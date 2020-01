L'autre actu de la tech: l'IA qui résolvait des équations mathématiques

Une intelligence artificielle mathématicienne, des robots-soldats pour la France... voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies

Quand l'IA résout des équations mathématiques

Facebook a publié sur son blog consacré à l'intelligence artificielle (https://ai.facebook.com/blog/) un billet montrant que des réseaux neuronaux - la brique de base de l'intelligence artificielle aujourd'hui - pouvaient être entraînés pour résoudre des équations mathématiques avancées.

Les deux chercheurs français à l'origine du procédé ont traité la résolution de l'équation comme s'il s'agissait d'un problème de traduction.

L'intelligence artificielle passe de l'équation à sa solution non pas par une suite d'opérations logiques, mais en s'appuyant sur les probabilités d'association de termes mathématiques entre eux - exactement comme un outil de traduction.

Selon les deux chercheurs, Guillaume Lample et François Charton, cette nouvelle utilisation des réseaux neuronaux montre que de nouveaux domaines pourraient leur être ouverts, pour l'instant surtout utilisés pour des travaux tels que le traitement du langage ou la vision artificielle.

"Les limites actuelles des réseaux neuronaux sont peut-être plus liées à notre imagination qu'à la technologie elle-même", écrivent-ils.

Éclaireurs robots pour l'armée française

La Direction générale de l'armement a réceptionné cinq premiers micro-robots de reconnaissance étendue Nerva-LG, construits par Nexter et ECA (Toulon). D'un poids de 5 kilos, ils sont "capables d'évoluer de manière autonome pour écouter, voir et enregistrer sur le champ de bataille", et "peuvent travailler en réseau". Leur rôle est principalement "d'explorer en sécurité des environnements potentiellement dangereux pour des combattants", selon le ministère des Armées.

Ces premiers robots font partie d'une commande globale de 56 robots au tandem Nexter-ECA. Les autres machines, dont des robots plus lourds destinés au Génie, seront livrées en 2020.

La France courtise la tech mondiale

France Digitale, le lobby français des start-up, estime que les mesures gouvernementales annoncées lundi pour attirer en France start-up et entreprises tech étrangères favoriseront in fine l'écosystème français.

Il en va ainsi de l'ouverture du French Tech visa aux entreprises étrangères présentes en France, qui permet de faire venir en France des profils tech.

"Un ingénieur indien qui vient travailler deux ans dans la recherche en intelligence artificielle de Google en France, c'est peut-être une future recrue pour un Blablacar ou un Criteo", a expliqué ainsi Nicolas Brien, le directeur général de France Digitale, qui rappelle le contexte de rareté des profils tech en France.

Quant à l'ouverture des Bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) aux entreprises étrangères, elle permettra aux salariés français de profiter aussi de la création de valeur des entreprises tech étrangères qui les emploient, explique-t-on de même source.

Prochains objectifs pour France Digitale: parvenir à créer un régime européen harmonisé de BSPCE, pour faciliter la vie des start-up qui cherchent à s'installer dans un pays voisin et ouvrir l'accès des BSPCE aux travailleurs non-salariés, pour que les travailleurs indépendants des plates-formes puissent bénéficier eux aussi de leur création de valeur.

Dépenses sur mobile: Netflix en tête en France

Netflix, Deezer et Tinder sont les trois applications pour smartphone qui ont récolté le plus de recettes commerciales en France en 2019, selon le baromètre 2020 d'App Annie, spécialiste de l'analyse du marché des applications sur mobile.

Elles sont suivies par Adopt a guy (Adopte un mec), Youtube, Badoo, MyCanal et Lovoo. Côté jeux, c'est Clash of Clans, Dragon Ball Dokkan Battle et Brawl Stars qui ont généré le plus de recettes.

Whatsapp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Waze sont les applications qui comptent le plus d'utilisateurs actifs.

Au plan mondial, le trio des applications qui comptent le plus d'utilisateurs actifs est le même, mais le chinois WeChat vient se glisser à la quatrième position, devant Instagram et TikTok en sixième position.

Au plan mondial, c'est Tinder qui récolte le plus de recettes commerciales, devant Netflix et Tencent Video.

ADP veut être un "acteur majeur" de la cybersécurité

Hub One, filiale du Groupe ADP, a finalisé les acquisitions des sociétés Oveliane et OïkiaLog dans le but de devenir "un acteur majeur" dans les domaines de la cybersécurité, a annoncé le Groupe ADP.

Avec ces acquisitions, Hub One pourra "réaliser", "configurer" et "monitorer de façon autonome un SOC (Security Operation Center, centre de cybersécurité, NDLR), "véritable tour de contrôle de la cybersécurité d'une entreprise", selon un communiqué.

Hub One, opérateur de technologies numériques pour les entreprises, vise à "s'imposer comme un acteur essentiel du marché de la cybersécurité" dans les domaines de "la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l'audit ainsi que les services managés, avec notamment la fourniture de SOC".

Après le rachat, en juin 2018, de la société Sysdream, ces nouvelles opérations de croissance externe "s'inscrivent dans la stratégie de Hub One visant à atteindre un chiffre d'affaires compris entre 200 et 300 millions d'euros d'ici trois à six ans (contre 155 millions d'euros réalisés en 2018)", selon le communiqué.

Hôtellerie: la plate-forme SiteMinder lève 62 millions d'euros

La plate-forme australienne SiteMinder, qui commercialise un logiciel permettant aux hôteliers indépendants de proposer leur offre sur différents canaux de vente, a levé 62 millions d'euros lors d'un tour de table mené par BlackRock et d'autres fonds d'investissement (AustralianSuper, Ellerston, Pendal Group).

La société revendique 62 millions d'euros de "revenus récurrents annuels" et 105 millions de réservations de chambres depuis sa plate-forme l'an dernier, effectuées au sein de 35.000 hôtels dans le monde - ses outils sont disponibles en huit langues et son service d'assistance, en onze langues.

SiteMinder, qui emploie 900 salariés dans six bureaux (Sydney, Bangkok, Dallas, Galway, Londres et Manille), prévoit de continuer à recruter et "d'accroître ses investissements dans des projets de recherche et développement menés depuis ses bureaux de Sydney", selon un communiqué.

Levées de fonds

Homeloop (achat pour revente de biens immobiliers, avec l'aide de l'algorithmie) a sécurisé 20 millions d'euros de financement auprès de son actionnaire Crescendix (Xavier Caïtucoli, ex-fondateur de Direct Energie).

IlliCopro, plate-forme de gestion de copropriétés, a levé 10 millions d'euros, auprès notamment des fonds Index Ventures et Samaipata. Le groupe, qui promet aux copropriétaires de se passer d'un syndic professionnel, veut se développer à l'étranger et change de nom pour devenir Matera."

La start-up rennaise de formation santé en réalité virtuelle Simango a levé 1,2 million d'euros auprès des fonds West Web Valley, Breizh Up et de trois investisseurs privés.

Immersive Factory (formations en réalité virtuelle hygiène, sécurité au travail et environnement) a levé 1 million d'euros auprès de l'accélérateur WaterStart Capital (Saclay/Rouen/Lille)