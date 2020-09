L'autre actu de la tech: inquiétudes sur le transfert de données UE/USA

L'inquiétude des professionnels du numérique sur le cadre juridique des transferts de données UE/USA, et un plan de départ chez Sigfox: voici une sélection des actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Transferts de données UE/USA : le secteur numérique demande des "mesures transitoires"

L'association des services internet communautaires (Asic), Syntec Numérique et Tech In France s'inquiètent des conséquences de l'invalidation le 16 juillet par la cour de justice de l'Union européenne de l'accord sur les transferts des données entre les pays européens et les Etats-Unis.

La décision "implique un réexamen des régimes de la donnée vis-à-vis des pays tiers. Toutefois, dans la période intermédiaire, des mesures transitoires devront être mises en oeuvre afin de sécuriser juridiquement l'activité de toutes les entreprises concernées", estiment ces organisations dans un communiqué commun.

"Cette remise en cause non anticipée des mécanismes existants impacte directement un grand nombre d'entreprises, tous secteurs et tailles confondus, ainsi que les administrations publiques, qui exportent leurs données en dehors de l'Union Européenne", ajoutent-elles, s'alarmant qu'une "centaine de plaintes" sur le sujet aient déjà été déposées contre des entreprises.

Plan de départ chez Sigfox

Sigfox, qui a conçu et déployé dans 72 pays un réseau de télécommunication pour les objets connectés a adopté un plan de départ de 47 salariés, dont 25 départs volontaires, sur un effectif total d'environ 400 personnes.

Pour rebondir, Sigfox veut désormais développer les services associés pour les utilisateurs du réseau, et moins dépendre de la vente des antennes, qui a jusqu'à maintenant constitué la majeure partie de son revenu.

Sigfox est utilisé par 16 millions d'objets connectés dans le monde. Le réseau, parfois qualifié de "0G" par opposition à la 5G, est utilisé pour transmettre des informations très basiques, envoyées par des émetteurs peu gourmands en énergie. Il permet par exemple de suivre le déplacement de marchandises ("asset tracking").

Pour financer son pivot vers les services, Sigfox peut compter notamment sur la vente des trois réseaux nationaux qu'il exploitait en propre, en France, aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le fonds spécialisé dans les infrastructures Cube Infrastructure Managers vient de racheter le réseau Sigfox en Allemagne, pour un montant qui n'a pas été rendu public.

Un défaut dans la cuirasse d'Instagram

La société de cybersécurité israelienne Checkpoint a découvert une vulnérabilité sur le réseau social Instagram, qui permettait à des pirates de prendre le contrôle d'un compte à l'insu de son utilisateur.

Instagram a appliqué les corrections nécessaires. Checkpoint n'est pas en mesure de dire si la vulnérabilité a été réellement exploitée par des pirates.

Pour qu'un pirate exploite la faille découverte par Checkpoint, il lui suffisait d'envoyer une photo piégée à l'utilisateur d'un compte Instagram par n'importe quel moyen, mail ou Whatsapp par exemple.

Lorsque l'image était ouverte dans l'application Instagram, le bout de code piégé qu'elle contenait déclenchait un processus permettant au total de "fournir au pirate un accès complet aux messages et aux images Instagram de la victime, lui permettant de poster ou de supprimer des images à volonté, ainsi que d'accéder aux contacts du téléphone, à l'appareil photo et aux données de localisation".

Le bout de code piégé exploitait en fait une vulnérabilité de Mozjpeg, un projet open source utilisé par Instagram pour décoder les images au format jpeg .

Microsoft acquiert la licence exclusive de l'intelligence artificielle d'Open AI

Le géant informatique américain Microsoft a acquis auprès de la société Open AI "la licence exclusive" du modèle d'intelligence artificielle GPT-3, un système fascinant d'auto-complétion de texte permettant de générer des textes cohérents (poèmes, discussions et même code informatique), sans toutefois être doté d'un sens pragmatique, ni a fortiori de barrières morales.

"Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer que Microsoft s'associe à OpenAI pour obtenir la licence exclusive de GPT-3, ce qui nous permet de tirer parti de ses innovations techniques pour développer et fournir des solutions d'intelligence artificielle avancées à nos clients, ainsi que pour créer de nouvelles solutions qui exploitent l'incroyable puissance de la génération avancée du langage naturel", a écrit Kevin Scott, directeur technique de Microsoft, sur un blog de l'entreprise.

Les 175 milliards de paramètres de GPT-3 avaient déjà été entraînés sur les serveurs de Azure de Microsoft, rappelle M. Scott.

OpenAI, une organisation californienne fondée par le milliardaire futuriste Elon Musk, continuera de proposer aux développeurs un accès technique et commercial à GPT-3, mais Microsoft sera le seul à utiliser l'imposant modèle sur ses propres serveurs.

"L'étendue du potentiel commercial et créatif qui peut être débloqué grâce au modèle GPT-3 est profonde, avec des capacités véritablement nouvelles - dont la plupart n'ont même pas encore été imaginées", affirme Kevin Scott.

