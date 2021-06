L'autre actu de la tech: l'art immersif fait son show à Paris, New York et Cannes

Trois festivals d'art immersif (cinéma et autres expériences artistiques utilisant les réalités augmentées et virtuelles) qui joignent leurs forces, un effort de mutualisation des données vocales en français: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

L'art immersif fait son show à Paris, New York et Cannes

L'art immersif, qui utilise la réalité virtuelle ou augmentée pour plonger le spectateur dans diverses situations, fera son show à partir du mercredi 9 juin à Paris, avec l'ouverture du festival NewImages au forum des Halles. Il mettra en compétition 17 oeuvres, dont la plupart sont encore inédites.

Pour élargir au maximum son audience, NewImages s'est associé avec les volets immersifs des festivals du film de Tribeca (New York) et Cannes pour concevoir un espace virtuel où les oeuvres présentées seront rendues accessibles aux internautes disposant de casques de réalité virtuelle.

Cet espace XR3 sera disponible du 9 au 20 juin (pendant NewImages et Tribeca), puis du 6 au 17 juillet (pendant Cannes), sur les plateformes de réalité virtuelle SteamVR et Viveport.

Pour les personnes qui n'ont pas de casques, XR3 sera aussi accessible dans une vingtaine de lieux satellites dans le monde.

A Paris, NewImages se double d'un forum permettant de mettre en relation artistes, producteurs, et distributeurs, le XR financing market.

L'identité numérique via son bureau de poste

Il est désormais possible (depuis ce lundi) de se créer son identité numérique La Poste via une simple visite à son bureau de Poste, en se munissant de sa carte d'identité et de son téléphone mobile, a annoncé La Poste.

Avoir une identité numérique permet de s'identifier auprès d'un service en ligne en utilisant toujours le même identifiant et le même mot de passe, plutôt que des identifiants et mots de passe différents à chaque fois.

Pour l'instant, l'identité numérique proposée par La Poste peut servir à se connecter à plus de 900 services public et privés en ligne, via le portail France Connect.

Cette identité La Poste est la seule en France à être reconnue comme "substantielle" au sens du règlement européen eIDas, lui permettant d'ouvrir l'accès à des services très sécurisés.

L'identité numérique la Poste va ainsi permettre de pouvoir recevoir, à partir de cet été, des lettres recommandées électroniques.

Mutualiser les ressources vocales en français

Le VoiceLab a obtenu une aide de 4,7 millions d'euros pour financer son action de mutualisation et de partage des données vocales en français, afin notamment de pouvoir entraîner des assistants vocaux sans passer par les Gafam.

Le VoiceLab, né en 2019, fédère des acteurs privés et publics français de la reconnaissance vocale. Il veut notamment créer un corpus français de 100.000 heures de données vocales dans un espace sécurisé pour pouvoir entraîner des intelligences artificielles. Il est également en train de construire une place de marché française, voire européenne des services vocaux.

"La mutualisation des données à grande échelle est aujourd'hui la seule voie pour contrer le quasi-monopole et l'avance technologique des Gafam et des BATX", les géants de la tech américains (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), souligne l'association.

Professionnels du web: des compétences qui s'usent vite

Les professionnels du web sont très conscients de l'usure rapide de leurs compétences, vu le renouvellement constant des techniques et des logiciels, selon une étude menée auprès de 623 professionnels du secteur par le Blog du modérateur (média spécialisé) et Toucan Toco, une entreprise spécialiste de la visualisation de données.

Selon cette étude, 70% des professionnels jugent probable que leurs compétences deviennent obsolètes dans les années à venir, un quart d'entre eux la déclarant même "très probable".

La formation continue est une solution pour se maintenir à niveau sur des outils en constante évolution. Les trois quarts des professionnels interrogés estiment ainsi que des formations régulières sont importantes pour maintenir leur employabilité. Cette nécessité de se former régulièrement est une source de stress pour 44% des répondants, dont 41% songent même à changer de métier ou de secteur à l'avenir pour cette raison.

