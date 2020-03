L'autre actu de la tech: la poste irlandaise utilise Sigfox

La poste irlandaise utilise le réseau Sigfox, et l'Etna est surveillé par un réseau LoRa: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

L'entreprise postale publique irlandaise An Post va utiliser la technologie française Sigfox (réseau télécom bas débit et basse consommation pour objets connectés) pour suivre les déplacements à travers le pays de "plusieurs milliers" de chariots roulants et conteneurs qui servent à transporter les colis.

"Des dispositifs intelligents permettent à An Post de surveiller l'emplacement de ses ressources (en conteneurs et chariots) à travers le pays, même en dehors de sa propre chaîne d'approvisionnement", a indiqué Sigfox.

An Post, en pleine transition rapide du courrier au traitement de colis, a récemment ouvert un nouveau centre de courrier entièrement automatisé à Dublin qui repose largement ces chariots roulants et conteneurs.

... et l'Etna est surveillé via un réseau LoRa

Une station fabriquée par la société bretonne Kerlink a permis de créer un réseau local LoRa (un autre réseau bas débit et basse consommation pour objets connectés) pour mesurer les émissions de radon dans le panache de l'Etna en Sicile.

Le radon est un précurseur potentiel d'éruptions. Sa présence est mesurée par des capteurs qui communiquent par le réseau local avec le boitier Kerlink, qui envoie à son tour les données en 3G au laboratoire de physique de Clermont-Ferrand (CNRS).

"L'accès aux mesures, quelles que soient les conditions météorologiques ou le niveau d'activité et de dangerosité du volcan, est une avancée majeure pour les scientifiques", selon Kerlink.

Sidetrade investit dans l'IA à Birmingham

L'éditeur français de logiciels Sidetrade, qui compte investir 35 millions d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici 2025, a annoncé l'ouverture d'un bureau technique spécialisé dans l'intelligence artificielle à Birmingham (Royaume-Uni).

Ce bureau baptisé "tech hub" doit permettre "à des +data scientists+, des développeurs et des ingénieurs de collaborer dans des champs très divers tels que le développement produit, la recherche, la formation ou encore l'engagement client", a indiqué Sidetrade.

Sidetrade prévoit de créer 70 nouveaux emplois d'ici 2025 pour conforter sa stratégie de recherche et développement.

Numérique et environnement peuvent-ils faire bon ménage?

Le gouvernement a demandé au Conseil national du numérique une feuille de route pour s'assurer que transition numérique et transition écologique fassent bon ménage et ne travaillent pas l'une contre l'autre.

Le gouvernement demande au Conseil de réfléchir à d'éventuelles normes et label pour empêcher "les pratiques néfastes" et "valoriser les acteurs vertueux".

Il demande également au Conseil de réfléchir au moyen d'assurer la "libération" des données environnementales, pour qu'elles ne restent pas l'apanage des entreprises et institutions qui les produisent.

"Vous étudierez le statut spécifique des données d'intérêt général environnementales et formulerez des recommandations pour une production de qualité et un accès à celles-ci", selon la lettre de mission du gouvernement.

Le Conseil national du numérique est une instance consultative qui rassemble à la fois acteurs associatifs et professionnels de l'internet. Il est présidé par Salwa Toko.

Levées de fonds

Stonly, qui permet aux entreprises de créer rapidement des outils d'aide à l'utilisation de leurs produits, a levé 3,5 millions de dollars auprès du fonds d'investissement Accel et de plusieurs autres investisseurs.

Les Nouveaux Affineurs, entreprise francilienne spécialisée dans les options alternatives végétales aux fromages, a levé 2 millions d'euros auprès des fonds d'investissement Demeter, Newfund, et Beyond Investing. Les Nouveaux Affineurs élaborent leurs produits à partir de noix de cajou ou de soja et de ferments.

Manty (outil d'analyse de données pour collectivités locales), créée en 2017 par trois centraliens, a levé 2,4 millions d'euros auprès de la Banque des territoires et des fonds Axeleo Capital et Kima Ventures.

La start-up avignonnaise Humanroads, qui a développé une solution d'analyse des parcours professionnels à destination des acteurs de la formation, a levé 1,5 million d'euros, auprès du fonds d'investissement Région Sud investissement, d'une filiale locale du Crédit Agricole et d'investisseurs privés.

