L'autre Actu de la tech: deux nouveaux nano-satellites bretons

Des nano-satellites pour géolocaliser les navires, et un passeport numérique Covid-19: voici un florilège d'infos de la semaine écoulée dans le secteur des nouvelles technologies.

Deux nouveaux nano-satellites bretons bientôt en orbite

La jeune pousse rennaise Unseenlabs s'apprête à lancer deux nouveaux nano-satellites, BRO-2 et BRO-31 (Breizh Recon Orbiter), pour son service de géolocalisation de navires par identification de leur signature électromagnétique. Unseenlabs compte exploiter une flotte d'entre 20 et 25 nano-satellites d'ici à 2025.

"Compte tenu de l'accroissement du trafic commercial, des enjeux liés à la protection des océans, ou encore à lutte contre la pêche illégale, connaître précisément et en temps réel les activités en mer devient de plus en plus nécessaire", souligne Unseenlabs, qui indique être capable de "géolocaliser depuis l'espace, n'importe quel navire en mer, en temps quasi-réel, au kilomètre près".

Commercialisé depuis janvier 2020, le service d'Unseenlabs qui s'appuie pour l'instant sur BRO-1 lancé en 2019, gagne en précision d'identification à chaque lancement de satellite, affirme la société.

BRO-2 et BRO-31 seront lancés depuis le site de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande à la mi-novembre, selon Unseenlabs.

Google aide des commerçants à se mettre en ligne

Google et la Fédération française des associations de commerçants (FFAC) ont mis en place à partir de ce lundi un service de coaching personnalisé par téléphone ou téléconférence à destination des commerçants, pour les aider à améliorer leur visibilité sur Internet et leurs ventes en ligne. Le service, baptisé "Ma vitrine en ligne" sera accessible sur le site www.g.co/ma-vitrine-en-ligne. Les conseillers seront notamment les animateurs des Ateliers numériques de Google à Rennes, Nancy, Saint-Etienne et Montpellier, actuellement confinés.

La formation en ligne de Google sur le "click and collect" (commande sur Internet) disponible sur YouTube a explosé la semaine dernière en fréquentation, avec plus de 9.400 vues contre quelques centaines auparavant selon Google.

Un passeport Covid-19 numérique pour éviter les faux

La société d'assistance International SOS a développé avec une start-up de Singapour un passeport Covid-19 numérique, l'AOK Pass, pour permettre une authentification des tests de dépistage du Covid-19 des passagers aériens.

L'objectif est de créer une "norme internationale" pour un "système transportable, consultable et sécurisé" et garantir leur authenticité, explique à l'AFP Arnaud Vaissié, PDG de SOS International.

"Il y a une grosse fraude au test", notamment sur sa date de validité, selon M. Vaissié.

Les pays d'arrivée réclament le plus souvent un test PCR d'une validité de 48 à 72h maximum à partir de la date du prélèvement.

Des expérimentations sont en cours sur les vols entre le Pakistan et Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Par ailleurs, des protocoles d'accord ont été signés qui permettent "de toucher 130 aéroports dans 18 pays", selon M. Vaissié.

Le test réalisé par un laboratoire certifié est authentifié par un QR code, chargé sur une application mobile ou une carte de visite.

La généralisation des tests de dépistage du coronavirus partout dans le monde est considérée pour le secteur du transport aérien comme la clé du redémarrage du trafic mis à genoux par la crise du Covid-19.

Bodyguard veut faire mieux que les Gafa contre le harcèlement en ligne

L'application Bodyguard, lancée il y a trois ans par un jeune développeur français Charles Cohen et qui revendique quelque 50.000 utilisateurs, ambitionne d'aider les jeunes utilisateurs de réseaux sociaux à lutter contre les cas de harcèlement, les insultes et la haine en ligne.

"Facebook détecte 13,3% des contenus de cyberharcèlement, Bodyguard est plus au niveau des 90%", a déclaré Charles Cohen lors d'un débat en ligne avec des associations de protection de l'enfance.

