisien Datananas, qui doit lui permettre d'atteindre 50% de croissance en 2021 avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, selon un communiqué.

Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Le groupe Sarbacane entend poursuivre ses acquisitions pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

Levées de fonds

Cubyn (entrepôts logistiques pour e-commerçants) a levé 35 millions d'euros auprès d'Eurazeo et du fonds Large Ventures de Bpifrance, avec le concours notamment des fonds First Bridge venture et de Fuse Venture Partners.

MiiMOSA, plateforme de financement de projets agricoles et agro-alimentaires, a levé 7,5 millions d'euros, auprès notamment des fonds d'investissement à impact Alter Equity, Quadia Capital, Astanor Ventures, et de la fondation Daniel et Nina Carasso (du nom de la famille fondatrice de Danone, agissant pour alimentation durable et l'art citoyen).

Golem.ai (IA de traitement du langage) a levé 5 millions d'euros auprès des fonds OneRagtime (Jean-Marie Messier) et Maif Avenir.

La start-up belge Vaultspeed (automatisation des entrepôts de données) a levé 3,6 millions d'euros auprès notamment du fonds d'investissement Fortino Capital Partners.

Artifakt (outils de développement d'application web ) a levé 3,7 millions d'euros auprès d'entreprise tech comme l'américaine Plug & Play, et des fonds Alliance Entreprendre, Omnes et Verve Venture.

Hubcycle, plateforme de valorisation de déchets industriels végétaux - a levé 1,5 million d'euros auprès notamment des fonds Daphni et Swen et d'investisseurs privés.

La start-up marseillaise nothing2install, qui a développé une technologie de streaming alternative à l'encodage vidéo, a levé 1 million d'euros auprès de des fonds d'investissement régionaux Sofimac Innovation et Région Sud Invest.

