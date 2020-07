L'autre actu de la tech: Facebook utilise des robots pour tester sa plateforme

L'Ecole 42 qui débarque dans le fief de Volkswagen ou Facebook qui simule les usages de ses utilisateurs, voici une sélection d'infos tech de la semaine écoulée.

OVHCloud se muscle sur le stockage de données

OVHCloud a racheté la PME lilloise de OpenIO (27 salariés), qui conçoit des solutions de stockage de grandes masses de données sur le cloud (informatique dématérialisée), adaptées aux applications d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique.

Avec cette acquisition, "nous nourrissons l'ambition de créer une offre ultra-scalable (extensible très rapidement), bénéficiant de la meilleure infrastructure et pour un prix parmi les plus attractifs du marché", a expliqué Michel Paulin, le directeur général d'OVHCloud.

OVHCloud est l'un des grands fournisseurs européens de cloud, un marché ultra-dominé par les géants américains qui ont notamment pour avantage de proposer une offre de services extrêmement larges. L'un des défis des fournisseurs européens et de parvenir à élargir au maximum leur propre offre, pour mieux rivaliser.

Facebook programme des robots pour simuler ses utilisateurs

Facebook programme des robots simulant ses utilisateurs pour mieux tester sa plateforme et améliorer la détection des comportements nuisibles, a indiqué le géant américain.

Les robots, "des milliers, voire des millions (...) sont entraînés à interagir ensemble" sur la plateforme Facebook comme de vrais utilisateurs, "en s'envoyant de messages, en commentant leurs billets, ou en cherchant à obtenir le statut d'ami", a expliqué Facebook.

Les robots, dont certains seront programmés avec des intentions malfaisantes, ont accès à la plateforme du géant américain.

Mais ils sont isolés des "vrais" utilisateurs pour ne pas créer de fâcheuses interactions, dans un dispositif baptisé par Facebook WES (Web-enabled simulation - simulation sur la Toile)

"A terme, ce modèle permettra notamment de découvrir de nouveaux modèles de mauvais comportements difficilement détectables sur les réseaux sociaux, tels que l'usurpation d'identité ou le crawling" (fouille systématique de pages Facebook pour extraire des informations), précise-t-il.

Les premiers résultats sont attendus "d'ici un an", selon l'un des pères du programme, le professeur d'informatique à l'UCL (Belgique) et chercheur à Facebook Mark Harman.

Une appli pour penser et consommer local

Soutenu par la Confédération des commerçants de France et l'Association des Maires de France, Stéphane Grandjean a lancé ces jours-ci l'application "Simple Maps", disponible sur AppStore et Google Play Store, qui se présente comme la "première appli nationale d'expérience citoyenne qui pense la dynamisation des territoires et des centre-villes dans toutes leurs dimensions (commerces, artisanat, restauration, loisirs, culture, tourisme, services publics, collectivités, associations"), afin de pousser ses sociétaires à "consommer local" tout en adoptant des "eco-gestes citoyens" qui leur font bénéficier de réductions.

Concrètement, les utilisateurs de l'appli ont accès à une carte dynamique, ludique et interactive, qui leur permet de visualiser autour d'eux, au moyen de pictogrammes, toutes les activités et commerces, qui de leur côté s'engagent à promouvoir des démarches réduisant leur empreinte carbone. Le fondateur, qui a créé à l'occasion une "SCIC (société coopérative d'intérêt collectif), table sur un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.

L'Ecole 42 débarque chez Volkswagen

L'Ecole 42 de développeurs informatiques, créée en 2013 par le milliardaire français des télécoms Xavier Niel, s'étend en Allemagne: un campus à Wolfsburg (Nord), où le constructeur automobile Volkswagen a son siège, doit ouvrir début 2021, s'ajoutant aux 33 sites dans le monde. Soutenue par le géant allemand de l'automobile avec des dons de 3,7 millions d'euros la première année et de 2 millions par an les années suivantes, "42 Wolfsburg" doit accueillir à terme 600 étudiants. Volkswagen proposera des stages et des postes aux codeurs et ingénieurs sélectionnés, comme à Paris, à travers une session de tests de quatre semaines baptisée la "piscine".

Au coeur de la course à la voiture autonome et connectée du futur, les logiciels sont devenus stratégiques pour Volkswagen: moyennant 7 milliards d'euros d'investissement d'ici 2025, la nouvelle entité "Car.Software" lancée cet été doit regrouper jusqu'à 11.000 experts pour plancher sur "VW.OS", le futur système d'exploitation commun aux voitures du groupe, connectées au cloud.

D'ici 2025, Volkswagen veut développer en interne 60% des logiciels utilisés dans les voitures, alors qu'aujourd'hui, 90% sont fournis par des équipementiers. Le sujet est d'autant plus important et sensible que la production et livraison des deux modèles phares actuels, l'ID.3 électrique et la nouvelle Golf, ont été perturbés par des bugs informatiques.

La 5G dans la mine

Nokia va tester avec le fabricant d'équipements miniers finlandais Sandvik Mining and Rock Technology l'utilisation d'un réseau local 5G dans une mine.

Nokia va founir ce réseau local à Sandvik pour sa mine d'essai de Tampere (Finlande), ou le constructeur teste ses nouveaux équipements pour ses clients du monde entier.

La 5G permet de mettre en place des communications voix et vidéo "rapides et fiables", a indiqué Nokia.

Cette technologie permet aussi le pilotage de machines depuis la surface, grâce à la vidéo, selon Nokia.

La 5G "ouvre la voie pour de nouvelles opportunités dans la robotique, le pilotage à distance et l'autonomie, l'automatisation de toute la flotte d'équipements, l'analyse des données, et la sécurité", a déclaré Patrick Murphy, l'un des dirigeants de Sandvik.

Levée de fonds

AB Tasty (optimisation commerciale pour sites internet) a levé 40 millions de dollars auprès de Crédit Mutuel Innovation, accompagné des investisseurs historiques Korelya Capital, Omnes, Partech et XAnge.

iOBeya (outils de travail collaboratif) a levé 17 millions de dollars auprès de Red River West (Artemis/Pinault), accompagné de Atlantic Bridge Capital et Fortino Capital Partners, et annonce l'ouverture d'un siège nord-américain à Seattle.

Planity (prise de rendez-vous beauté en ligne) a levé 10 millions d'euros, auprès de Crédit Mutuel Innovation et de ses investisseurs historiques, Alven Capital, Bpifrance, via son pôle Digital Venture et Eiffel Investment Group.

L'application Biloba (qui donne par abonnement un accès limité à des consultations pédiatriques) a levé 1,2 millions d'euros auprès des fonds internationaux Calm/Storm Ventures, Inventures, Tiny VC, Id4 Ventures mais aussi des investisseurs privés dont Roxanne Varza, la directrice générale de Station F.

