L'autre actu de la tech: la 5G en pleine accélération

Une 5G déjà très développée dans le monde selon l'équipementier Ericsson, et une couverture qui s'accélère en France: voici un florilège d'infos de la semaine écoulée dans le domaine des nouvelles technologies.

Plus d'un milliard de personnes auront accès à la 5G en 2020

L'équipementier suédois Ericsson estime dans un rapport que plus d'un milliard de personnes -soit 15 % de la population mondiale- vivront dans une zone où la couverture 5G sera effective d'ici la fin de l'année 2020.

Quelques 220 millions d'abonnements 5G sont prévus d'ici à la fin de l'année au niveau mondial, dont 80% en Chine qui concentrera 175 millions d'abonnements, selon les estimations du géant des télécommunications.

L'Amérique du Nord devrait terminer l'année avec environ 4% d'abonnements en 5G, tandis que l'Europe aura une part d'environ 1% d'abonnements en 5G.

En 2026, ce sera 60% de la population mondiale qui aura accès à une couverture 5G avec près de 3,5 milliards d'abonnements, selon les estimations d'Ericsson.

SFR va couvrir plus de 120 communes en 5G en décembre

Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier à Nice, SFR va étendre sa couverture mobile de dernière génération "à plus de 120 communes" en décembre dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, ou encore du Grand Paris.

L'IA, une réalité professionnelle pour un tiers des actifs

Trente-six pour cent des actifs interrogés par l'institut CSA pour l'entreprise de services numériques Inetum (ex Gfi informatique) estiment que l'intelligence artificielle est déjà une réalité dans leur activité professionnelle, contre 64% qui estiment le contraire. La proportion est particulièrement forte dans le secteur de la construction (58% considèrent que l'IA est une réalité), dans l'industrie (45%) mais aussi chez les moins de 35 ans (49%).

Selon la même étude, 64% des actifs considèrent que cette présence de l'IA est une bonne chose, notamment parce qu'elle permet de supprimer les tâches répétitives (première réponse citée, par 40% des actifs considérant que c'est une bonne chose).

Quand à ceux qui estiment que la présence de l'IA est une mauvaise chose, ils citent en priorité l'impact sur les emplois (réponse citée par 45% considérant que c'est une mauvaise chose).

Traçabilité des déblais de chantier

Bouygues Travaux Publics et Hesus, spécialisé dans l'évacuation et la valorisation des terres et de matériaux de chantier, ont annoncé la commercialisation d'Ubysol, un logiciel permettant de suivre en temps réel les évacuations de déblais des chantiers de construction.

Cette solution, actuellement utilisée sur cinq chantiers du Grand Paris, "s'articule autour d'un capteur" fixé à la benne du camion, "d'une application et d'une solution informatique traitant les données transmises en temps réel" et consultables sur un tableau de bord.

Ce logiciel, développé et breveté par Bouygues Travaux Publics, sera commercialisé auprès des entreprises et maîtres d'ouvrage du secteur du BTP.

Kingfisher prend le contrôle de NeedHelp

Kingfisher (Castorama, Brico dépot en France ), est devenu l'actionnaire majoritaire de la plate-forme française de services de bricolage NeedHelp. Kingfisher prend 80% du capital, tandis que le fondateur, Guillaume de Kergariou, conserve 20% des parts de l'entreprise et reste directeur général. Le directeur commercial numérique de Kingfisher, JJ van Oosten, devient le président de NeedHelp, qui avait été fondée en 2014.

NeedHelp aura permis la réalisation de 58.000 projets d'aménagement ou de bricolage en 2020, en mettant en relation des clients de grandes surfaces de bricolage avec des artisans ou bricoleurs expérimentés qui peuvent mettre en oeuvre leur projet.

Julie Chalmette, réélue présidente du SELL

Présidente depuis 2016, Julie Chalmette a été réélue à la tête du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) pour un mandat de deux ans.

"Je souhaite poursuivre les actions de notre association professionnelle pour une industrie responsable et innovante, qui mêle les talents et les communautés dans toute leur diversité. Le secteur du jeu vidéo est toujours plus exaltant, je continuerai d'oeuvrer à sa pleine reconnaissance", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Directrice générale de la filiale française de l'éditeur américain Bethesda, Julie Chalmette est également co-fondatrice de l'association "Women in Games France", oeuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France.

Les groupes cybercriminels de plus en plus puissants

L'éditeur russe de solutions anti-virus Kaspersky prédit un renforcement de l'écosystème des groupes cybercriminels en 2021, notamment grâce au succès des récentes attaques de rançongiciels ciblés qui leur ont permis de gagner beaucoup d'argent.

"Grâce à l'argent dérobé, ces groupes clandestins vont être en mesure d'investir d'importantes sommes dans l'acquisition de nouveaux outils avancés, avec des budgets comparables à ceux de groupes APT (advanced persistent threat) soutenus par des États", écrit Kaspersky dans ses prévisions pour 2021.

De leur côté, ces acteurs étatiques ou para-étatiques s'inspireront également des méthodes des groupes cybercriminels, en achetant les accès aux réseaux de leurs cibles à des criminels professionnels, prédit Kaspersky.

Lueur d'espoir dans ce sombre tableau, "l'utilisation croissante des actions en justice par les États" contre les délinquants informatiques, en particulier contre les groupes étatiques ou para-étatiques, selon l'éditeur russe.

Levées de fonds

Ekimetrics (solution d'analyse de la donnée) a levé 24 millions d'euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance, les fondateurs restant majoritaires après l'opération.

Alchimie, plate-forme de vidéos à la demande par abonnement, a levé 17,9 millions d'euros par introduction en Bourse. Alchimie distribue 55 chaînes thématiques par abonnement et recense 300.000 abonnés payants en Europe.

La start-up française GrAI Matter Labs, qui développe une puce capable d'embarquer de l'intelligence artificielle, a levé 14 millions de dollars auprès de iBionext et de ses autres investisseurs existants, rejoints par Bpifrance

AlgoTherapeutix, jeune biotech française développant un médicament contre des effets secondaires (douleurs neuropathiques) induits par une chimiothérapie pour des patients atteints de cancer, a levé 12 millions d'euros auprès de Bpiffrance, Omnes, et d'investisseurs privés, nouveaux ou déjà présents dans le capital de l'entreprise.

Zeplug, qui fournit des stations de recharge pour véhicules électriques aux copropriétés, a levé 5 millions d'euros auprès du fonds LBOFrance.

La start-up belge Nodalview (reportages photo 360 degrés pour agence immobilière) a levé 4,1 millions d'euros auprès de PROfounders, K Fund et Volta Ventures.

Affluences, solution de gestion de l'affluence dans les lieux publics, a levé 4 millions d'euros auprès de Capital & Dirigeants Partenaires.

bur-yk/as/LyS