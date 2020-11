L'autre actu de la Tech: Google Photos devient payant

Google Photos qui fait désormais payer son service et Apple qui fait une gaffe à l'occasion de la mise à jour de son système d'exploitation pour Mac: voici un florilège d'infos de la semaine écoulée dans le secteur des nouvelles technologies.

Après avoir atteint un milliard d'utilisateurs, Google Photos devient payant

Le stockage illimité des photos en qualité standard ne sera plus gratuit pour les utilisateurs d'Android à partir du 1er juin 2021, a annoncé Google dans un article de blog.

"Chaque nouvelle photo ou vidéo que vous enregistrerez sera décomptée de l'espace de stockage de 15 Gigaoctets" attribué gratuitement lors de l'ouverture d'un compte Google, a précisé la firme. Au-delà, les utilisateurs devront s'acquitter d'un forfait à partir de 20 euros par an pour augmenter cette capacité.

Plébiscité par les utilisateurs du système d'exploitation mobile Android sur lequel l'application est souvent préchargée, le service Google Photos, qui permet de sauvegarder automatiquement toutes les photos prises, de les retoucher et de les partager, avait dépassé le milliard d'utilisateurs il y a un an, et plus de 28 milliards de photos y sont sauvegardées chaque semaine.

Seul les utilisateurs de téléphones Pixel, conçus par Google, conserveront un stockage gratuit et illimité.

Apple revient sur une option de sécurité jugée trop intrusive

Volontariste sur les questions de protection des données personnelles, Apple s'est pris les pieds dans le tapis jeudi lors de la mise à jour d'OSX, son système d'exploitation pour Mac.

Suite à un bug, certains utilisateurs se sont plaints du fait que leurs ordinateurs Apple récents émettaient quelques données à l'ouverture de leurs logiciels préférés.

En réalité, cette fonctionnalité imposée par l'entreprise fait partie d'un ensemble de protections visant à vérifier l'authenticité des logiciels et l'absence de malwares.

Apple "n'utilise pas les données issues de ces vérifications pour connaître les applications ouvertes par ses utilisateurs sur leurs appareils", a écrit le groupe dans une page de support mise à jour lundi.

"Nous avons arrêté d'enregistrer les adresses IP" associés à ces requêtes, et "nous allons nous assurer que toutes les adresses collectées soient supprimées", a-t-il précisé, promettant également dans le courant de l'année prochaine d'ajouter une option pour "désactiver cette sécurité".

Molotov lance un service de vidéo à la demande financé par la publicité

Le service français Molotov qui permet d'accéder via une application aux chaînes de télévision a annoncé le lancement d'une offre gratuite de Vidéo à la demande (AVoD), Mango, donnant accès à du cinéma, des documentaires et émissions pour enfants.

"Plus d'un millier de programmes sont proposés dès le lancement", assure la plateforme, qui revendique 13 millions d'utilisateurs, dans un communiqué.

"Il était parfaitement logique que Molotov introduise en France le modèle de l'AVoD dont on voit le mouvement massif aux USA", a commenté le fondateur de l'entreprise Jean David Blanc.

"Fidèle à son ADN d'agrégateur, la plateforme accueillera également les offres AVoD d'autres éditeurs, comme elle le fait déjà en distribuant les grands acteurs historiques de la télévision", explique-t-elle également, alors que TF1, M6 et France Télévision ont lancé cet automne leur propre plateforme payante nommée Salto.

Emotet et Trickbot, bêtes noires des cyber-défenseurs

Les logiciels malveillants Emotet et Trickbot ont été utilisés dans 22% des récentes attaques par rançongiciels en France, selon les données de la société israélienne de cybersécurité Checkpoint.

Emotet et Trickbot sont des "chevaux de Troie" des outils utilisés par les criminels pour introduire d'autres logiciels malveillants - un rançongiciel par exemple - sur les réseaux et machines de leurs victimes. Ils sont aussi des botnets, d'immenses réseaux de machines infectées qui servent à propager les attaques.

Selon Checkpoint, Trickbot et Emotet sont notamment à l'origine de la vague d'attaque contre des hôpitaux et des entreprises de la santé constatée en particulier aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde.

La 5G peine à convaincre le consommateur

Il n'y a pas que la France où la 5G peine à convaincre les consommateurs, selon une étude réalisée pour le cabinet de conseil Olivier Wyman dans 6 pays - France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, USA, Emirats Arabes Unis.

Le Royaume-Uni fait figure de moins enthousiaste, avec 50% de personnes déclarant n'avoir "aucun intérêt" pour cette technologie, et 21% se déclarant "sceptiques".

