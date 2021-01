L'autre Actu de la tech: explosion des marchés liés aux apps pour smartphone

L'explosion des marchés liés aux applications de nos smartphones, et l'inquiétude des Français sur la sécurité de leurs données personnelles: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Le marché applicatif explose en 2020

Les utilisateurs de smartphones ont dépensé 143 milliards de dollars pour leurs applications en 2020 (+20% en un an), selon le rapport annuel du spécialiste du secteur AppAnnie, une accélération de 2 à 3 ans en seulement 12 mois, due notamment à la numérisation de la vie économique et sociale durant la pandémie.

Selon cette étude, la durée quotidienne moyenne passée sur les mobiles a bondi de 20% dans le monde, et atteint désormais 2,9 heures en France.

L'utilisation du mobile augmente parmi toutes les générations d'utilisateurs, mais les applications les plus utilisées diffèrent: Twitch, Discord, Snapchat, Tiktok et l'app de gestion de la vie scolaire Pronote pour la génération Z (personnes nées au tournant du millénaire), Leboncoin, LinkedIn, AliExpress, Vinted et l'application de la Caisse d'allocations familiales pour les millennials (25/35 ans), et enfin une application de messagerie, un antivirus, Météo France et l'app de traçage TousAntiCovid pour la génération X et les "Baby boomers".

Le rapport note également la croissance toujours considérable des dépenses et du temps passé sur les jeux vidéo sur mobile, du titre occasionnel (Among Us, Roblox) au jeu "core" (PUBG, Call of Duty Mobile). Le marché de la publicité sur mobile a également augmenté de 95% aux Etats-Unis et 165% en France, dans un marché pourtant affecté économiquement par l'épidémie de Covid-19.

Les Français restent très inquiets pour leurs données personnelles

71% des Français considèrent toujours que leurs données personnelles sont mal protégées sur internet, selon un sondage Odoxa pour la société Oracle.

Réalisée en janvier auprès d'un échantillon représentatif de 970 personnes majeures, cette étude montre "une préoccupation transverse dans la population", et un sérieux manque de confiance à l'égard des sociétés du web.

Les Français manifestent ainsi une défiance envers les fournisseurs d'accès à internet (51%), les sites de e-commerce (54%), les messageries en ligne (55%), les Gafam (70%) et les réseaux sociaux (85%).

Les banques et les services publics semblent en revanche faire figure de référence en matière de sécurité des données personnelles, note l'étude.

Parmi les précautions pour protéger sa vie privée, 56% des sondés déclarent qu'ils pourraient utiliser le mode "navigation privée" de leur navigateur, et 50% qu'ils pourraient exercer leur droit d'opposition, de rectification ou d'accès concernant leurs données auprès d'un site internet.

OVH décroche son label de sécurité SecNumCloud

Le roubaisien OVH est le troisième prestataire de services de cloud (informatique dématérialisée) à obtenir la qualification SecNumCloud de l'Anssi, le gardien de la sécurité informatique française, qui garantit un niveau de sécurité élevé.

La qualification fait d'OVH un fournisseur recommandé pour les entreprises et institutions "d'importance vitale" pour la sécurité du pays.

OVH a obtenu le label pour sa solution de cloud "privé", qui permet à une entreprise ou une institution de mutualiser toutes ses ressources informatiques, sur des machines OVH qui lui restent exclusivement dédiées.

Avant OVH, la filiale de Dassault Systèmes Outscale avait obtenu le label il y a un an pour la solution de cloud public. Dans ce cas, l'entreprise achète des ressources informatiques qui tournent sur des machines mutualisées avec les autres clients du fournisseur de services cloud.

Le premier à décrocher le label SecNumCloud avait été en janvier 2019 le Français Oodrive, pour ses solutions de stockage et partage de données.

Cyber-attaques: Wavestone signe un partenariat avec la police judiciaire

Dans un contexte d'explosion des attaques au rançongiciel, le cabinet de conseil Wavestone a signé un partenariat avec la police judiciaire "visant à faciliter et à renforcer le partage d'informations et d'analyses en matière de logiciels malveillants", pour notamment permettre "l'analyse et le croisement des informations".

Le service concerné de la PJ est la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC), dirigée par la contrôleuse générale Catherine Chambon, qui coordonne pour la police la lutte contre la cybercriminalité.

