L'autre actu de la tech: des jeux vidéo très sportifs

Des jeux vidéo très sportifs et l'expansion d'Alipay: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Des jeux vidéo masculins et sportifs

Les hommes sont de loin les principaux utilisateurs de console en Europe et ils plébiscitent largement les simulations sportives lorsqu'ils jouent, selon une enquête réalisée dans six pays européens par le comparateur de prix Idealo.

En 2019, les hommes représentent entre 70% et 80% des joueurs sur console en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie ou Autriche. Et ils privilégient de très loin le football: dans les six pays, les simulations d'EA Sports FIFA, que ce soit la version 2019 ou 2020, sont en haut du classement. La simulation réussit d'ailleurs le tour de force d'avoir ses deux versions dans le top 5 de chaque pays. Les jeux tels que Red Dead Redemption 2, Call of Duty Black Ops ou Mario Kart réussissent également à se faire une place.

Au niveau matériel, c'est la console de Nintendo, la Switch, qui est le plus souvent citée en France, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni, quand la PlayStation 4 de Sony est en tête en Espagne et Italie. la PS4 est d'ailleurs en deuxième position dans les quatre autres pays.

1 internaute sur 5 visé par une attaque

Environ 1 internaute français sur 5 (23,7% exactement) a été visé par une attaque de juillet à septembre, ce qui fait place la France au 83e rang des pays où il est le plus dangereux de surfer sur internet, selon Kaspersky.

L'estimation se base sur sur les données des utilisateurs de Kaspersky en France.

Deux méthodes sont principalement utilisées par les attaquants. Ceux-ci peuvent exploiter les vulnérabilités du navigateur et de ses programmes ajoutés (extensions). L'infection se fait dans ce cas à l'insu de l'utilisateur lorsqu'il consulte un site web vérolé. Ou bien les attaquants peuvent utiliser l'ingénierie sociale, par laquelle l'utilisateur est incité à télécharger un programme ou un fichier.

Alipay vise 10 millions de commerçants européens

Le géant du paiement mobile chinois Alipay veut que son système puisse être utilisé pour payer chez 10 millions de commerçants européens d'ici 5 ans, a-t-il annoncé.

1,2 milliard de personnes dans le monde utilisent Alipay pour payer leurs achats, principalement en Chine mais aussi dans d'autres pays asiatiques, grâce à des partenariats avec des portefeuilles numériques locaux en Corée, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Inde...

Pour renforcer sa présence en Europe, Alipay bénéficie notamment d'un partenariat avec Worldline, le groupe français de solutions de paiements électronique.

IPv6: Free et Orange bons élèves sur le fixe

Free et Orange sont les bons élèves de la transition vers l'IPv6 sur le fixe, et Bouygues le bon élève sur le mobile, selon le dernier baromètre du régulateur des télécoms, l'Arcep.

Les adresses IP actuelles, dites IPv4, ne sont pas suffisantes en nombre pour faire face à la croissance mondiale d'internet (4,3 milliards d'adresses possibles seulement).

Le réseau mondial doit donc basculer vers un nouveau système d'adresses, dites IPv6, qui permettra de faire face à la croissance avec un nombre quasiment illimité d'adresses possibles.

Selon les chiffres de l'Arcep, Free compte 80% de clients réseau fixe activés en IPv6, contre 68% chez Orange, 20% chez Bouygues et 6,7% chez SFR.

Sur le mobile, Bouygues est le champion incontesté avec 79% de clients activés, très loin devant Orange (3%) ou SFR et Free (0%).

"Enjeu de compétitivité et d'innovation, la migration de tous les acteurs de l'internet vers le protocole IPv6 est désormais urgente", souligne l'Arcep.

Les opérateurs télécoms sont loin d'être les seuls concernés par la transition: les hébergeurs et fournisseurs de contenus, les infrastructures DNS liant adresses IP et noms des sites internet, les équipementiers et fabricants de terminaux...

