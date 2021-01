L'autre actu de la tech: des crypto-actifs basés sur l'or

Des crypto-actifs basés sur l'or ou l'immobilier, et QAnon décimé sur Twitter: voici un florilège d'informations tech de la semaine écoulée.

Un crypto-actif basé sur l'or...

Le géant français des systèmes de paiement électronique Worldline va apporter sa technologie de gestion de crypto-actifs (actifs numériques basés sur une chaîne de blocs, ou "blockchain"), à la firme Gold Global Currency Corp pour créer un jeton numérique basé sur l'or.

Ce jeton "est un titre de propriété numérique d'une quantité d'or physique identifiée, allouée, stockée en coffre sécurisé chez Brink's en Suisse", selon les explications des deux partenaires.

"Par sa simplicité d'achat, d'échange, de transmission et de revente via son application sur smartphone", le jeton numérique permet "la garde permanente" ou "l'échange" d'avoir en or, "instantanément et parallèlement au système bancaire traditionnel", ajoutent-il.

La "blockchain" est un protocole informatique qui permet de créer des objets numériques infalsifiables et facilement échangeables. Elle est à l'origine du bitcoin et des crypto-monnaies.

.... et un autre basé sur des actifs immobiliers

The Blockchain Group et One Experience, sociétés gravitant autour de Pascal Chevalier, le patron du groupe Reworld Media, vont proposer de leur côté des crypto-actifs se fondant sur des actifs immobiliers, en l'occurrence ceux de One Experience.

Les crypto-actifs s'adresseront à une clientèle professionnelle uniquement, a précisé à l'AFP Xavier Latil, le patron de The Blockchain Group.

One Experience, dont Pascal Chevalier détient la majorité du capital, est une société qui organise des séminaires et des événements dans trois actifs, un bateau de prestige sur la Seine, un château près de Fontainebleau et un grand chalet à Megève.

The Blockchain Group est une petite société cotée, qui aide ses clients à intégrer la "blockchain" dans leurs processus et applications. Pascal Chevalier détient environ 20% de son capital.

QAnon décimé sur Twitter

La purge décidée par Twitter contre 70.000 comptes affiliés à la mouvance conspirationniste QAnon a conduit à éliminer plus de 60% des comptes les plus actifs de la mouvance, selon le spécialiste américain de l'étude des nouveaux médias Graphika.

Selon Graphika, 8.859 des 13.856 comptes Twitter les plus actifs de la mouvance identifiés au printemps derniers ne sont plus visibles en ligne.

Le volume des contenus mis en ligne par la mouvance sur Twitter a connu un pic au moment de la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier, avant de chuter dans les jours qui suivent dans une proportion que Graphika estime de 70 à 80% pour son échantillon des comptes les plus actifs.

D'après la société américaine, la suppression de certains comptes qui servaient de passerelles entre différentes communautés QAnon contribue à isoler celles-ci, ce qui devrait avoir "un impact significatif sur la cohésion" de la mouvance à l'avenir.

Parmi les comptes très actifs restés ouvert, Graphika note une tendance à se recentrer sur le soutien à l'ancien président Donald Trump, en évitant toute terminologie QAnon.

Jeu vidéo: le studio bordelais Asobo ouvre son capital

Le studio bordelais Asobo, qui a produit récemment le jeu primé A Plage Tale (Focus Home Interactive), ou encore la nouvelle mouture de la franchise de Microsoft Flight Simulator, a annoncé une première levée de fonds, réalisée auprès du fonds Sagard NewGen qui a pris une participation minoritaire auprès des 12 fondateurs de l'entreprise.

Selon les Échos, l'opération s'élève à près de 20 millions d'euros et valorise Asobo, qui compte 220 salariés, près de 65 millions d'euros.

"L'arrivée de Sagard NewGen permettra de soutenir les ambitions de croissance d'Asobo Studio tout en préservant son autonomie dans ses choix éditoriaux et stratégiques", explique l'entreprise dans un communiqué.

