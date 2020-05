L'autre actu de la tech: la Cnil irlandaise attaquée, des jeux vidéo qui ont la cote

La Cnil irlandaise accusée d'être trop complaisante avec Facebook, et des dépenses de jeux vidéo record en avril: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Le militant Max Schrems accuse la Cnil irlandaise

Le militant autrichien de la protection de la vie privée Max Schrems accuse la Cnil irlandaise de tout faire pour aider Facebook - dont le siège européen est en Irlande - à échapper aux foudres du Réglement européen de la protection des données (RGPD).

Deux après l'entrée en vigueur du RGPD, et une plainte contre Facebook déposée par l'ONG noyb.eu, la Commission de protection des données irlandaise (DPC) progresse beaucoup trop lentement, avec seulement deux étapes franchies sur 6 dans la procédure d'enquête, regrette-t-il dans une lettre ouverte publiée lundi.

"Au rythme actuel, il faudra plus de dix ans avant que tous les appels n'aient été épuisés et qu'une décision finale ne soit atteinte", a-t-il regretté.

Max Schrems affirme par ailleurs que la DPC a tenu dix "réunions secrètes" avec Facebook avant l'entrée en vigueur du RGPD sur le "contournement" des obligations de la nouvelle législation.

Selon Max Schrems, une parade trouvée par Facebook a été de transformer ses conditions générales d'utilisation en un "contrat" de fourniture de services.

Cette définition lui éviterait d'avoir à demander le consentement de l'utilisateur pour les différentes utilisations de ses données personnelles, fustige M. Schrems.

Des dépenses record de jeux vidéo

Les dépenses dans les jeux vidéo ont atteint en avril un record de 10,5 milliards de dollars, selon la société Superdata, en hausse de 17% par rapport au mois d'avril 2019, signe du succès des loisirs numériques pendant le confinement. Les revenus ont augmenté de 14% sur mobile, de 12% sur PC et de 42% sur consoles, grâce notamment à la performance des titres Animal Crossing: New Horizons (plus de 3,6 millions d'unités vendues en un mois), Final Fantasy VII Remake (2,2 millions d'unités), Fifa 20, Grand Theft Auto V et NBA 2K20.

France Connect ouvrira plus de sites privés

Le gouvernement a étendu à de nouvelles entreprises privées le droit d'utiliser le dispositif d'identification France Connect pour leur plateforme internet.

France Connect permet à un internaute de s'identifier en ligne en utilisant l'identifiant et le mot de passe qu'il utilise déjà sur de grands services publics en ligne comme les impôts, l'assurance maladie, la mutualité sociale agricole ou la Poste.

Cent entreprises maximum pourront participer à cette expérimentation, dans certains secteurs uniquement: santé, social et médico-social, éducation et enseignement supérieur, prestations scolaires et périscolaires, activités sportives et socio-culturelles, transport de personnes, location de biens immobiliers, organismes de certification professionnelle.

Pour l'instant, seules les entreprises ayant des obligations légales de vérification de l'identité des utilisateurs de leur site, comme les banques et les assureurs pouvaient utiliser France Connect.

Le gouvernement veut développer l'usage de France Connect pour éviter que les géants américains d'internet comme Google et Facebook ne deviennent petit à petit les grands pourvoyeurs d'identité en ligne.

Les développeurs plus productifs pendant le confinement ?

L'activité des développeurs s'est légèrement accrue pendant le confinement par rapport à l'année dernière, révèle une étude de la plateforme Github (appartenant à Microsoft) qui héberge le code-source de nombreuses applications.

L'activité des projets d'entreprise, qui permettent de collaborer à distance, a suivi le développement de l'épidémie et des mesures de confinement à travers le monde, ainsi que celle des projets libres (open-source).

Les journées de travail se sont en revanche allongées d'environ une heure par jour, à la fois pendant la semaine et les week-ends, précise un communiqué. "Si ce travail supplémentaire se fait au détriment du temps personnel et des pauses pour réfléchir et maintenir une séparation saine (entre le temps professionnel et personnel), nous avertissons que ce compromis pourrait ne pas être durable à long terme", explique tout de même l'entreprise.

Un label pour les professionnels de la sécurité numérique

Lancé par le dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance, le label ExpertCyber permettra d'identifier les professionnels de la sécurité numérique "ayant démontré un niveau d'expertise technique et de transparence dans les domaines de l'assistance et de l'accompagnement de leurs clients", selon un communiqué.

Il a été développé en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur: Fédération EBEN, Coniv numérique, Syntec numérique, mais également la Fédération française de l'assurance et le soutien de l'Afnor et permettra aux professionnels labellisés d'etre mis en avant sur le site cybermalveillance.gouv.fr.

Levées de fonds

La biotech lyonnaise Poxel, qui développe des traitements de maladies métaboliques dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), a levé 17,7 millions d'euros auprès d'investisseurs aux États-Unis et en Europe, dont son actionnaire historique, le fonds public Bpifrance Participations. Bpifrance reste le premier actionnaire à l'issue de l'opération avec environ 16,7% du capital et des droits de vote.

Strapi, qui propose aux développeurs un outil polyvalent de gestion de contenus, a levé 10 millions de dollars auprès du fonds Index Ventures et d'investisseurs indépendants, six mois après avoir levé 4 millions d'euros en amorçage.

La start-up française Qilibri, qui propose aux particuliers un outil de rééquilibrage alimentaire sur-mesure, avec livraison des produits, a levé 2,9 millions d'euros auprès du fonds Day One Partners et d'investisseurs familiaux ou privés, complétés par 600.000 euros de dette.

Gamestream, entreprise nancéenne qui fournit des jeux vidéos en streaming et en marque blanche à une clientèle d'entreprises souhaitant proposer ce service (télécoms, hotellerie notamment) a levé 3,5 millions d'euros auprès du fonds Eponyme Partners.

Kowffice, plateforme spécialisée dans la location et la gestion de bureaux en prestation de services, a levé 1,5 million d'euros auprès du fonds d'investissement Newfund et d'investisseurs privés. La plateforme change de nom à l'occasion, devenant Volum.

Mon Petit Placement, plateforme lyonnaise de placements financiers pour les petits épargnants, a levé 1,5 millions d'euros (capital, avec complément de dette) auprès d'investisseurs privés.

Edbridg, qui propose un modèle de financement partagé pour couvrir les frais de scolarité d'étudiants brillants mais aux moyens limités, a levé 1,5 million de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque et de business angels.

jub-lby-pyv/jdy/eb