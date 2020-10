L'autre actu de la tech: Facebook présente un nouveau moteur de traduction

Facebook présente un nouveau moteur de traduction; les Monégasques vont avoir accès à une identité numérique forte fournie par IN Groupe: voici un récapitulatif d'infos tech de la semaine écoulée.

Facebook présente un nouveau moteur de traduction

Traduire "n'importe quelle paire de 100 langues différentes sans passer par l'anglais" : le réseau social Facebook a présenté lundi ses travaux de "recherche fondamentale en traduction automatique", censés améliorer "la qualité des traductions pour des milliards de personnes, en particulier celles qui parlent des langues à faibles ressources".

"Lors de la traduction, par exemple du chinois vers le français, la plupart des modèles multilingues centrés sur l'anglais s'entraînent sur le chinois vers l'anglais et l'anglais vers le français, car les données d'entraînement en anglais sont les plus largement disponibles. Le modèle de Facebook AI s'entraîne directement sur les données du chinois vers le français pour mieux en préserver le sens", explique l'entreprise dans un communiqué.

Le modèle baptisé M2M-100 sera libre d'accès et Facebook travaille actuellement à le déployer sur sa plate-forme.

Les Monégasques bénéficieront d'une identité numérique forte

Monaco va déployer à partir du 1er semestre 2021 des titres d'identité (carte d'identité, titres de résidents, passeports) qui donneront accès également à une identité numérique forte, c'est-à-dire à un moyen de s'identifier sur le web de manière facile et solide pour pouvoir faire en ligne des démarches exigeant un haut niveau de sécurité (signer un contrat par exemple).

Monaco a choisi le groupe public français IN Groupe (héritier de l'Imprimerie nationale) pour fournir ces documents et l'identité numérique liée.

"Toutes les nouvelles cartes délivrées à compter" du premier semestre 2021 "pourront activer l'identité numérique et tous les Monégasques et résidents pourront demander à renouveler leur titre d'identité et leur permettre ainsi de bénéficier des toutes nouvelles fonctionnalités associées", a indiqué la principauté.

Monaco prend ainsi une longueur d'avance sur la France, qui n'arrive pas à déterminer si sa future carte d'identité électronique (délivrée en principe à partir de l'été 2021) donnera droit ou pas à une identité numérique valable en ligne facilement utilisable.

Les pirates visaient les pays de l'Est

Les limiers du spécialiste slovaque des antivirus Eset ont mis au jour un groupe d'attaquants sophistiqué qui a visé pendant près de dix ans des institutions publiques et des entreprises en Europe de l'Est et dans les Balkans.

Eset a nommé ce groupe XDSpy. L'activité du groupe est passée complètement sous le radar des défenseurs des réseaux et systèmes, "à l'exception d'un avis du CERT (vigie alimentée par des partages d'informations d'acteurs privés et publics) biélorusse en février 2020", selon Mathieu Faou, le chercheur d'Eset qui a analysé les outils utilisés par XDSpy.

Eset note que le groupe d'attaquants avait des horaires de travail qui correspondent à la zone européenne (GMT+2 ou GMT+3), et qu'ils étaient actifs pendant les jours de semaine, "suggérant qu'ils sont des professionnels".

XDSpy a réussi à compromettre nombre de ses cibles à des fins d'espionnage, volant des documents et des fichiers sensibles comme des contenus de boîte email.

Un quart des éditeurs de logiciels prévoient un recul des ventes en 2020

Un quart des éditeurs français de logiciels prévoient un recul de leur chiffre d'affaires en 2020, alors que seulement 17% d'entre eux avaient vu leurs ventes reculer en 2019, selon le baromètre du secteur publié par le syndicat professionnel Syntec numérique. A l'inverse, 34% s'attendent à une progression de plus de 10% de leurs ventes.

En 2019, le chiffre d'affaires du secteur a globalement progressé de 8% à 17 milliards d'euros, après une hausse de 7% en 2018.

Les effectifs ont augmenté de 11% à 99.150 emplois en 2019 si l'on ne prend en compte que ceux des éditeurs de logiciels au sens strict ("pure players"), et de 7% à 203.535 emplois si l'on prend en compte les effectifs de toutes les entreprises qui font de l'édition logiciel mais ont aussi d'autres activités (dans le conseil, par exemple).

La part du chiffre d'affaires réalisé par du logiciel à la demande (SaaS, par opposition au logiciel accessible sous licence) a continué d'augmenter, pour représenter désormais 40% des ventes en 2019.

Criteo développe les publicités sur les plates-formes de commerce en ligne

Le spécialiste français du ciblage publicitaire sur internet a rendu disponible en Europe sa plate-forme "retail media" destinée aux sites de e-commerce des distributeurs souhaitant commercialiser leurs espaces publicitaires.

"Les distributeurs peuvent utiliser cette plate-forme pour monétiser le trafic de leur site", explique un communiqué. "Pour les marques, le +retail media+ permet d'atteindre de grandes audiences, sans avoir recours à des cookies tiers", a ajouté Geoffroy Martin, vice-président de l'entreprise.

Le "retail media" fait partie de la stratégie de Criteo pour diversifier ses activités au-delà de l'activité historique de "reciblage publicitaire", très dépendante des cookies tiers dont l'usage est de plus en plus limité.

Le "ticket moyen" des levées de fonds en hausse

Le "ticket moyen" des levées de fonds des start-up est en hausse, au moins pour celles ayant lieu au début de la vie des jeunes pousses, selon le fonds d'investissement Serena qui vient de publier la version 2020 de son recensement des fonds actifs en France.

"Le ticket moyen en série A (première levée de fonds après la levée initiale) a fortement augmenté, de 50% en 2020 par rapport à 2019, le portant à 7,3 millions d'euros. On voit d'ailleurs le même phénomène en levée de +seed+ (levée initiale) où le ticket moyen a progressé de 75%, atteignant aujourd'hui 3,4 millions d'euros," a indiqué Sébastien Le Roy, de Serena.

Levées de fonds

- la plate-forme de réservation Campings.com a annoncé une augmentation de capital de 20 millions d'euros auprès du fonds hollandais Partners in Equity et de ses actionnaires historiques Ekkio Capital et Luxempart, pour se développer à l'international.

- Spendesk, plate-forme de gestion des dépenses pour PME qui compte plus de 200 salariés, a levé 18 millions de dollars auprès du fonds Eight Roads Venture, en complément de sa levée de fonds de 38 millions de dollars en septembre 2019.

- Auto-ecole.net (15 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel) a levé 10 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Ring Capital

- Murfy (réparation de gros électro-ménager par auto-réparation ou intervention d'un technicien, 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu en 2020) a levé 8 millions d'euros auprès d'Alter Equity et de ses actionnaires historiques.

- Dimpl (ex-Moment, assurance impayés et retard de paiement pour PME) a levé 4 millions d'euros auprès d'Elaia, d'Idinvest Partners et de BPIfrance.

- La plate-forme multi-cloud Koyeb spécialisée sur la technologie dite "serverless" a réalisé un premier tour de table d'un montant de 1,4 million d'euros auprès de ISAI, Kima Ventures et des d'investisseurs privés.

- La start-up toulousaine BOTdesign, à l'origine de "chatbots médicalisés", a annoncé avoir levé un million d'euros auprès du fonds entrepreneur Occitanie Ouest géré par M Capital, ainsi que des investisseurs toulousains, de la BPI, du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire, pour développer ses offres permettant un suivi personnalisé de chaque dossier pour les professionnels de santé.