Les Français veulent du numérique français ou européen, selon OVH

Le champion du cloud français OVH a publié un sondage Ifop montrant que les Français ont pris conscience des problématiques de souveraineté dans le numérique et du danger qu'il peut y avoir à dépendre trop fortement d'acteurs non-européens dans ce domaine.

Selon cette étude, les Français sont 91% à penser que les services publics doivent privilégier l'hébergement des données personnelles des Français sur le territoire français, 89% à penser qu'il faut développer de grands acteurs français ou européens du numérique pour faire face à la concurrence internationale et 85% à penser qu'un tel objectif est possible à atteindre.

Par ailleurs 69% des Français disent avoir le sentiment d'être contraint d'utiliser des services des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) en raison du manque de solutions alternatives européennes et 74% estiment que l'Europe ne se donne pas suffisamment les moyens d'agir pour limiter leur domination.

L'étude a été réalisée par questionnaires auto-administrés en ligne auprès d'un échantillon de 1.028 personnes représentative de la population de 18 ans et plus.

Wiztopic s'associe à Euronext pour certifier les informations financières

Le spécialiste de la certification de communiqués Wiztopic a annoncé la signature d'un partenariat avec la société Euronext qui gère les marchés financiers européens afin de "sécuriser leur communication financière et de lutter contre les fake news".

"Aujourd'hui 20% de l'information du CAC 40 et du SBF 120 est certifiée avec Wiztrust et diffusée avec Wiztopic. Nous sommes heureux et fiers de collaborer étroitement avec Euronext Corporate Services pour accélérer notre croissance sur les marchés d'Euronext", a déclaré le président de Wiztopic Jérôme Lascombe, cité dans un communiqué.

La solution Wiztrust, qui utilise une chaîne de blocs, permet la certification et la diffusion de communiqués de presse ou financiers et l'animation de réunions.

"Nous sommes convaincus que la technologie de Wiztopic va aider nos clients émetteurs à accélérer la digitalisation de leur communication dans un environnement sécurisé", a précisé Mathieu Caron, responsable des services Corporate d'Euronext.

Spécialiste des licences logicielles, Elée s'ouvre au fonds Ardian

La start-up française Elée, qui propose aux entreprises de gérer plus simplement leurs différentes licences logicielles et cloud, a annoncé l'entrée dans son capital du géant Ardian, sans préciser le montant de l'opération.

Fondée à Paris en 2010, Elée assure compter parmi ses clients "plus de 100 clients grands comptes, dont l'État et plus de la moitié des groupes du Cac 40".

L'entreprise développe et commercialise le logiciel Sambox.io, qui vise à réduire le risque de non-conformité auquel s'expose les entreprises vis-à-vis des éditeurs de logiciels qu'elles utilisent.

Levée de fonds

Indy, ex-Georges.tech, service de comptabilité en ligne, a levé 35 millions d'euros auprès des fonds Singular, Alven et Kerala, avec pour ambition notamment d'aborder le marché américain.

Vulog (plate-forme logicielle pour exploiter un service de partage de voitures, trottinettes, scooters...) a levé 26 millions d'euros auprès de fonds d'investissements (Ecotechnologies/Bpifrance, ETF Partners, Frog Capital, Inven Capita) et de la Banque européenne d'investissement.

Lovys (qui offre aux consommateurs une interface unique pour gérer la totalité de leurs assurances, habitation, smartphone, voiture et chiens et chats) a levé 17 millions auprès des fonds Heartcore, NewAlpha, Raise et de ses investiseurs historiques Maif Avenir et Portugal Ventures.

Leocare, assurance en ligne multiservices (habitation, auto, moto, et smartphone) a levé 15 millions d'euros auprès de Felix Capital, Ventech et Daphni.

Sis ID, plate-forme communautaire de lutte contre la fraude aux virements bancaires, a levé 5 millions d'euros auprès des fonds Digital Venture (Bpifrance), OperaTech Ventures (BNP Paribas) et Aonia Ventures.

OSS Ventures (création de start-up industrielles dans les usines) a levé 4 millions d'euros auprès notamment du fonds Tikehau capital.

lby-jub/vac/LyS