Publicité plus ciblée sur les panneaux numériques JCDecaux

JCDecaux lancera en juillet en France son offre de publicité programmatique sur ses 2.500 panneaux d'affichage publicitaire numériques dans le pays. Une offre déjà en vigueur dans 12 pays dans le monde dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis, et l'Australie.

Avec cette offre de publicité programmatique, JCDecaux permet aux annonceurs d'acheter de l'espace publicitaire sur ses panneaux en fonction des opportunités, suivant un mécanisme d'enchères analogue à celui en vigueur pour les publicités s'affichant sur les écrans des internautes.

En Belgique, JCDecaux a ainsi permis à Renault d'afficher des publicités pour sa voiture électrique Zoe qui étaient adaptées en temps réel, sur la base notamment de déclencheurs liés à la pollution atmosphérique.

JCDecaux commencera à commercialiser son offre programmatique en France via quatre plateformes, The Trade Desk, Tabmo, Hivestack et Displayce, et d'autres plateformes suivront durant l'année.

JCDecaux dispose au total de 33.000 écrans numériques dans 52 pays.

Orange et AXA Assurance prennent une participation majoritaire dans une health-tech marocaine

La filiale Afrique et Moyen-Orient d'Orange et AXA Assurance Maroc ont annoncé la signature d'un accord portant sur "l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire" dans le capital de DabaDoc, une plateforme qui numérise l'accès à la santé en Afrique.

L'investissement d'Orange et AXA permettra "d'étendre les services de DabaDoc dans d'autres géographies notamment dans les pays d'Afrique sub-saharienne", ont indiqué les entreprises dans un communiqué conjoint.

Atari: Frédéric Chesnais devient consultant

Le Français Frédéric Chesnais, nommé en avril à la tête de la division "Blockchain" et "Licences" du groupe de jeux vidéo Atari, a quitté son poste d'administrateur au sein de l'entreprise pour créer sa propre société nommée Crypto Blockchain Industries.

"Il continuera à agir en tant que consultant pour les activités de +licensing+ (division Atari Gaming) au travers d'un contrat de conseil conclu en juin 2021 pour une durée initiale de 10 mois", a indiqué Atari dans un communiqué.

"Par ailleurs, Frédéric Chesnais poursuivra son engagement auprès d'Atari Chain Ltd, la filiale d'Atari SA, détenue à parité avec le Groupe ICICB, qui est en charge du développement de l'Atari Token", la cryptomonnaie du groupe, a ajouté l'entreprise.

Levées de fonds

DataDome (70 salariés à Paris, New York, Singapour), éditeur d'une solution de détection de robots malveillants pour les grands sites web (Le Bon Coin, Rakuten, Axel Springer...) a levé 30 millions d'euros auprès du fonds américain Elephant et du fonds français Isai, son actionnaire historique.

Adionics, start-up industrielle française qui a développé un procédé d'extraction du lithium avec un faible impact environnemental, a levé 7 millions d'euros auprès du fonds de soutien à l'innovation majeure (Bpifrance), de fonds privés (Supernova Invest, de Celeste Management) et de ses actionnaires historiques. Le capital levé doit permettre à Adionics de financer sa première unité industrielle de production de lithium, en Amérique du Sud.

La start-up DivRiots (outils pour développeurs web), créée en 2019, a levé 1,7 million d'euros en capital auprès de X Ange et d'investisseurs privés, avec un financement supplémentaire sous forme d'emprunt de 1 million d'euros auprès de Bpifrance.

La start-up parisienne HarfangLab, qui propose des solutions de cybersécurité pour postes de travail et serveurs, a levé 3,5 millions d'euros auprès du fonds Elaia, avec un financement supplémentaire sous forme d'emprunt de 1,5 million d'euros.

On train (10 salariés, formation entre professionnels dans les métiers du numérique) a levé 1 million d'euros auprès d'investisseurs privés et de Bpifrance.

lby-yk/soe/els