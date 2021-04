L'autre Actu de la tech: la pub ciblée à la TV prend son envol

La publicité ciblée à la télévision qui prend son envol, et Publicis qui contre-attaque face au déclin annoncé des cookies tiers utilisés pour le traçage publicitaire : voici un florilège d'info tech de la semaine écoulée.

Un tiers des foyers français de box TV éligibles à la publicité ciblée

5 millions de box TV sont éligibles à la télévision segmentée à la fin du premier trimestre 2021, selon l'af2m, une association qui regroupe opérateurs et éditeurs de contenus.

La TV segmentée, autorisée par décret pendant l'été 2020, doit permettre aux chaînes de diffuser des publicités ciblées selon les caractéristiques des foyers, s'ils consentent au partage de leurs données personnelles.

"Plus d'un foyer sur deux (a) donné son consentement", poursuit l'association, et une quinzaine d'annonceurs ont expérimenté de premières annonces ciblées, notamment sur les zones géographiques non sujettes au confinement et où les magasins restaient ouverts.

Publicis partage ses données avec The Trade Desk

La groupe de communication Publicis a annoncé que sa filiale technologique Epsilon allait rendre son système d'identifiant marketing sur internet compatible avec celui du groupe américain The Trade Desk.

Concrètement, les clients de Publicis pourront utiliser les données du groupe (200 millions de profils) pour cibler des internautes sur les plateformes publicitaires gérées par The Trade Desk.

Ce dernier deviendra le partenaire tiers exclusif d'Epsilon pour l'achat publicitaire, et pourra utiliser les données de Publicis pour mieux qualifier ses audiences.

Les identifiants publicitaires, générés à partir d'informations personnelles comme un email, doivent permettre aux publicitaires de personnaliser les annonces malgré le blocage des cookies tiers.

Patreon (mécénat d'artistes) fait recette

La plateforme américaine Patreon, qui permet aux particulier de s'abonner à des artistes et créateurs - vidéo, musique, podcasts, arts visuels - pour accéder à leur production a levé 155 millions de dollars, six mois après une autre levée de 90 millions de dollars.

Patreon revendique plus de 200.000 créateurs sur sa plateforme, qui ont généré en 2020 plus de 100 millions de dollars par mois, sur une base de 7 millions de mécènes.

La dernière levée de fonds valorise l'entreprise créée en 2013 à 4 milliards de dollars.

Le reconditionneur Largo va entrer en Bourse

Le reconditionneur nantais de smartphones, tablettes et ordinateurs portables Largo va s'introduire en Bourse (Euronext Growth).

Largo, qui compte une quarantaine de salariés souhaite lever au moins 14 millions d'euros par augmentation de capital dans l'opération.

Largo affiche un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros en 2020, et a reconditionné plus de 140.000 smartphones depuis sa création en 2016.

Téléconsultation: le Français Qare racheté par le Britannique HealthHero

Le spécialiste français de la téléconsultation médicale Qare a été racheté par le Britannique Health Hero. Qare va continuer à développer son activité en France et va notamment devenir un centre de recherche et développement de nouvelles activités du groupe, selon les deux entreprises.

Par ailleurs, "Qare deviendra la marque grand public pour l'ensemble des services de HealthHero en Europe", selon la même source.

Qare revendique près d'un million de téléconsultation en France en 2020, tandis que HealthHero en affiche environ 2 millions.

HealthHero a été fondée en 2019 par l'entrepreneur en santé numérique Ranjan Singh et la société d'investissement Marcol Health.

Le studio français Dontnod va éditer des jeux de développeurs tiers

Le studio français indépendant de jeux vidéo Dontnod Entertainment a annoncé une première co-production, dont il détiendra la majorité des droits, avec le développeur danois PortaPlay.

"Dès nos premiers échanges avec PortaPlay, il nous est clairement apparu que coproduire et éditer cette création originale nous permettrait d'étendre notre portfolio avec un jeu complémentaire de nos productions internes tout en restant fidèle à notre ADN", a déclaré dans un communiqué le directeur des contenus Xavier Spinat.

"Dontnod a décidé d'affirmer son statut d'indépendant en devenant éditeur d'un jeu qui sera développé par un studio externe", résume une note de l'analyste Midcap Partners. Selon la même source, le jeu pourrait être lancé à l'horizon 2023.

La fausse app Netflix espionnait Whatsapp

Les chercheurs en cybersécurité de la société Checkpoint ont repéré sur le Google Play Store une fausse application de visualisation de contenus Netflix, qui visait en réalité à diffuser des logiciels malveillants.

Concrètement, une fois téléchargée, la fausse application surveillait les notifications Whatsapp reçues par l'utilisateur. Elle envoyait à l'insu de celui-ci des réponses automatiques aux messages reçus, pouvant contenir des messages ou des programmes malveillants.

Les dégâts sont limités, l'application n'ayant apparemment été téléchargée que 500 fois avant d'être débusquée et retirée du magasin d'app Google.

Levée de fonds

Le Nantais Smartway (ex-Zéro Gâchis), qui aide les distributeurs à éviter de jeter des invendus, a levé 10 millions d'euros auprès des fonds Supernova Invest, Start, Holnest, IDIA Capital Investissement et UNEXO (Groupe Crédit Agricole).

Les Opticiens Mobiles - opticiens qui interviennent sur les lieux de vie et de travail - a levé 7,5 millions d'euros auprès des fonds Evolem Start, Investir&+, 123 Investment Managers, et Amundi.

Onepilot (externalisation du support client) a levé 2,5 millions d'euros auprès des fonds Global Founders Capital, Kima Ventures et d'investisseurs privés.

Epycure (cures personnalisées de vitamines, plantes et minéraux) a levé 2,5 millions d'euros auprès du fonds Founders Future et plusieurs investisseurs privés issus de la tech comme Pierre Kosciusko-Morizet.

Vybe (Neobanque gratuite pour les jeunes)a levé 2,4 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs privés, dont Ronan Le Moal, ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkea.

Hello Syndic, syndic de copropriété en ligne, a levé 2 millions d'euros auprès des entrepreneurs David Gotchac (YDI Capital) et Patrice Thiry (Tomcat Factory).

Acasi (expertise-comptable en ligne pour les indépendants) lève 2 millions d'euros auprès de Truffle Capital.

Data Legal Drive (éditeur d'un logiciel de conformité au Réglement européen sur la protection des données - RGPD) a levé 2 millions d'euros auprès de l'éditeur juridique Lefebvre Sarrut.