Wavestone propose des services de "pompiers cyber", avec des équipes qui interviennent pour aider les entreprises frappées par une cyber-attaque. Le cabinet est pour l'instant le seul a être labellisé par l'Anssi, le gardien de la sécurité informatique française, pour cette activité.

Exploitation des enfants: les "Five Eyes" souhaitent déroger à la directive européenne ePrivacy

Les pays formant l'alliance dite des "Five Eyes" (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Etats-Unis) souhaitent que l'Union européenne adopte "urgemment" une dérogation temporaire à la directive européenne ePrivacy afin de ne pas affecter la lutte contre la pédocriminalité en ligne, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Selon eux, l'application plus large depuis mi-décembre de la directive qui enjoint aux services de communications électroniques de respecter la confidentialité des données "aura pour effet de rendre illégal pour les prestataires de services opérant dans l'UE d'utiliser leurs outils actuels pour protéger les enfants, avec un impact sur les victimes dans le monde entier".

En octobre, les mêmes pays avaient plaidé pour que les entreprises de la tech installent des portes dérobées dans les applications chiffrées comme Signal, Telegram et Whatsapp, pour permettre à la police d'y accéder en cas de besoin.

Plus d'un tiers des développeurs , "autodidactes"

Plus d'un tiers (35%) des développeurs se considèrent comme "autodidactes", développant leurs connaissances notamment via des ressources gratuites telles que les livres, tutoriels en ligne, chaînes Youtube, etc., selon l'enquête annuelle de la plateforme de recrutement tech Codingame, réalisée auprès de 15.000 professionnels.

A l'inverse, 58,8% disent avoir été formés à l'école ou à l'université. De leur côté, près de 80% des professionnels des relations humaines recrutant des développeurs déclarent avoir embauchés des candidats ne possédant pas de formation initiale en informatique, dont 24,4% qui déclarent le faire "régulièrement".

Autre enseignement de l'enquête, la montée en flèche du télétravail: "l'année dernière, seulement 4% des entreprises autorisaient les développeurs à télétravailler à plein temps. Cette année, plus de 48% des employeurs déclarent permettre le télétravail à 100% pour leur salariés", indique Codingame.

200 millions d'euros pour le satellite Konnect VHTS d'Eutelsat

La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne, a accordé à Eutelsat un prêt de 200 millions sur huit ans pour financer son futur satellite Konnect VHTS.

Ce satellite géostationnaire de 6,3 tonnes, qui doit être lancé en 2021, vise à fournir de l'internet haut débit fixe et mobile sur toute l'Europe et les régions voisines. Il disposera d'une capacité de 500 gigabits par seconde (Gbps), contre 75 Gbps pour le satellite Konnect lancé en 2019.

Ce prêt à long terme constitue "un gage d'accès à des sources de financement diversifiées et attrayantes", s'est félicité le directeur général d'Eutelsat Rodolphe Belmer.

Pour la Commission européenne, il s'inscrit dans son objectif de "société du gigabit" visant à doter tous les foyers européens d'une capacité de connexion internet d'au moins 100 mégabits par seconde (Mbps) d'ici 2025, bien au-delà des 30 mbps considérés comme du très haut débit.

Le robot-courtier +Simple s'installe en Italie

L'assurtech +Simple, qui propose un robot-courtier à destination des professionnels, a acquis le courtier Aleade, basé dans les Hauts-de-France, et l'italien S4Y, spécialisé dans la souscription et le courtage pour les professions réglementées.

"Ces deux courtiers proposent deux offres très complémentaires à destination des professionnels, notre clientèle cible. Aleade nous apporte une sophistication technique très élevée et Solutions 4 You nous permet d'entrer sur le marché italien", a déclaré le président de l'entreprise, Eric Mignot, cité dans le communiqué.

Avec près de 50.000 clients, +Simple a généré un chiffre d'affaires consolidé de 11 millions d'euros en 2020.

Levées de fonds

Le parisien Shippeo (160 employés), qui commercialise une solution de suivi de chaine logistique en temps réel, a levé 32 millions de dollars auprès du fonds américain Battery Ventures et d'investisseurs historiques (NGP Capital, ETF Ventures, Partech, Bpifrance).

La toulousaine Getfluence (place de marché réunissant médias et annonceurs pour le placement de contenus sponsorisés) a levé 5 millions d'euros (capital et dette) auprès notamment d'Irdi Soridec Gestion, Celeste Management, Reflexion Capital, Angelsquare Capital et WeSprint.

lby-jub/vac/rhl