L'autre actu de la tech: la portée publicitaire d'Instagram diminue en Europe

La publicité d'Instagram affectée par les règles européennes sur les données et un nouvel investissement dans le spécialiste des jeux mobiles Voodoo: voici une sélection d'actualités tech de la semaine écoulée.

La portée publicitaire d'Instagram diminue en Europe

La portée publicitaire d'Instagram, soit le nombre d'utilisateurs que la plate-forme propriété de Facebook peut cibler avec des annonces personnalisées, a diminué pour la première fois dans plusieurs pays d'Europe à la suite de l'entrée en vigueur de législations protectrices de la vie privée.

Selon la mise à jour de juillet d'un rapport de l'outil Hootsuite et de l'agence We Are Social, cet indicateur a toutefois bondi au niveau mondial de 100 millions d'utilisateurs au cours du dernier trimestre, soit une croissance de 7,5%.

Instagram peut cibler 180 millions d'utilisateurs en Inde (+20%), 170 millions aux USA (+21%), 110 millions au Brésil (+10%). En Europe, le réseau social ne peut plus atteindre que 29 millions d'utilisateurs au Royaume Uni (-15%), 27 millions en Allemagne (-10%), 25 millions en Italie (-11%), 24 millions en France (-8%) et 21 millions en Espagne (-13%).

Le spécialiste israélien du piège à clics entre en Bourse

Outbrain, spécialiste israélien des liens sponsorisés affichés notamment sur les sites de grands médias, a été introduit en Bourse à New York sur l'indice Nasdaq, à forte composante technologique.

La société avait fait l'objet fin 2019 d'une proposition de rachat de la part de son grand rival Taboola, également fondé en Israël et entré en Bourse via une Spac fin juin, mais l'opération n'avait finalement pas eu lieu.

L'introduction a permis à Outbrain de récolter un produit brut d'environ 160 millions de dollars.

Quatre-vingt-huit pour cent des foyers fiscaux ont fait une déclaration en ligne en 2020

Près de 34,5 millions de foyers fiscaux (88% du total) ont déclaré leurs revenus 2020 via internet, selon les chiffres de Bercy.

Sur ces 34,5 millions de foyers fiscaux, 23,4 millions ont eu recours à la déclaration en ligne proprement dite (+0,7% sur l'an dernier), et 11,1 millions de foyers ont eu recours à la déclaration automatique (+3,7%), qui n'entraîne aucune démarche de la part du déclarant.

Le téléphone a été le moyen de contact privilégié en 2020 avec l'administration fiscale, avec 5 millions d'appels reçus.

"La messagerie électronique arrive ensuite, avec un peu plus de 3 millions de courriels, tandis que les flux de réception au guichet sont demeurés modérés, avec moins de 2 millions d'usagers reçus durant la campagne", a indiqué Bercy.

AMI, le nouveau "chatbot" (robot conversationnel d'aide aux usagers) de l'administration fiscale, a de son côté "eu plus de 500.000 conversations avec les usagers à la recherche d'un document ou d'un renseignement par exemple".

"Initialement programmé pour répondre à 12 cas pratiques, il a enrichi ses connaissances au fur et à mesure des conversations pour répondre désormais à 25 cas pratiques", selon Bercy.

Le Groupe Bruxelles Lambert investit dans Voodoo

La licorne française Voodoo, qui développe des jeux vidéo dits "hypercasuals" (des titres mobiles minimalistes et gratuits avec achats intégrés), a signé un accord définitif pour céder 16% de son capital à la holding belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL) qui investit 266 millions d'euros.

L'éditeur parisien, qui a récemment annoncé avoir atteint 5 milliards de téléchargements et 300 millions d'utilisateurs actifs par mois, atteint ainsi une valorisation de 1,7 milliard d'euros et souhaite utiliser cet investissement pour des opérations de croissance externe et pour investir le marché plus important des jeux "casual" (des jeux faciles pour une très large audience).

A l'issue de la transaction qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2021, GBL sera actionnaire minoritaire aux côtés de la banque Goldman Sachs entrée en 2018 et du champion chinois du secteur Tencent, qui avait investit en août 2020 dans l'entreprise pour un montant estimé à 400 millions d'euros.

Les voitures louées via Getaround désormais disponibles sur Moovit

La plate-forme d'autopartage GetAround a annoncé un partenariat avec l'application de mobilité Moovit, une société d'Intel. Les utilisateurs de l'application peuvent désormais voir les véhicules disponibles auprès de particuliers dans plusieurs villes de France, d'Allemagne ou de Belgique.

Levées de fonds

Planity (prise de rendez-vous beauté en ligne) a levé 30 millions d'euros auprès des fonds d'investissements Gaia Capital Partners, Crédit Mutuel Innovation, BPI Digital Venture, Alven et Eiffel Investment Group.

Kili Technologies (plate-forme de préparation de données pour entraîner des IA) a levé 25 millions de dollars auprès des fonds Balderton Capital, Serena Capital et Headline.

jub-lby-tsz/ico/LyS