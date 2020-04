L'autre Actu de la Tech: charte pour une IA inclusive et 5G en Hongrie

Charte pour une intelligence artificielle inclusive, et lancement de la 5G en Hongrie, voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Une IA sans stéréotypes de genre

L'association Arborus qui oeuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes a conçu une charte en 7 points pour des intelligences artificielles inclusives et ne présentant pas de biais défavorisant les femmes.

La charte a été présentée en collaboration avec Orange, et commence à être signée par d'autres grandes entreprises comme Camfil, Danone, EDF, L'Oréal, Metro, ou Sodexo.

Parmi les 7 principes, "promouvoir la mixité et la diversité dans les équipes qui travaillent sur des solutions à base d'intelligence artificielle", ou "s'organiser pour évaluer et réagir à toutes formes de discrimination qui pourraient résulter de données biaisées ou stéréotypées".

La 5G lancée en Hongrie

L'équipementier Ericsonn a annoncé le lancement des premiers services 5G en Hongrie, par Magyar Telekom.

Cette mise en service concerne notamment le site Groupama Arena et le stade Puskás Ferenc à Budapest et la piste d'essai de véhicules ZalaZone à Zalaegerszeg, ainsi que le site de Magyar Telekom.

"Le lancement live du réseau 5G intervient deux semaines seulement après que Magyar Telekom ait obtenu le spectre 3,5 GHz correspondant, lors des enchères de fréquences en Hongrie, le 26 mars", a précisé Ericsonn.

Pour l'équipementier européen, la 5G "ouvre des possibilités inédites de soins médicaux à distance, de services d'urgence instantanés, de livraison de fournitures par drone", particulièrement utiles pendant une pandémie commme celle du coronavirus.

BlaBlaCar lance BlaBlaHelp

La plateforme de covoiturage BlaBlaCar a lancé une application de partage de courses. Les personnes qui ne savent pas comment faire telle ou telle course, faute de moyens de transport par exemple, peuvent demander à d'autres personnes de la faire pour elle.

"En s'appuyant sur la communauté existante de BlaBlaCar, BlaBlaHelp a le potentiel de connecter 18 millions de personnes en France dès son lancement, a indiqué BlaBlaCar dans un communiqué.

Accenture rachète un spécialiste du cloud Amazon

Accenture va racheter la société française Gekko, prestataire informatique d'une centaine de salariés spécialiste notamment des outils d'Amazon Web Services (AWS).

Créé en 2015, Gekko "a permis à plus de 80 clients de concevoir, déployer et maintenir une infrastructure cloud flexible, connectée et sécurisée - parmi eux figurent certaines des plus grandes entreprises de l'Hexagone", a indiqué Accenture dans son communiqué.

L'acquisition de Gekko viendra "consolider notre positionnement en tant qu'un des leaders en AWS sur le marché français", a ajouté.

Demande d'avis sur StopCovid

Le gouvernement a demandé au Conseil national du numérique de préparer d'ici au jeudi 24 avril un avis sur le projet d'application de traçage de contacts StopCovid.

Une telle application doit permettre à quiconque ayant croisé une personne contaminée d'être prévenu pour pouvoir prendre ses précautions, se confiner ou faire un test.

Le projet est controversé pour les risques qu'il comporte pour la vie privée.

Le gouvernement a demandé au Parlement d'organiser un débat sans vote sur le sujet, qui aura lieu le 28 avril à l'Assemblée nationale, et le 29 au Sénat.

Le Conseil national du numérique est une instance consultative qui rassemble à la fois acteurs associatifs et professionnels de l'internet. Il est présidé par Salwa Toko.

Imprimantes 3D sur abonnement

HP a lancé en France son service d'imprimante 3D sur abonnement, pour le prototypage et la fabrication de pièces en petite série.

"Ce nouveau modèle d'abonnement forfaitaire repose sur une facturation variabilisée en fonction de l'usage et sur les impressions abouties uniquement", selon HP.

Le service permet "sans immobilisation de trésorerie" de "prévoir ses dépenses au plus juste, et ce, sans surcoût avec un paiement en fin de mois", ajoute le constructeur informatique.

Levées de fonds

Dianosic, start-up strasbourgeoise spécialisée dans les solutions pour les pathologies ORL, a levé 1,5 million d'euros en capital et en financement non-dilutif, avec le concours de PAF Kapital, d'investisseurs privés, de Bpifrance Alsace, de la région Grand-Est, et de banques.

Chance, qui propose un parcours de coaching numérique, a levé 5,6 millions d'euros (capital, subventions et dettes) auprès du fonds d'impact londonien Zulu Group, d'investisseurs privés et de Bpifrance.

