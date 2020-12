L'autre actu de la tech: la CNIL sanctionne deux médecins

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sanctionne deux médecins, le smartphone reconnu voie d'accès privilégiée à internet: voici l'autre actu de la tech de la semaine écoulée.

La CNIL sanctionne deux médecins

La CNIL a prononcé début décembre deux amendes de 3.000 et 6.000 euros à l'encontre de deux médecins libéraux pour avoir insuffisamment protégé les données personnelles de leurs patients et ne pas leurs avoir notifié une violation de données.

Lors des auditions de contrôle, les médecins ont reconnu que les violations de données avaient pour origine un mauvais choix de configuration de leur box internet ainsi qu'un mauvais paramétrage de leur logiciel d'imagerie médicale.

Les investigations menées ont également permis d'établir que les images médicales conservées sur leurs serveurs n'étaient pas systématiquement chiffrées, a rapporté la CNIL.

Si le régulateur "n'a pas considéré nécessaire que l'identité des médecins concernés soit rendue publique", il a néanmoins souhaité "assurer la publicité de ces décisions pour alerter les professionnels de la santé sur leurs obligations et la nécessité de renforcer leur vigilance sur les mesures de sécurité apportées aux données personnelles qu'ils traitent", a-t-il indiqué dans un communiqué.

38,5% des Français se connectent à internet exclusivement sur smartphone

Selon une étude de Médiamétrie, chaque jour plus d'un internaute sur trois (38,5%) se connecte à internet exclusivement depuis son mobile, soit 17,4 millions de personnes en France.

De quoi confirmer la place croissante du smartphone comme "premier écran" pour accéder à internet: six Français sur dix s'y connectent quotidiennement via leur mobile, soit 37,3 millions de personnes, alors que plus de trois sur quatre (77%) possèdent un smartphone.

Les internautes passent également de plus en plus de temps à naviguer sur internet via leur smartphone, en particulier les plus jeunes.

Selon Médiamétrie, près de sept jeunes âgés entre 15 et 24 ans sur dix se connectent exclusivement via leur mobile au quotidien, avec un temps passé sur le smartphone de 2h29 par jour pour les 11-14 ans, et 3h44 pour les 15-24 ans en septembre 2020.