La famille d'Avis vérifiés s'agrandit

Le groupe marseillais Skeepers, propriétaire d'Avis vérifiés (collecte d'avis clients sur internet) a acquis deux autres spécialistes français du témoignage client, Mediatech-cx et Teester. Skeepers - ex-Net Reviews - avait levé 32 millions d'euros en 2019 auprès du fonds américain Providence Strategic Growth pour accélérer sa croissance.

Teester, créée en 2016, permet aux marques et sites internet d'automatiser la création de vidéos par leurs collaborateurs et clients. Son service est utilisé par des marques comme Petit Bateau, Décathlon, Marionnaud ou Mano Mano.

Mediatech-cx, lancée en 2011, est un outil d'analyse et de mesure de la perception client, utilisé par des entreprises comme Air France KLM, Nespresso ou BNP Paribas.

Le groupe dans son entier compte désormais 250 salariés.

Klaxoon lance la réunion à distance et asynchrone

Klaxoon, la PME rennaise spécialiste des outils numériques pour rendre les réunions plus efficaces, a lancé Board, un nouvel outil permettant d'organiser des réunions à distance et asynchrones, c'est à dire ou tout le monde ne participe pas en même temps.

Dans la réunion Board, il est possible d'avoir de la vidéo conférence, mais celle-ci est cantonnée à de petites vignettes. Les échanges d'informations entre les participants, les interactions, se nouent avant tout sur des post-it numérique de couleur, accessibles à tous et classés suivant différents paramètres. Les échanges restent acessibles après la réunion, et les participants qui arrivent plus tard peuvent contribuer.

Board "met en forme l'échange des contenus du quotidien d'une manière plus simple, plus visuelle", selon Matthieu Beucher, le fondateur et dirigeant de Klaxoon.

Selon lui, il s'agit d'éviter ces réunions interminables où le réel échange d'informations ne se fait pas pendant la réunion, mais après, dans les échanges informels autour de la machine à café.

Une offre de crédit pour financer les investissements publicitaires

Le groupe de communication Heroiks, qui avait plaidé sans succès auprès du gouvernement pour un crédit pub afin d'accompagner la relance après le confinement, s'est allié avec la banque Arkéa pour proposer sa propre offre basée sur ce modèle.

Selon Heroiks qui cite une étude du cabinet Deloitte, 1 euro investi en publicité génèrerait in fine plus de 7 euros en produit intérieur brut.

L'offre Lecréditpub permettra un remboursement sur 5 ans à taux fixe après un différé de 2 ans, et s'adresse à toutes les petites et moyennes entreprises, et entreprises de taille intermédiaire, sur tous les supports médias.

Finom, nouvelle neobanque pour professionnels

Après la bataille des neobanques pour particuliers, la concurrence se renforce sur le segment des professionnels avec l'arrivée d'un nouvel acteur, Finom, jeune pousse fondée en 2019 aux Pays-Bas, dont le lancement en France est annoncé en octobre. La neobanque, qui vise les entrepreneurs et indépendants, entend se déployer d'ici fin 2021 sur les principaux marchés européens, comme l'Allemagne ou l'Italie où elle propose déjà des services de facturation.

La filiale française est dirigée par un ancien de Paypal, Olivier Binet. Treezor, filiale de Société Générale, lui fournit les services bancaires et émet les cartes de paiement dans l'Hexagone.

La neobanque, qui a levé près de 17 millions d'euros en 2020, a l'ambition d'atteindre le million de clients en Europe d'ici 2025.

IBM et Paris Saclay démarrent un projet IA à 33 M euros

IBM et l'université de Paris-Saclay ont lancé Aida, un projet de recherche et développement axé sur l'intelligence artificielle de 33 millions d'euros, dont 12 millions par le Programme d'investissement d'avenir de l'Etat.

Les chercheurs travailleront sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services opérationnels des entreprises.

Il s'agit notamment de "trouver de nouvelles possibilités d'automatisation pour augmenter la productivité", "améliorer l'efficacitédes systèmes automatisés, notamment en matière de contrôle", "prendre de meilleures décisions et faire de meilleures recommandations", selon les promoteurs du projet.

L'application des outils d'IA au contexte professionnel se heurte en effet à plusieurs difficultés, dont l'évolution constante du contexte et des règles des prises de décision métier, et la nécessité de construire des outils susceptibles d'audits donnant des résultats explicables, selon les promoteurs du projet.

Levées de fonds

- Gleamer (diagnostic semi-automatisé d'images médicales grâce à l'IA) a levé 7,5 millions d'euros auprès des fonds XAnge, MACSF, Majycc eSanté Invest et Crista Galli Ventures et des investisseurs historiques, dont le fonds Ambition Amorçage Angels ( F3A ), géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance.

- Maria Schools (formations professionnelles courtes orientées marketing et numérique) a levé 2 millions d'euros auprès de Crédit Mutuel innovation et d'investisseurs particuliers.

- Welcome at Work (services pour immeubles de bureau) a levé 4 millions d'euros auprès de Generis Capital Partners et du fonds Ville de demain du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) géré par Bpifrance, et d'investisseurs privés.

