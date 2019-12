L'autre actu de la tech: gilets de sauvetage connectés et municipalités cyber-attaquées

Gilets de sauvetage connectés et municipalités cyberattaquées: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Gilets de sauvetage connectés

Le fabricant d'équipements nautiques Plastimo proposera à partir de 2020 des gilets de sauvetage connectés qui permettront de repérer et de secourir les naufragés, grâce à l'utilisation de la technologie Sigfox (réseaux télécoms bas débit et basse consommation pour objets connectés).

Selon Plastimo, les gilets de sauvetage utiliseront indifféremment le réseau terrestre de Sigfox (jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes) ou son réseau satellite (basé sur la constellation de nano-satellites ENO exploitée par Eutelsat).

Le réseau de nano-satellites, dont les deux premiers seront lancés en 2020, doit à terme permettre une couverture mondiale.

2019: année des cyberattaques contre les municipalités

Au moins 174 villes dans le monde ont été victimes d'attaques de ransomware en 2019, un chiffre en augmentation de 60% par rapport à 2018, selon la société de cybersécurité Kaspersky.

Le montant de la rançon exigée est d'un million de dollars en moyenne et a atteint jusqu'à 5 millions de dollars. Les dommages et coûts de remise en fonctionnement peuvent être supérieurs.

"Tandis que (les municipalités) sont peut-être moins à même de payer une rançon élevée, elles sont plus susceptibles de céder aux exigences de cybercriminels", explique l'étude, qui révèlent aussi que les systèmes ciblés sont à 61% les écoles et à 29% les mairies.

Des "experts cyber" pour aider particuliers et TPE-PME

Cybermalveillance.gouv.fr, la plate-forme officielle qui aide les particuliers et TPE-PME à faire face à leurs soucis de cybersécurité, proposera bientôt une liste de prestataires dits "experts cyber", respectant un cahier des charges élaboré notamment avec l'association française de normalisation (Afnor).

Les premiers candidats au label pourront déposer leurs dossiers de candidature "dès le premier trimestre 2020", selon le directeur général de la plate-forme Jérôme Notin. La labellisation devrait coûter moins de 1.000 euros et sera valable deux ans, a expliqué M. Notin.

Croissance faible pour le numérique européen

Les sociétés du numérique européen ont crû nettement moins vite que leurs homologues américaines et chinoises ces dernières années, selon une étude Arthur D. Little pour la Fédération française des télécoms.

Les société européennes ont connu une croissance de 1% en moyenne entre 2009 et 2018, contre 10% en Amérique du Nord et 8% en Asie, selon les chiffres de l'étude.

Pour les opérateurs télécoms, l'un des moyens d'inverser la tendance serait de faire peser sur les grands opérateurs internet les mêmes contraintes fiscales, réglementaires et de régulation qui pèsent sur les opérateurs télécoms européens.

"Le déséquilibre réglementaires entre les télécoms et les acteurs de l'internet est criant", a estimé Arthur Dreyfuss, le président de la Fédération françaises des télécoms, en présentant l'étude.

"Aujourd'hui, qui utilise gratuitement nos réseaux, nos infrastructures? Ce sont les géants du numérique (...) Qui va récupérer de la valeur chez nos clients? Ce sont les géants du numérique", a-t-il regretté. Or, "il est possible de créer des acteurs numériques forts autour d'opérateurs télécoms" qui retrouveraient un peu de liberté de mouvement.

Changement à la tête du lobby des start-up

Benoit Grossmann, dirigeant du fonds d'investissement Idinvest Partners, a été élu coprésident de France Digitale, l'association qui fédère fonds d'investissement et start-up et revendique plus de 1400 adhérents.

Benoit Grossmann succède à Jean-David Chamboredon, dirigeant du fond d'investissement Isai. Celui-ci avait cofondé France Digitale après le succès du mouvement des Pigeons, mouvement d'entrepreneurs contre l'alourdissement de la taxation du capital risque dans les PME.

Benoit Grossmann copilotera France Digitale avec Frédéric Mazzella, cofondateur et président de Blablacar.

In Groupe a acquis Surys, spécialiste de l'authentification

In Groupe, anciennement Imprimerie nationale, a finalisé l'acquisition de Surys, une entreprise spécialisée dans l'authentification, la protection des données de documents, l'analyse d'images et les algorithmes de prises d'empreintes.

L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, permettra à In Groupe de créer "un pôle dédié aux composants sécurisés permettant de sécuriser les identités et les transactions bancaires et fiduciaires".

Levées de fonds

- La société espagnole Goggo Network, qui ambitionne de devenir à terme un opérateur de flottes de véhicules autonomes, a annoncé lundi une levée de fonds d'environ 44 millions d'euros auprès de Softbank Group et Axel Springer Digital.

- Intercloud, spécialiste de l'interconnexion des applications cloud, a levé 22 millions d'euros mené par Orange Digital Ventures, avec de nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest, et Weber Invest) et des actionnaires déjà présents au capital, dont SNCF Digital Ventures et Bpifrance.

- La startup française Outsight, qui développe une caméra 3D destinée aux véhicules autonomes a levé 20 millions de dollars en financement d'amorçage auprès de Demerer Partners, SPDG et BNP Paribas.

- DreamQuark (intelligence artificielle pour services financiers) a levé 14 millions d'euros auprès des fonds Alma Mundi NewAlpha Asset Management, Cap Horn, Keen Venture Partners et de l'assureur AGRR La Mondiale.

- Jow (app qui propose menus et commande les produits correspondants) a levé 6 millions d'euros auprès des fonds Stride VC et d'investisseurs privés comme Shan-Lyn Ma (application d'organisations de mariage Zola)

- Capcar a levé 5 millions d'euros auprès du fonds Breega lors d'un deuxième tour de table pour développer sa plateforme de vente de voitures d'occasions entre particuliers à l'international.

- Evermaps, ex Bottin Cartographie et spécialisée dans la gestion de trafic en magasin, a levé 5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Entrepreneur Venture.

- MyTraffic a levé 3 millions d'euros auprès de l'investisseur Pierre Kosciusko-Morizet. Le groupe s'adresse à des enseignes commerciales ou des municipalités, à qui il propose d'analyser le trafic des passants dans les rues.

jub-lby/soe/LyS