Un wiki pour comprendre le marketing de données

Les professionnels du marketing et de la publicité numérique ont lancé un "Wiki du data marketing", pour permettre aux professionnels et aux personnes extérieures - journalistes, étudiants - de mieux comprendre des activités souvent très opaques.

"Beaucoup d'inconnus, de fantasmes et de fausses promesses subsistent sur la réalité de la data, ce qu'elle peut réellement apporter, ce qui est du domaine de l'utopie ou encore ce qui lui est interdit", écrit le comité éditorial composé notamment de l'Association des agences-conseils en communication (AACC), le Syndicat national de la communication directe (SNCD), ou l'Union des entreprises de conseil et achat media (Udecam).

Le wiki est pour l'instant composé d'une quarantaine d'articles. "Dans les mois qui viennent, les membres de chacune des associations fondatrices auront à coeur de rédiger de nouveaux articles, d'expliciter certains termes, de mettre à jour ou de corriger certaines définitions", selon le comité éditorial.

LeKiosk devient Cafeyn

Treize ans après son lancement, le kiosque numérique LeKiosk permettant d'accéder à de multiples titres de presse (en majorité des magazines) souhaite devenir le "champion européen du streaming d'information", selon son dirigeant Ari Assuied. A cette occasion, le service change de nom et s'appelle désormais Cafeyn. L'abonnement en illimité à la bibliothèque d'environ 1.600 titres coûte 9,99 euros par mois.

Shadow lancera sa nouvelle offre le même jour que Stadia

Shadow (ex-Blade), pionnier français des ordinateurs dématérialisés pour les jeux vidéo, lancera l'une de ses trois nouvelles offres de jeu en streaming multisupports le 19 novembre, soit le même jour que la plateforme concurrente de Google.

Les trois offres par abonnement étaient disponibles en pré-commande et devaient être mises en service en février prochain. L'activation de 10.000 premières commandes de l'offre la plus basique, à partir de 12,99 euros par mois, commencera finalement mardi.

Shadow revendique 70.000 clients pour son ordinateur de jeux vidéo dématérialisé.

Microsoft développe ses formations à l'IA

Microsoft annonce de nouvelles initiatives de formations à l'intelligence artificielle, dont notamment un master en IA pour la rentrée 2020 avec l'école Inseec (campus de Lyon) et One Point qui s'ajoutera à la formation en ligne certifiante dispensée par le site OpenClassrooms annoncée en avril. La firme américaine souhaite également initier les plus jeunes à l'IA et crée, avec le collectif Class'Code, un tutoriel pour les enfants de primaire et de collège.

Levées de fonds

Avis vérifiés/Net Reviews, outil de mesure de la satisfaction clients via les avis clients et les données magasins, a levé 32 millions d'euros auprès du fonds de capital-développement américain Providence Strategic Growth, qui a pris le contrôle de l'entreprise à cette occasion. Avis vérifiés - Net Reviews revendique plus de 9 millions de chiffre d'affaires.

Remedee (dispositifs anti-douleurs par ondes millimétriques) a levé 14 millions d'euros auprès des fonds Hardware Club, Habert-Dassault Finance, Partech, C4 Venture, Supernova Invest et des investisseurs privés.

Optimum automotive (outils d'optimisation de la gestion de flottes de véhicules connectés) a levé 14 millions d'euros auprès du fonds Demeter, d'Amundi et d'autres investisseurs.

La startup Lalilo qui développe une application pour faciliter l'apprentissage de la lecture a levé 5 millions d'euros auprès des fonds Partech, EduCapital et Citizen Capital, pour accélérer son développement notamment aux Etats-Unis.

Finfrog (micro-crédits de 200 à 600 euros moins chers qu'un découvert bancaire) a levé 3 millions d'euros auprès d'investisseurs privés.

Exactcure, qui a conçu une app pour permettre aux patients et à leurs soignants de diminuer les risques de mauvaise médication, a levé 1 million d'euros auprès de OneRagtime (Jean-Marie Messier).

