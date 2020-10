L'autre actu de la tech: Fifa 21 déjà lancé en attendant les prochaines consoles

Le lancement du nouvel opus du célèbre jeu de simulation de football "Fifa", l'expertise comptable en ligne et le partenariat de Bpifrance avec les acteurs de la Tech d'Abu Dhabi: voici les principales informations technologiques de la semaine écoulée.

Fifa 21 en attendant les consoles de prochaine génération

L'éditeur américain Electronic Arts a lancé vendredi le nouvel opus de son jeu de simulation de football "Fifa 21" avec déjà "plus de 3,6 millions de joueurs en accès anticipé" dans le monde, a-t-il annoncé.

Un dispositif dénommé "Droit à la Nouvelle Version" pour les nouvelles générations de consoles, qui sortiront en novembre, permettront aux fans de mettre à jour leur exemplaire de Fifa 21 de la PlayStation 4 à la 5 ou d'Xbox One à Xbox Series X "sans coût supplémentaire".

Son concurrent Konami avait préféré sortir en septembre une simple mise à jour de Pro Evolution Soccer 2020 cette saison sur les consoles actuelles pour mieux développer l'édition 2022 du jeu sur les nouvelles consoles.

L'expertise comptable en ligne a le vent en poupe

Pennylane, expert comptable en ligne qui vise la clientèle des petites et moyennes entreprises, a connu une croissance météorique depuis son lancement en janvier et cherche à recruter rapidement 100 personnes supplémentaires, selon son co-fondateur et patron Arthur Waller.

L'entreprise parisienne, qui a intégré son premier salarié en janvier 2020, en compte 55 neuf mois plus tard et cherche à recruter rapidement 100 personnes supplémentaires, "deux-tiers avec un profil comptable (expert comptable, comptable, aide-comptable), et un tiers avec un profil tech (développeur, chef de produit ou designer)", a-t-il indiqué.

Pennylane a réalisé une levée de fonds de 4 millions d'euros en mai 2020 auprès des fonds Global Founders, Partech et Kima Ventures. Mais elle s'autofinance également, et son chiffre d'affaires a atteint 1 million d'euros au bout de 9 mois d'existence, selon Arthur Waller.

Asus lance une ligne de vêtements "high-tech"

"Mêler le meilleur de la tech à du streetwear d'avant-garde": c'est l'ambition de la marque parisienne Tealer avec une collection de vêtements "en édition limitée" conçue en collaboration avec Asus, le fabricant taïwanais de composants informatique. Cette ligne de vêtements comporte notamment un ensemble versatile, réversible et iridescent, qui change de couleur selon l'angle de vue ou d'illumination.

Le jeu d'initiation au codage d'Ubisoft sur mobile

L'éditeur français Ubisoft a annoncé que "Les Lapins Crétins Apprends à coder", un jeu gratuit développé dans le but d'initier les enfants au codage de manière "accessible et amusante pour tous", était désormais disponible sur mobile. Le chinois simplifié viendra s'ajouter aux langues disponibles dans le jeu qui incluent l'anglais, le français et l'allemand. Ces mises à jour surviennent un an après la sortie du jeu sur PC.

Bpifrance s'associe avec les acteurs de la Tech d'Abu Dhabi

Bpifrance s'est associé avec le Hub71, une plateforme rassemblant l'ensemble des acteurs de la tech d'Abu Dhabi (Émirats arabes unis), pour accélérer le développement des start-up françaises du secteur de la technologie "dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord".

"Porte d'entrée du marché émirati et régional, le Hub71 offre un soutien personnalisé aux entreprises innovantes à la recherche d'opportunités de croissance dans la région", ont annoncé lundi les deux entités dans un communiqué.

Levées de fonds des start-up

+Simple (80 salariés, proposant un robot courtier simplifiant la souscription d'assurances professionnelles) a levé 20 millions d'euros auprès notamment des fonds Idinvest, OneRagtime (investisseurs historiques) et de nouveaux investisseurs comme Mundi Ventures et Speedinvest.

Sekoia (80 collaborateurs, anticipation et détection des menaces cyber) a levé 10 millions d'euros auprès des fonds Omnes et Alliance Entreprendre.

Joko (25 collaborateurs, fidélisation du consommateur via du cash) a levé 10 millions d'euros auprès des fonds Partech, Axeleo et Lafayette Plug and Play.

Legalvision Pro (dématérialisation de formalités juridiques) a levé 3 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds Portugal Ventures.

La start-up nantaise Nextflow Software (logiciels de simulation numérique) a levé 2 millions d'euros en capital (et 1 million en financement bancaire), auprès notamment des fonds d'investissement Ouest Ventures III et Litto Invest.

Mercateam (gestion de planning et formation opérationnelle) a levé 1,2 million d'euros auprès des fonds Isai, Kima, Notus Technologies, et d'investisseurs privés issus de l'industrie.

La start-up caennaise Datexim (16 salariés, analyse d'image médicale, en particulier sur le cancer du col de l'utérus) a levé 1 million d'euros, auprès d'Odyssée Venture et des deux dirigeants de la société.

