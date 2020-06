L'autre actu de la tech: chute anticipée des ventes du numérique au 2e trimestre

Le trafic auto presque revenu à son niveau pré-confinement et un secteur numérique qui prévoit une baisse de 20% de ses ventes au 2e trimestre: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

A Paris, trafic auto presque rétabli, selon Waze

Paris a vu son trafic quotidien revenir un niveau presque comparable à celui d'avant confinement, selon Waze qui se base sur la distance parcourue par ses utilisateurs.

Lundi 15 juin par exemple, la distance parcourue à Paris par les utilisateurs était inférieure d'environ 5% par rapport à l'avant confinement.

New York, Londres, Sao Paulo et San Francisco affichaient toujours un trafic substantiellement plus faible à la même date, avec des reculs de respectivement 24, 30, 31 et 41%.

Numérique français: -20% de c.a. au deuxième trimestre

Syntec, le syndicat professionnel du numérique, prévoit une baisse de "presque 20%" du chiffre d'affaires au deuxième trimestre pour les éditeurs de logiciels, société de services informatiques et d'ingénierie et de technologie.

Avec d'autres associations professionnelles, Syntec appelle à "l'investissement massif des pouvoirs publics dans les technologies et l'industrie du futur (internet industriel, IA, 5G, robotisation...)

La messagerie cryptée Symphonie prévoit un c.a 2020 en nette hausse

La messagerie cryptée pour la finance Symphony (plus de 500.000 utilisateurs) prévoit un chiffre d'affaire en hausse d'au moins 20% en 2020, dopée par la crise du Covid 19 et l'explosion des besoins d'outils de travail à distance, et prévoit un environnement extrêmement favorable pour les années à venir.

"Les sociétés ont pris la mesure" de l'importance des outils de travail à distance "et veulent pouvoir être prêtes à faire face à n'importe quelle situation" perturbant l'accès des professionnels à leurs bureaux, selon David Gurlé, le patron franco-américain de Symphony.

"Beaucoup d'opinions et d'idées circulent sur la gestion future de la force de travail", selon David Gurlé, qui prévoit au minimum un doublement du télétravail par rapport au niveau d'avant la crise.

"Il y a un gros travail des banques" en particulier - le marché traditionnel de Symphony - pour accélérer le recours aux outils numériques, a-t-il estimé.

Le kiosque en ligne Cafeyn remplace l'offre SFR Presse

La start-up Cafeyn qui a récemment acquis la plateforme de numérisation de contenus miLibris auprès d'Altice a annoncé lundi avoir conclu un partenariat l'opérateur du groupe, SFR.

"Cet accord implique donc un changement progressif du service SFR Presse vers le service Cafeyn", selon un communiqué, qui détaille que les clients de l'opérateur pourront conserver un accès pour le même prix à un catalogue de 80 titres de presse, ou s'abonner à l'offre complète de Cafeyn.

Avant ce nouveau partenariat, Cafeyn (ex LeKiosk) revendiquait 1,5 million d'utilisateurs actifs, notamment via des accords de distribution avec les opérateurs Bouygues Telecom et Free, le groupe de télévision Canal+, le site de ecommerce CDiscount et des opérateurs à l'international.

Les extensions Google Chrome dans le viseur des spécialistes de la cybersécurité

Google a supprimé et désactivé chez les utilisateurs de son navigateur Chrome plus d'une centaine d'extensions malveillantes qui lui avaient été signalées par l'entreprise de cybersécurité Awake Security.

Téléchargées plus de 30 millions de fois, ces programmes permettant d'ajouter des fonctionnalités au navigateur de la firme (notamment convertir des documents PDF) étaient également susceptibles de prendre des captures d'écran, de lire le contenu du presse-papier, de voler les identifiants de connexion dans les cookies ou d'enregistrer les mots de passe tapés par l'utilisateur.

Un précédent rapport publié en février par la société Duo Security avait identifié environ 500 extensions Chrome malveillantes, retirées depuis par Google.

Maintenance informatique : Evernex rachète Technogroup pour créer un leader mondial

Le groupe français Evernex, spécialisé dans la maintenance des centres de données et infrastructures informatiques, a annoncé l'acquisition de l'allemand Technogroup pour un montant de 49 millions d'euros financé notamment par le fonds britannique 3i, qui avait racheté Evernex en 2019.

"Technogroup sert plus de 5 200 clients et emploie 290 collaborateurs à travers un réseau de plus de 50 centres de service en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne", précise un communiqué. Le management et l'actionnaire de Technogroup Vitruvian Partners doivent réinvestir dans le nouveau groupe.

"Il s'agit déjà de la deuxième opération depuis octobre 2019, après l'acquisition de Storex en Afrique du Sud il y a seulement quatre mois", a déclaré Rémi Carnimolla, directeur exécutif du fonds 3i en France.

Evernex, dont le siège social est situé à Paris, gère quelque 200.000 systèmes informatiques dans 160 pays.

Engrais à base d'insectes

Ynsect, un des leaders français de la production de protéines d'insectes à destination de l'alimentation animale, vient d'obtenir l'autorisation de commercialiser des engrais naturels à base de déjections d'insectes.

La société, qui produit déjà chaque année 1.000 tonnes de farine d'insecte et dont la production va monter en puissance avec un nouveau site dans la métropole amiénoise, revendique d'être le premier acteur au monde à obtenir une homologation de mise sur le marché d'un produit de ce type.

Conçu à base de déjections (ou "frass") de Tenebrio Molitor, l'espèce de vers élevés et nourris avec des coproduits céréaliers au sein de son site-pilote de Dole, "YnFrass est le fruit de quatre années de recherches en partenariat avec plusieurs instituts et est utilisable en agriculture biologique", selon le groupe.

Ynsect souhaite devenir, avec ce produit, "un partenaire local" des agriculteurs, maraîchers, viticulteurs et amateurs de jardinerie, que ce soit dans le Jura ou dans la Somme.

Levées de fonds

Wingly (plateforme de mutualisation de vols privés fondée en 2015, 10.000 vols au compteur) a levé 3 millions d'euros, auprès notamment du fonds d'investissement Innovacom.

Bellman (syndic de co-propriété en ligne) a levé 4 millions d'euros auprès du fondss suisse Lakestar et de ses actionnaires historiques, le britannique Connect Ventures et La Financière Saint-James.

La start-up rennaise Quortex (technologie d'optimisation du live streaming) a levé 2,5 millions d'euros auprès des fonds Elaia et Go Capital et d'investisseurs privés.

Asystom (Occitanie - maintenance prédictive) a levé 1,5 million d'euros, réalisée auprès de fonds d'investissement familiaux dont Holnest (Jean-Michel Aulas), et de Bpifrance.

Boost-my-mail (outil de personnalisation de la signature mail, 20.000 utilisateurs) a levé 1 million d'euros auprès de Ouest Croissance et de Bpifrance.

lby-jub/pn/spi