La France vient ensuite (37% "aucun intérêt", 31% "sceptiques"), au même rang que l'Espagne (38% "aucun intérêt", "30% sceptique"). Les Etats-Unis (33% et 24%) viennent ensuite, puis l'Allemagne (31% et 25%), et les Emirats Arabes Unis (29% et 21%)

"Pas de solution miracle" pour transférer les données hors de l'UE, selon la Cnil européenne

La commission européenne pour la protection des données (CEPD) a publié une première version de ses recommandations aux entreprises pour qu'elles s'assurent de la légalité de leurs transferts de données hors de l'Union européenne.

La Cour de justice européenne avait invalidé en juillet l'accord entre les Etats-Unis et l'Europe nommé Privacy Shield, en raison d'un trop faible niveau de garanties apportés aux droits des citoyens européens : une décision qui avait ouvert une période d'incertitude pour quelque 5.000 entreprises qui l'utilisaient.

"Il n'y a pas de solution miracle, ni de solution unique pour tous les transferts, car ce serait ignorer la grande diversité des situations auxquelles les exportateurs de données sont confrontés", a commenté le président de la CEPD Andrea Jelinek.

"Les exportateurs de données devront évaluer leurs opérations de traitement et de transferts de données et prendre des mesures en tenant compte du contexte juridique des pays tiers dans lesquels ils transfèrent des données", a-t-il ajouté. La CEPD recommande de passer par 6 étapes pour s'assurer de cette conformité, et propose qu'elles soient ré-examinées régulièrement.

Les levées de fonds continuent malgré la crise

La crise du coronavirus n'a pas arrêté les levées de fonds pour les start-up en France, dont le montant total devrait dépasser légèrement le montant de 2019 pour atteindre le chiffre record 5,5 milliards d'euros, selon le spécialiste du capital risque Avolta Partners.

Depuis 2014, les levées de fonds ont été multipliées par 7 en France, note Avolta Partners. Le montant médian des levées a lui aussi fortement augmenté depuis, à 2,5 millions d'euros.

L'étude d'Avolta relève toutefois une faiblesse toujours présente de l'écosystème français, la rareté des grandes "sorties", qui permettent aux capital-risqueurs successifs de récupérer leur mise. Et quand ces sorties ont lieu, ce ne sont souvent pas des mises en Bourse - le Graal de l'investisseur - mais plutôt un rachat par une grande entreprise du secteur, ou par un fonds d'investissement traditionnel.

Rugby: Vogo contre les commotions

Le spécialiste montpellierain de la gestion de flux vidéo, Vogo, fournira l'infrastructure nécessaire pour l'arbitrage vidéo et le protocole commotion pour les 4 prochaines saisons du championnat européen de rugby (Rugby Europe Championship), qui réunit les équipes ne faisant pas partie du tournoi des Six Nations.

Pour 60 matches de ce championnat qualificatif pour le championnat du monde 2023, Vogo assurera le dispositif technique qui permet à l'arbitre vidéo d'avoir accès en temps réel aux différents flux d'images de la rencontre et de pouvoir zoomer, faire des retours en arrière ou des ralentis. Vogo assure aussi le dispositif radio sophistiqué qui permet à l'arbitre vidéo de communiquer avec l'arbitre sur le terrain.

Il assurera aussi le dispositif technique du protocole commotion, qui permet à un joueur choqué de sortir du terrain pendant 10 minutes, pour qu'un médecin détermine s'il peut ou non revenir sur le terrain. Le dispositif de Vogo permet au médecin de revoir à volonté les images du choc sous différents angles, et de les utiliser pour prendre sa décision.

Un simulateur pour la capture du carbone

Le groupe français Total, le département de l'Énergie américain et l'université de Stanford lancent un simulateur open-source dédié au stockage géologique à grande échelle du dioxyde de carbone (CO2), une technologie qui permet de capter ce gaz à effet de serre sur des sites industriels et de le piéger sous terre pour l'empêcher de rejoindre l'atmosphère.

Ce simulateur baptisé "GEOSX" "met en oeuvre des nouvelles technologies de pointe dans les domaines du calcul haute performance et des mathématiques appliquées visant à améliorer la gestion et la sécurité du stockage géologique du CO2", indique Total.

Les simulations de la qualité du stockage sont en effet cruciales, notamment pour éviter d'éventuelles fuites.

Deux levées de fonds

Tehtris, société de cybersécurité française fondée par deux anciens de la DGSE a levé 20 millions d'euros auprès du fonds Ace Management (filiale aérospatial défense de Tikehau) et des fonds Open CNP et Nouvelle Aquitaine Co-Investissements. Tehtris, qui emploie plus de 60 personnes, commercialise une solution automatique de détection de menaces et de neutralisation en temps réel dans les réseaux d'entreprises.

La Boite concept (enceintes acoustiques) basée à Ustaritz (Pays Basque) a levé 3,5 millions d'euros (1,5 millions fonds d'investissement, 2 millions Bpi, région et acteurs bancaires).

yk-jub-lby/pn/eb