Selon lui, l'atout de Bodyguard est qu'il "laisse la main entièrement aux utilisateurs" pour régler les paramètres de la modération qu'ils souhaitent appliquer : "si vous n'êtes pas sensibles aux insultes, vous pouvez ne pas les modérer ou mettre le curseur assez bas", a-t-il affirmé.

Une fois installé sur un smartphone, l'application surveille les interactions (commentaires YouTube, Instagram, Twitter, et Twitch), les analyses via une intelligence artificielle, et le cas échéant les masques aux yeux de leur destinataire ou bloque l'auteur du contenu.

Slate France va insérer de la publicité personnalisée dans ses podcasts

Le média Slate France s'est associé à l'adtech Audion pour monétiser ses podcasts en France et qui va "insérer de la publicité personnalisée en temps réel sur (ses) contenus audio", selon un communiqué.

"Ce partenariat permet au groupe de donner de la valeur à son offre de podcast qui a enregistré plus d'un million de téléchargements pendant le mois de septembre - toutes plateformes de streaming confondues", est-il expliqué.

Les formats publicitaires seront "pensés pour l'écoute intimiste que propose le podcast, et adaptés dynamiquement au contexte de l'auditeur (ville, météo...)", affirme Audion qui développe sa technologie depuis 2018.

Succès d'audience pour les sites et applications d'éducation à distance

En septembre, "31,5 millions d'internautes (soit plus d'un Français sur deux) se sont connectés aux sites et applications de formation et d'éducation, qui enregistrent 4,2 millions de visiteurs supplémentaires en un an", révèle Médiamétrie dans son communiqué mensuel sur les audiences du web.

"Proposant de l'enseignement à distance, des cours particuliers ou encore des environnements numériques de travail, ces sites et apps ont réuni 79,5% des 15-24 ans au cours du mois, en hausse de 10,6 points en un an. Au-delà des jeunes, près des trois quarts des 35-49 ans (74,1%) ont eux aussi consulté cette catégorie de sites et applications", précise l'institut, alors que les mesures sanitaires se sont durcies en octobre et imposent les cours en ligne à partir des études supérieures.

Cybersécurité: le FIC de Lille reporté en avril

Le Forum international de la cybersécurité (FIC) de Lille, l'un des grands rendez-vous européens de la cybersécurité qui a lieu tous les ans en janvier a été reporté aux 6, 7 et 8 avril 2021 pour tenir compte de la situation sanitaire.

En 2020, le FIC avait attiré 12.500 visiteurs, une hausse de 25% sur l'année précédente. Il est organisé par la société d'intelligence économique et de sécurité CEIS, avec le concours de la gendarmerie.

Levées de fonds

- DeepReach, qui développe une plateforme logicielle de publicité et communication locale pour les agences et les annonceurs, a levé 8,2 millions d'euros auprès de son fondateur et PDG Jean-Pierre Remy (ex PagesJaunes/SoLocal) et d'investisseurs privés.

- la fintech Score & Secure (sécurisation et garantie des moyens de paiement, 15 millions d'euros de c.a. annuel) a levé 6 millions d'euros auprès du groupe Cegedim pour développer sa solution dans le domaine de la santé.

- kShuttle (outil logiciel qui permet à une entreprise de piloter et valoriser ses actions de responsabilité environnementale et sociale) a levé 5 millions d'euros (3 millions en capital, 2 millions en financement de long terme). k-Shuttle, basée à Levallois, compte 70 collaborateurs dans trois pays et est présente chez 30% des entreprises du CAC-40

- Supervan (plateforme de réservation de services de livraison de produits volumineux et lourds) a levé 3 millions d'euros auprès du fonds Inter Invest Capital. Supervan, qui se concentre sur le dernier kilomètre, compte pour l'instant une quinzaine de collaborateurs.

- AGdatahub (entrepôt de données agricoles françaises), détenue par des acteurs agricoles français réunis dans API-Agro, a levé 2,5 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques et de la Banque des Territoires.

- La start-up bordelaise Moon, qui développe des kits de connectivité avec panneau solaire pour le développement des zones rurales africaines, a levé un million d'euros auprès de trois investisseurs dans le cadre d'une "pré-série A".

jub-sw-cgu-lby/tq/eb