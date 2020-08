L'autre Actu de la Tech: la France compte pour Palantir

La France troisième marché pour Palantir, une filiale de la maison mère de Google qui se lance dans les assurances, du cobalt équitable et un Hyperloop testé à Limoges: voici une sélection d'infos technologiques de la semaine écoulée.

La France, troisième marché pour Palantir

Représentant 10% de son chiffre d'affaires en 2019, la France est le troisième pays dans les ventes de Palantir, le célèbre fournisseur américain d'outils d'analyse de données pour les agences de renseignement et les entreprises.

La France a représenté 72,2 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Palantir en 2019, sur un chiffre d'affaires total de 742,5 millions de dollars, selon la notice d'introduction en Bourse publiée la semaine dernière par le groupe américain. La première zone d'activité était les Etats-Unis (40%) et la deuxième le Royaume-Uni (16%).

Au premier semestre 2020, l'importance de la zone France a encore augmenté, puisque la France représentait 12% du chiffre d'affaires de Palantir, à égalité avec le Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires français a bondi de 66% sur la période, atteignant 55 millions d'euros.

Palantir (près de 2.400 employés au total) reste discret sur ses contrats. Mais la firme a renouvelé fin 2019 avec la direction générale du renseignement intérieur (DGSI) son contrat de fourniture de Gotham, un système d'analyse de données conçu à l'origine pour les agences américaines comme la CIA.

La firme a également vendu à Airbus et Sanofi Foundry son logiciel qui permet de connecter ensemble tous les systèmes pour constituer un grand pot commun de données, utilisables ensuite pour éclairer une myriade de d'analyses et de décisions.

Une filiale d'Alphabet (Google) se lance dans les assurances

La société Verily, spécialisée dans la santé et appartenant au groupe Alphabet (maison mère de Google), a annoncé mardi la création d'une filiale dédiée aux assurances santé payées par les entreprises au bénéfice de leurs salariés.

La nouvelle société baptisée Coefficient sera soutenue par la branche spécialisée dans les assurances pour les entreprises du groupe Swiss Re, qui en a pris une participation minoritaire.

Elle prendra en charge les prestations de santé des employés d'une entreprise lorsque le total de ces prestations aura atteint un montant défini.

"Coefficient combinera des solutions technologiques innovantes dans le domaine de la santé avec des modèles d'assurance et de paiement inédits", présente le communiqué de Verily.

"A terme, elle intégrera (dans sa solution) la gamme de dispositifs de santé et les techniques développées par Verily pour les employés et personnes à charge", a déclaré dans le communiqué le président de la même société Andy Conrad.

Alliance pour un cobalt équitable

Le fabricant néerlandais de smartphones "éthiques" Fairphone a annoncé la création d'une "Alliance pour un cobalt équitable", destinée notamment à améliorer les conditions de travail dans les mines artisanales de cobalt de la République démocratique du Congo (RDC).

La RDC produit les deux tiers du cobalt mondial, utiliser notamment pour la fabrication des batteries des smartphones. Une partie de cette production (11% en 2019) provient de mines artisanales, mais cette proportion est appelée à croitre dans les années qui viennent, avec l'augmentation prévisible de la demande.

L'Alliance pour le cobalt équitable, soutenue par l'OCDE, s'est donné un programme d'action sur 5 ans qui vise à "soutenir la professionnalisation de la gestion" de ces mines artisanales, "oeuvrer à l'abolition du travail des enfants dans les mines de Kolwezi", et "augmenter les revenus des ménages en investissant dans des programmes communautaires, conçus pour créer des moyens de subsistance durables autres que l'exploitation minière".

Parmi les membres de cette alliance figurent Signify (éclairage, ex-Philips Lighting), Huayou Cobalt (fournisseur chinois de cobalt), Impact Facility, une organisation qui cherche à fédérer les mines artisanales, le géant minier Glencore, et d'autres entreprises et associations professionnelles.

Ubisoft s'excuse pour avoir associé l'image d'un poing levé au terrorisme

L'éditeur français de jeux vidéo s'est excusé samedi pour avoir associé dans une cinématique d'introduction de son nouveau jeu sur mobile Tom Clancy's Elite Squad l'image d'un poing levé à un mouvement terroriste.

Certains observateurs avaient relevé que le symbole ressemblait à celui utilisé par le mouvement Black Lives Matter contre les injustices raciales, ou précédemment par le mouvement Black Power.

Dans la cinématique, le symbole était utilisé pour désigner une organisation secrète, "nouvelle menace", cherchant à instaurer le chaos en manipulant les foules grâce à "une utopie égalitariste".

Cette image (le poing levé) était "indélicate et préjudiciable par sa présence et par la manière dont elle était présentée", a commenté Ubisoft sur Twitter. Le groupe s'est excusé et a annoncé que le symbole sera retiré dès le 1er septembre sur Android et dès que possible sur iOS.

17 millions d'utilisateurs pour FranceConnect

La plateforme d'authentification gouvernementale FranceConnect, qui "fédère" les comptes existants pour plusieurs administrations et organismes (impôts, assurance maladie, La Poste...), est désormais utilisée par plus de 17 millions de Français, selon la direction interministérielle du numérique (Dinum) qui présentait jeudi sa nouvelle feuille de route.

FranceConnect permet d'accéder à quelque 750 services en ligne, très majoritairement publics mais également une trentaine de services privés, banques et assurances.

L'objectif du gouvernement est de parvenir à 25 millions d'utilisateurs d'ici 2022.

Hyperloop: TransPod signe en Alberta

La start-up canadienne TransPod, qui planche sur une version du train futuriste Hyperloop, a signé un accord avec le gouvernement de l'Alberta, prévoyant notamment la construction d'une piste d'essai à taille réelle. Celle-ci aura vocation à être intégrée à une future ligne longue de 300 km entre Calgary et Edmonton --les deux principales villes de cette province de l'ouest du Canada-- qui pourrait être mise en chantier en 2025.

TransPod, qui veut transporter passagers et marchandises dans de grosses capsules ("pods") circulant sous vide à plus de 1.000 km/h dans des tubes, construit parallèlement un centre de recherche près de Limoges, avec une piste d'essai à échelle 1/2.

La start-up dirigée par le Français Sébastien Gendron est l'une des trois principales entreprises en compétition pour mettre au point Hyperloop, un concept lancé par le milliardaire Elon Musk, aux côtés des sociétés américaines Virgin Hyperloop One et Hyperloop Transportation Technologies.

Levées de fonds

- La biotech alsacienne Cellprothera, qui développe une thérapie consistant à régénérer le coeur par l'injection de cellules souches sanguines "réparatrices" sur les tissus cardiaques endommagés, vient de lever 6,8 millions d'euros, destinés à lui permettre de conclure son essai clinique de phase 2, actuellement mené en France et en Angleterre.

- La start-up Joyeuse, créatrice de la Conteuse merveilleuse (un gros cube souple qui raconte une histoire quand on le secoue) a levé 1,2 million d'euros auprès du fonds Eutopia. Joyeuse veut partir de son succès commercial initial (20.000 boîtes à contes vendues) pour déployer une gamme de produits en Europe, et compte recruter une dizaine de personnes en un an.

