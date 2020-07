L'autre actu de la tech: des images de footballeurs qui s'échangent sur la toile

Des images de footballeurs qui ne s'échangent plus à la récré mais sur la toile, et le retour du malingiciel Emotet: voici une sélection d'infos tech de la semaine écoulée.

A échanger, images de footballeurs

Sorare, une société française qui propose des images numériques de footballeurs échangées par les collectionneurs sur le modèle des célèbres cahiers Panini, a levé 4 millions de dollars auprès des fonds e.ventures, Partech, Fabric Ventures, Semantic Ventures, et le footballeur André Schurrle.

Sorare revendique la participation de 90 clubs à son jeu - dont la Juventus de Turin, l'Atletico de Madrid et l'Olympique Lionnais. Elle prévoit d'arriver à 150 clubs représentant 5 ligues à la fin de l'année.

Les utilisateurs peuvent acheter et vendre les images "objets de collection numériques" représentant des joueurs, "dont le score dépend de performances lors de matches réels", selon Sorare.

"La blockchain ethereum est utilisée pour établir qui est propriétaire de la carte numérique à un moment donné et garantit la rareté numérique des cartes", selon la société, qui revendique des ventes en pleine explosion, avec 350.000 euros sur le seul mois de juin 2020 contre 30.000 euros au mois de décembre 2019

Emotet est de retour

Le malingiciel Emotet, connu pour revenir par vagues s'attaquer aux entreprises est de retour, selon l'entreprise de cybersécurité Proofpoint qui a détecté 250.000 nouveaux messages Emotet depuis le 17 juillet, principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Emotet est utilisé par un seul groupe criminel, connu sous les noms de TA542, Mummy Spider ou ATK104. L'origine géographique de ce groupe est inconnue. Il visait au départ les banques et institutions financières, mais il semble aujourd'hui cibler "de nombreux secteurs d'activité à travers le monde", selon Proofpoint.

TA542 injecte Emotet chez ses victimes via des emails frauduleux qui contiennent des pièces jointes Microsoft Word malveillantes, ou des URL renvoyant à des documents Word.

Une fois introduit, Emotet va chercher des charges utiles pour les déployer chez son hôte. Ces charges utiles visent par exemple à envoyer des messages frauduleux, à voler des identifiants, ou à introduire des logiciels bancaires frauduleux. Une fois introduit, Emotet se propage sur les réseaux internes avec beaucoup de virulence.

Un exo-squelette pour soulager les soignants d'Henri-Mondor

Les dons de particuliers et d'entreprises au collectif #ProtègeTonSoignant ont permis de financer l'achat d'un exosquelette pour l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qui permet de diminuer les efforts physiques des soignants pour la rééducation des patients à la marche.

L'exosquelette Atalante est fabriqué par la société Wandercraft, spécialiste français des exosquelettes de marche, qui sont des jambes robotiques épousant la morphologie des membres inférieurs et du bassin des patients présentant un déficit de marche.

Il "permet à des personnes atteintes de troubles sévères de la marche de se lever et de marcher pour conduire des exercices de rééducation, mains libres", selon Wandercraft.

Levées de fonds

Oly Be (cours de Yoga et de pratiques sportives douces en ligne) a levé 1,5 million d'euros auprès notamment du fonds d'investissement Eutopia.

Joyeuse, qui a conçu une boite à histoires pour les 2-7 ans, dans laquelle les parents peuvent télécharger les histoires de leur choix, a levé 1,2 million d'euros auprès notamment d'Eutopia

DynamicScreen, qui commercialise une solution qui permet de piloter à distance les écrans, annonce une levée de fonds de 1,2 million d'euros auprès des fonds d'investissement Newfund NAEH, NACO, GSO Innovation et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, ainsi que Management et Systèmes.

Ponicode (intelligence artificielle et science de la donnée) a levé 3 millions d'euros menée par Breega, accompagné de Kima et de Plug & Play Ventures (Silicon Valley) et d'une vingtaine d'investisseurs privés.

Skilder (évaluation des compétences comportementales des collaborateurs par mise en situation digitalisée) a levé un million d'euros auprès du fonds d'investissement Phitrust, de la Banque Populaire, et de BpiFrance.

