L'autre actu de la tech: Hackers éthiques et PDG "engageants"

La plate-forme de "hackers éthiques" YesWeHack qui double de taille et les dirigeants d'Orange champions de Twitter et Linkedin: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

La plate-forme YesWeHack double de taille

La plate-forme française YesWeHack, qui permet aux entreprises de recourir à des "hackers éthiques" pour tester la sécurité de leurs systèmes informatiques, a annoncé avoir doublé son chiffre d'affaires en 2020, sans toutefois révéler combien celui-ci avait atteint précisément.

L'entreprise, qui évoque des ventes de "plusieurs millions d'euros", annonce en tout cas se préparer à embaucher 40 personnes en 2020, soit un quasi-doublement des effectifs actuellement autour de 45.

YesWeHack rassemble une communauté de plus de 21.000 hackers éthiques dans le monde entier, dont 53% en Europe, 35% en Asie et 5% en Amérique du Nord.

Les dirigeants d'Orange champions sur Twitter et LinkedIn

Les dirigeants d'Orange sont les plus efficaces du SBF 120 pour donner à leur entreprise une bonne visibilité sur Twitter et LinkedIn, selon une étude réalisée par la société Amazing Content, spécialiste des études d'influence.

Selon l'étude, les membres du comité exécutif d'Orange sont les plus actifs sur Twitter et Linkedin, avec en moyenne "plus de dix tweets et deux +posts+ (Linkedin) par mois". Tous les membres du Comex sont présents sur l'un de ces deux réseaux sociaux, et leurs contenus suscitent en moyenne 16.228 engagements (commentaire ou réponse, partage ou retweet, réaction ou favori) par an et par dirigeant, selon l'étude.

Viennent ensuite les dirigeants de Schneider Electric - grâce notamment à leur PDG Jean-Pascal Tricoire, au 2e rang des PDG les plus "engageants" selon l'étude -, avec en moyenne "4 à 5 publications par mois et par personne", puis ceux de Danone.

En queue de classement, huit sociétés du SBF 120 ont des dirigeants invisibles sur Twitter et Linkedin (zéro engagement constaté), dont Bolloré, Dassault Aviation, et JCDecaux.

Les sociétés actives dans la communication, le marketing ou les médias sont assez mal classées par l'étude, Vivendi par exemple se plaçant à la 98e place avec 102 engagements en moyenne par dirigeant et par an, tandis que TF1 décroche la 36e place avec 1.946 engagements.

Année 2020 "en berne" pour les industriels du câbles

Selon le Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication (SYCABEL), les projections de l'activité sur l'ensemble de l'année 2020, marquée par la crise sanitaire mondiale, augurent un repli de 11% du chiffre d'affaires qui devrait s'établir à 2,5 milliards d'euros.

Seb investit dans le site culinaire Chefclub

Le groupe d'électroménager Seb a investi dans le site culinaire Chefclub créé en 2016 et devenu l'une des vedettes mondiales des sites de recettes et de cuisine. Le montant de l'investissement, dans ce qui est la deuxième levée de fonds de Chefclub, n'a pas été communiqué.

Chefclub revendique un milliard de vue mensuelles pour ses vidéos de recettes de cuisine et "des dizaines de millions de followers". Seb veut par cette participation dans ChefClub "accélérer son développement dans le digital culinaire, atteindre une nouvelle audience et bénéficier du savoir-faire de Chefclub", a indiqué le PDG de Seb Thierry de La Tour d'Artaise.

Idemia et Sopra Steria choisis pour le contrôle aux frontières

Le ministère de l'Intérieur a choisi Idemia (sécurité et biométrie) et Sopra Steria (services informatiques) pour concevoir, déployer et maintenir son nouveau système central de contrôle aux frontières (CCAF).

Le CCAF "est un projet ambitieux dont l'objectif est la mise en place d'une infrastructure mutualisée performante permettant de fédérer les actions de contrôle aux frontières", selon le ministère de l'Intérieur.

"Son déploiement [surviendra] en France au cours de l'année 2021", a-t-il ajouté.

Idemia est déjà en charge du système de supervision du contrôle automatique à la frontière des passagers aériens, et fournit le système de traitement de données des demandeurs de visa et des demandeurs d'asile.

Le groupe est l'un des grands acteurs de la reconnaissance faciale en France.

Altitude Infra: plus de 266 M EUR de financement pour les réseaux de la Côte d'Or et des Landes

Altitude Infra, opérateur français d'infrastructures télécoms indépendant, a bouclé auprès de plusieurs banques un financement de 266,8 millions d'euros pour déployer en fibre optique les réseaux "d'appels à manifestation d'engagements locaux" (AMEL) des départements de la Côte d'Or et des Landes.

En Côte d'Or, 57.000 foyers seront raccordés par Altitude Infra d'ici fin 2022, sachant que déjà 2.000 prises ont été construites en 2020 sur des communes prioritaires. Dans les Landes, l'opérateur vise 105.000 prises d'ici juin 2023.

Levées de fonds

Le parisien Ringover, opérateur téléphonique et éditeur d'une solution de pilotage des communications professionnelles, a levé 10 millions d'euros auprès notamment du fonds Expedition Capital une société de capital-développement spécialisée dans les logiciels.

Kili Technology, spécialiste de l'annotation de données pour l'Intelligence Artificielle, a levé 7 millions de dollars auprès des fonds Serena et e.ventures et d'investisseurs privés.

Opencell, plate-forme de facturation en logiciel à la demande (SaaS) a levé 6,8 millions d'euros auprès de Seventure Partners, Alliance Entreprendre et Capital Grand Est.

Le marseillais Tchek, qui commercialiste une solution de détection des dommages sur un véhicule (pour les loueurs, vendeurs de véhicules d'occasion, etc...) a levé 3 millions d'euros auprès des fonds Demeter, Région Sud Investissement et du groupe Turenne.