L'autre actu de la tech: la France, septième terre d'accueil pour les licornes

La France au septième rang mondial pour le nombre de licornes sur son sol et Lactalis qui décide de se doter d'un "cloud" privé: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

La France, septième terre d'accueil pour les licornes

La France se classe au septième rang des terres d'accueil pour les licornes, ces entreprises technologiques et numériques non cotées valant plus d'un milliard de dollars, selon le dernier tableau de recensement des licornes mondiales publié le 24 juin par la société américaine CB Insights, banque de données américaine sur les start-up et le capital risque.

Le classement de CB Insights recense 15 licornes en France, qui se trouve derrière l'Allemagne (17), Israel (18), le Royaume-Uni (29), l'Inde (34), la Chine (145), et les Etats-Unis, qui accueillent à eux seuls 51% de la population mondiale (374).

La liste de CB Insights ne comprend pas certaines sociétés parfois comptabilisées comme des licornes françaises comme Aircall, fondée par des Français et qui compte un effectif important en France, mais qui est enregistrée aux Etats-Unis et comptabilisée comme américaine par CB Insights.

Lactalis aura son propre "nuage"

Lactalis, le premier groupe laitier mondial (85.000 collaborateurs), va faire migrer toutes les applications de gestion et d'administration ("back-office") dans le monde dans un "cloud" privé, qu'il exploitera lui-même.

"Le programme a pour ambition de fermer 70 centres de données existants, aujourd'hui en partie [exploités] par un prestataire externe, et d'en dédier dix, une paire par continents" à la future infrastructure, a indiqué Lactalis dans un communiqué.

"Les appels d'offre sont à présent terminés, mais il reste encore quelques étapes administratives à finaliser avant de communiquer officiellement" les solutions choisies, a indiqué Lactalis.

Cette migration généralisée est un pari d'autant plus audacieux que Lactalis s'est beaucoup construit par acquisitions de sociétés existantes (115 en 15 ans), multipliant l'hétérogénéité des systèmes actuellement utilisés.

Toutefois, "les infrastructures liées à la gestion de la production et logistiques resteront, elles, [exploitées] en local", a précisé Lactalis.

Les jeux vidéo particulièrement ciblés par les pirates

Les jeux vidéo sont particulièrement visés par les pirates, selon le récent rapport "État des lieux d'internet/sécurité" du géant mondial d'internet Akamai.

"Le secteur des jeux vidéo a subi plus de 240 millions d'attaques d'application web en 2020, soit une augmentation de 340% par rapport à 2019", a indiqué Akamai.

Les cyberattaques ont augmenté "plus que dans tout autre secteur pendant la pandémie de Covid-19", a estimé Akamai.

Des acteurs malveillants ont pu par exemple "utilisé un kit d'hameçonnage pour voler les adresses électroniques, les mots de passe, les informations de connexion et les données de géolocalisation des joueurs, pour les revendre sur le marché noir", selon le rapport d'Akamai.

Akamai est l'un des grands réseaux de distribution de contenus mondiaux. Ses serveurs relaient dans le monde entier les sites internet les plus demandés pour leur éviter la surcharge.

Veille d'information automatisée: Flint lance un service payant

Quelques mois avoir bouclé une levée de fonds de 338.000 euros auprès de sa communauté d'utilisateurs, la start-up d'intelligence artificielle Flint, propose désormais une version payante de son service de veille d'information automatisée.

Lancée en 2017, Flint propose des sélections personnalisées de contenus de presse, de billets de blogs, des podcasts, repérés par des robots qui vont fouiller sur Twitter pour dénicher des contenus répondant aux attentes de l'utilisateur.

Les robots sont "entraînés" par les utilisateurs eux-mêmes qui leur indiquent s'ils apprécient, ou non, les contenus qui leur sont proposés.

Flint a été cofondée par le journaliste et spécialiste des médias Benoit Raphaël et Thomas Mahier, un spécialiste en sémantique et analyse de données.

Les algorithmes qu'elle utilise s'appuient notamment sur des travaux de Jean Veronis, un universitaire connu pour ses travaux de sémantique et d'informatique, décédé en 2013.

Écouter les rails pour en déceler les défauts

Deux étudiants de l'Université technique de Berlin ont remporté le concours lancé par Fer de France -un organisme interprofessionnel fédérant l'ensemble des acteurs publics et privés du rail- autour du "monde ferroviaire de demain", en proposant un dispositif permettant d'identifier une anomalie sur les rails par son empreinte acoustique.

Grâce à un système d'écoute pointu, ils estiment possible de déterminer le type de défaut: joints défectueux, usure du matériel, etc.

Les deux étudiants ont gagné un an de voyages sur le réseau SNCF.

Levées de fonds

L'agence e-marketing JVWEB a levé 25 millions d'euros auprès des fonds Capital Croissance et BPI Investissement.

Electra (réseau de stations électriques de recharge ultra-rapide) a levé 15 millions d'euros auprès des fonds Serena, Eurazeo et Frst Venture et d'investisseurs particuliers.

Bling (application d'avances de fonds immédiates pour les particuliers) a levé 10 millions d'euros auprès du fonds américain Goodwater Capital.

Edflex (solution de formation numérique pour entreprise) a levé 5 millions d'euros auprès des fonds à mission MAIF Avenir, We Positive Invest (Groupe Crédit Mutuel Arkea), BPI France et Nicolas Fritz (ContentSquare).

Beebs (plate-forme d'achat et revente d'articles pour enfants) a levé 3 millions d'euros auprès des fonds Isai, Citizen Capital et d'investisseurs privés.

Mayday, logiciel de base de connaissances à destination des services clients, a levé 2,5 millions d'euros auprès des fonds Digital Ventures (Bpifrance) et Maif Avenir, et d'investisseurs privés.

VideoRunRun a réalisé un premier tour de table de 2,2 millions d'euros réunissant le consortium de business angels Finple, A Plus Finance, de la BPI Pays de la Loire et du CIC.

Avostart, service d'assistance juridique en direct et en marque blanche, a levé 2 millions d'euros auprès des fonds OneRagtime, BNP Paribas Développement et d'investisseurs privés.

Faume, plate-forme d'achat et revente d'objets de seconde main disponible en marque blanche, a levé 2 millions d'euros auprès des fonds Digital Ventures (Bpifrance), Kima Ventures et d'investisseurs privés.

Lizee, plate-forme de location de produits en marque blanche, a levé 1,3 million d'euros auprès des fonds Ring Mission, Speedinvest, Volta Circle, Alante Capital et d'investisseurs privés.

