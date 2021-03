L'autre Actu de la tech: Gorillas, la licorne la plus précoce d'Europe

Une start-up qui vaut plus d'un milliard un an après sa création et plus de 800 millions d'euros de commandes réalisées en France par le géant chinois des télécoms Huawei en 2020: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

La licorne la plus précoce d'Europe

La start-up allemande Gorillas prétend désormais au titre de licorne la plus précoce d'Europe: seulement un an après sa création, une valorisation de plus d'un milliard de dollars a été retenue pour une levée de fonds de 290 millions de dollars annoncée la semaine dernière par l'entreprise.

Présente dans une douzaine de villes en Europe, Gorillas promet la livraison de 200 produits d'épicerie en moins de 10 minutes après la commande sur son application, grâce aux mini-entrepôts qu'il implante dans ces villes.

Gorillas est pour l'instant présente en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais vise désormais une dizaine de pays et une cinquantaine de villes, dont Paris et New-York.

Huawei: plus de 800 millions d'euros de commandes en France en 2020

Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé avoir commandé en 2020 pour "plus de 800 millions d'euros de produits et services" auprès de ses 300 prestataires français.

Le président de Huawei France, Weiliang Shi, a déclaré lors d'une conférence que la filiale du géant chinois souhaitait commander "pour plus de 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) de produits et services" dans les quatre à cinq ans à venir afin de "soutenir sa croissance sur le marché français".

Métiers du numérique: Bolloré, Vivendi et Havas lancent un cursus en alternance 100% en ligne

Les groupes Bolloré, Vivendi et Havas ont annoncé un partenariat avec la plateforme éducative OpenClassrooms pour lancer un cursus éducatif aux métiers du numérique 100% en ligne.

"L'objectif de l'école Gabereek est de former en alternance aux compétences digitales les plus recherchées, pour des métiers d'avenir, parmi lesquels développeur web, data analyst, chef de projets digitaux, etc", présente un communiqué.

Ouverte à tous les profils, l'école Gabereek repose sur un apprentissage en alternance, et permet de délivrer "un diplôme de Bac+2 à Bac+5 reconnu par l'État".

Bolloré détient une participation majoritaire au sein du géant des médias Vivendi, lui-même propriétaire du groupe de communication Havas.

Un quart des litiges liés aux télécoms concernent la fibre optique

Les litiges entre consommateurs et opérateurs sont restés stables sur un an en 2020 (11.919 demandes de médiation, 4.289 avis rendus) mais concernent désormais plus souvent les problèmes de facturation et l'installation de la fibre optique, selon un rapport de la Médiatrice des communications électroniques.

"Les attentes fortes des consommateurs et le déploiement intensif de la fibre dans le contexte sanitaire 2020 ont eu pour incidence notamment des retards d'activation, des difficultés techniques de raccordement et des mauvaises prestations au domicile du consommateur", selon un communiqué.

Côté téléphonie mobile (41% des avis rendus), la facturation devient la première cause de conflictualité (42% contre 27% en 2019) "en lien avec une part de marché importante des abonnements sans engagement".

Le rapport note également un bond des demandes de médiation jugés irrecevables en raison du "non-respect par les consommateurs de la procédure à suivre pour saisir la Médiatrice".

Jeu vidéo: la France pèse 5% des ventes mondiales

La France a concentré environ 5% de la valeur des ventes mondiales de jeux vidéo en 2018, soit environ 5 milliards d'euros sur un marché mondial estimé à 95 milliards, selon une étude du cabinet de conseil PwC, réalisée fin mars pour la Direction générale des entreprises (DGE), le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et les principaux syndicats du secteur (SELL, SNJV).

Sur la période 2015-2018, le marché du jeu vidéo français a crû de "manière plus importante que le marché mondial", soit en moyenne de 11% par an contre 7% estimé pour le marché mondial, indique l'étude.

Logiciel d'analyse des fadettes

La PME française Deveryware a remporté un appel d'offres de la gendarmerie nationale pour la fourniture d'un logiciel d'analyse des fadettes, ces métadonnées d'appels téléphoniques que les opérateurs de télécommunications fournissent aux enquêteurs sur demande de la justice.

Le montant du marché sur quatre ans est d'environ 2 millions d'euros.

Créée en 2003, Deveryware s'est développée avec des outils de géolocalisation utilisés dans les enquêtes judiciaires et aujourd'hui propose une palette de services liés "à l'investigation judiciaire et numérique, la cybersécurité, la lutte contre la fraude, la gestion de crise et de communication d'urgence".

La société a réalisé un chiffre de 37,2 millions d'euros en 2020, soit une progression de 16,25% sur l'année antérieure.

Voler en temps de Covid: Airbus dégaine son application

Après des compagnies aériennes, c'est l'avionneur européen Airbus qui veut aider les passagers à arpenter le labyrinthe des contraintes nées de la pandémie avec une application sur smartphone.

Baptisé "Tripset", cet outil propose d'entrer un aéroport de départ et de destination, ou d'importer son propre voyage, et détaille ensuite les règles s'appliquant à ce déplacement: tests PCR, quarantaines, restrictions de mouvement et autres formalités administratives sont détaillées sur l'écran, avec également la possibilité de réserver un billet.

Levées de fonds

Step Pharma (biotechnologie pour l'oncologie et les maladies auto-immunes) a levé 35 millions d'euros auprès des fonds Hadean Ventures, Sunstone Life Science Ventures, avec le soutien des investisseurs historiques Kurma Partners, Pontifax et Bpifrance.

Instant System (75 collaborateurs, solutions de transports intelligents en marque blanche pour les collectivités) a levé 8 millions d'euros auprès de Paris Fonds Vert (Demeter/ville de Paris) et Opera Tech Ventures (BNP Paribas)

Stockly (plateforme de mise en relation permettant aux e-commerçants de fournir leurs clients même en cas de rupture de stock) a levé 5,5 millions d'euros auprès de Daphni, Idinvest et d'investisseurs particuliers.

Trustt (25 collaborateurs, outil logiciel pour créer des communautés d'utilisateurs d'un produit ou d'un service) a levé 1 million d'euros auprès de l'accélérateur Tomcat Factory (Levallois-Perret), de Bpifrance et d'investisseurs privés.

