L'autre Actu de la Tech: des cyber-règlements de comptes entre écoliers

Des cyberattaques qui se multiplient avec la fermeture des écoles, les réseaux sociaux utilisés par la moitié de l'humanité et des chiens et chats plus heureux avec le confinement: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Cyber-règlements de comptes entre écoliers confinés

La fermeture des écoles dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 entraîne une hausse des cyberattaques, armes des règlements de comptes entre écoliers confinés.

Entre le 11 mars et le 11 avril, 864.000 attaques DDoS, qui consistent à encombrer artificiellement un réseau, ont été observées par l'assureur de services Netscout, soit "le plus grand nombre d'attaques que la société ait connues sur une période de 31 jours".

"Près de 90% de toutes les attaques DDoS sur internet sont principalement motivées par des rivalités, des litiges et des activités de jeu illégal organisées en lien direct avec les jeux en ligne", a ajouté la société qui observe d'ordinaire ces hausses lors des vacances scolaires.

Les pirates en herbe cherchent généralement à identifier l'adresse IP de leur adversaire via une plate-forme de jeux ou des outils de discussion entre joueurs, puis les ciblent à l'aide d'outils disponibles en ligne, ce qui n'entraîne pas forcément de ralentissements d'ampleur, mais "une taxe à la fois conséquente et rarement rapportée (...) pour chaque organisation ou individu connecté à internet à travers le monde."

Les réseaux sociaux utilisés par la moitié de l'humanité en 2020

Plus de 4,57 milliards de personnes utilisent internet au premier trimestre 2020, soit 59% de la population mondiale, et 3,81 milliards (49%) sont présents sur les réseaux sociaux : une proportion qui devrait dépasser les 50% avant la fin de l'année 2020, selon les derniers chiffres du rapport de We Are Social et Hootsuite, qui compilent des statistiques sur les usages numériques.

Sur les trois premiers mois de l'année, les pays qui ont instauré les mesures de confinement les plus strictes ont également connu la plus forte augmentation de l'activité en ligne, montre le rapport, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de plates-formes de divertissement ou de jeux vidéo.

"L'utilisation des services de visioconférence et de téléconférence devrait rester à des niveaux plus élevés qu'avant la pandémie, même une fois que les mesures de confinement auront été levées", prédit l'étude, tout comme les achats en ligne de produits frais ou le visionnage d'esport, qui compense le manque de compétitions sportives conventionnelles.

Les ondes traquées à Marseille et Nantes

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a installé à Marseille et à Nantes ses premiers capteurs de mesure en temps réel des niveaux d'exposition aux ondes.

Les capteurs, en fonction depuis début mars en centre-ville, à proximité d'antennes 5G actuellement en test, anticipent l'arrivée des nouveaux réseaux mobiles dans les prochains mois, mais mesurent également, "une dizaine de fois par jour", les ondes électromagnétiques émises par d'autres équipemements (TNT, WiFi, téléphone mobile).

Les premières données mettent en évidence les variations de l'exposition entre le jour et la nuit, et les effets du confinement, qui induit une baisse locale de l'exposition.

Les portefeuilles numériques ciblés par un logiciel malveillant

Cybereason, une société de cybersécurité, a mesuré la dangerosité d'un logiciel malveillant (malware), baptisé EventBot, sur les applications mobiles pour Android, le système d'exploitation mobile de Google.

Ce cheval de Troie bancaire cible les utilisateurs de plus de 200 applications bancaires aux États-Unis et en Europe, et notamment en France. Il est capable de voler les données des utilisateurs dans les applications (comme Paypal Business, Revolut ou CoinBase), et d'utiliser les SMS pour contourner l'authentification à double facteur.

"EventBot en est à ses débuts et à le potentiel pour devenir le prochain grand malware sur mobile, car il fait l'objet d'améliorations constantes, abuse d'une fonctionnalité critique du système d'exploitation très populaire et présente un intérêt financier extraordinaire", expliquent les auteurs du rapport.

Les chiens et chats plus heureux depuis le début du confinement?

Si nombre d'humains sont déprimés par la vie sociale, professionnelle et sportive à l'arrêt depuis le début du confinement, ce n'est pas le cas des animaux. Selon Invoxia, à l'origine d'un système de traçage connecté intégré au collier du chat ou du chien, ces fidèles compagnons ont vu leur quotidien s'améliorer qualitativement grâce à l'obligation faite en Europe de rester chez soi.

Le nombre de caresses a considérablement augmenté et "la présence de leurs maîtres aboutit à une baisse notable des aboiements", explique la start-up. Les chats "connaissent une hausse d'activité de 33%" et "une inflation de grattouilles de 58%". Quant aux chiens, le temps consacré à leurs promenades a augmenté de 40%: un signe d'une envie d'air frais de leurs maîtres confinés?

Levées de fonds

- InsideBoard, plate-forme d'assistance à la transformation numérique, a levé 25 millions d'euros lors d'un deuxième tour de financement auprès d'Axa Venture Partners, Orange Ventures, ISAI Cap venture, et d'autres fonds de capital-investissements afin "d'accélérer son expansion, aux États-Unis notamment et son développement produit".

- La société BonneGueule, marque spécialisée et site de conseils en mode masculine, a levé 6,5 millions d'euros après de Generis Capital Partners et Bpifrance pour "développer de nouvelles collections, de nouveaux services et de poursuivre son développement en France et à l'étranger".

- La legaltech Seraphin.legal, qui développe des logiciels à destination des cabinets d'avocats et directions juridiques, a levé 2 millions d'euros après du fonds Turennes et d'investisseurs privés.

- L'éditeur de logiciels géographiques Articque a levé 2 millions d'euros, auprès du groupe Turenne, afin d'améliorer ses outils d'analyse statistiques et développer la stratégie commerciale.

- Isybot, qui conçoit et commercialise des robots pour automatiser des tâches pénibles en entreprises, a levé 2 millions d'euros auprès de Karot Capital, Calao Finance et Socomore Ventures lors d'un second tour de table pour accélérer son développement en Europe et étendre sa gamme de "robots collaboratifs".