L'autre Actu de la tech: la 4G dans le métro

La RATP qui annonce la 4G partout dans le métro, et l'offre illégale de films qui perdure sur internet: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

La 4G dans le métro, partout

La RATP et les quatre opérateurs télécoms français ont annoncé avoir réalisé la couverture en 4G de l'ensemble du réseau RATP, y compris dans les tunnels.

Ce serpent de mer - la couverture a d'abord été annoncée pour 2015, puis plusieurs fois reculée - est donc finalement devenu une réalité selon les opérateurs, qui précisent toutefois prudemment qu'il faudra poursuivre les travaux pour "améliorer la qualité de service répondant à (un) usage potentiellement croissant" par les voyageurs.

La couverture 4G du réseau a nécessité la pose de 300 kilomètres de câbles, de 3.000 antennes et 280 locaux techniques, "sur des infrastructures souterraines et parfois centenaires".

L'offre illégale de films perdure

L'offre légale de films sur internet est plus visible, mais l'offre illicite perdure, constate Hadopi.

Selon le gendarme des paiements des droits sur internet, un tiers (33 %) des premiers liens proposés par les moteurs de recherche lors d'une recherche sur un moteur de recherche renvoient vers un site licite référencé par l'Hadopi, ou vers un site légal donnant directement accès à des sites référencés par l'Hadopi.

C'est beaucoup mieux qu'il y a 7 ans, ou la proportion n'était que de 10%. Mais la proportion de sites manifestement contrefaisants proposés reste forte, 31% des premiers proposés renvoyant vers ces sites.

"Les sites dits mixtes, proposant des contenus pouvant être illicites ou mettant en ligne des contenus sans en garantir la licéité, comme les plateformes de partage de contenus ou les réseaux sociaux", représentent de leur côté 15% des premiers liens.

Enfin 19% des liens proposés dans les premiers résultats ne répondaient pas de manière pertinente à la demande, en renvoyant vers des sites ne proposant pas d'accès à des films.

Toujours plus de déchets électroniques

Les déchets électroniques mondiaux ont augmenté de 21% en 5 ans, atteignant en 2019 53,6 millions de tonnes (soit le poids de 350 navires de croisières), selon l'Observatoire mondial des déchets électroniques de l'ONU.

Les déchets électroniques devraient atteindre 74 millions de tonnes en 2030, et forment la source de déchets qui croit le plus vite, selon le rapport.

En 2019, seuls 17,4% de cette masse de déchets a été collectée pour recyclage. "Cela signifie que de l'or, de l'argent, du cuivre, du platine, et d'autres matériaux de valeur élevée ont été jetés ou brûlés plutôt que réutilisés", pour une valeur totale gaspillée de 57 milliards de dollars, selon la même source.

Au total, ces déchets représentaient en 2019 16,2 kilos par an et par habitant en Europe, 16,1 kilos en Océanie, 13,3 kilos dans les Amériques, 5,6 kilos en Asie, 2,5 kilos en Afrique.

La reconversion dans le numérique, on y pense

Selon un sondage YouGov pour le syndicat professionnel du numérique Syntec, la reconversion dans le numérique est envisagée par 24% des Français désireux de "choisir un secteur d'avenir", mais également par 22% si leur "emploi actuel devenait obsolète".

Selon l'étude, les Français sont à l'aise avec leur outils numériques personnels (80%), mais ils le sont moins avec les outils numériques professionnels (62%).

Près de 6 Français sur 10 souhaiteraient être mieux formés aux outils numériques, selon l'étude réalisée en ligne auprès d'un panel YouGov de 1009 personnes, représentant la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Levées de fonds

Groupe Exsto, spécialiste des polymères hautes performances basé à Romans-sur-Isère, a levé 20 millions d'euros auprès d'iXO Private Equity et de ses actionnaires historiques.

Storelift, qui a développé un magasin automatisé de proximité dans un container, a levé 5 millions d'euros auprès notamment des fonds Cap Horn Invest Local Globe.

Api.video (outils d'intégration de vidéo pour sites web) a levé 5,5 millions d'euros auprès notamment du fonds londonien Blossom Capital.

Ubble, qui vend un outil de vérification d'identité sur internet, a levé 5 millions d'euros auprès des fonds Partech et Breega.

Okarito, plateforme d'organisation de voyages d'affaires pour start-up et PME, a levé 2,1 millions d'euros auprès notamment d'Axeleo Capital.

Explora Project, agence de voyages en ligne spécialisée dans les expéditions et le tourisme d'aventure, a levé 1,7 million d'euros avec Kima Ventures (Xavier Niel), Crédit Agricole Alpes Développement et des "business angels" français. La plateforme vise les expéditions dans les milieux polaires, de haute montagne, de désert, en visant les moyens de transport les moins carbonés possible.

lby/jub/eb