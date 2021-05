L'autre Actu de la tech: Audion et Nielsen s'allient pour le ciblage publicitaire

Le spécialiste de la publicité audio Audion et Nielsen qui s'allient, et une nouvelle acquisition d'Accenture dans le cloud: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Audion et Nielsen s'allient pour le ciblage publicitaire

Le spécialiste français de la publicité audio Audion a annoncé lundi s'être allié au cabinet d'étude Nielsen pour proposer un ciblage des annonces sur tous les formats audio: podcasts, radio, streaming, etc..

"Audion ouvre désormais aux marques les segments d'audience qualifiés par Nielsen, qui permettent de cibler des auditeurs en fonction de critères socio-démographiques ou de centres d'intérêts", explique un communiqué.

"Avec les changements dans la façon dont sont consommés les médias, l'audio n'est plus un média du futur, il est complètement intégré dans les usages actuels. Il est important d'offrir la possibilité aux annonceurs de toucher leur audience sur l'audio comme sur les autres médias digitaux classiques", a commenté Francis Boode, responsable des investissements à l'international chez Nielsen.

Accenture vers une nouvelle acquisition dans le cloud

Le cabinet de conseil Accenture a signé un accord d'exclusivité avec Keesight Capital pour l'acquisition de Linkybynet, un fournisseur français de solutions cloud.

Fondé en 2000, Linkbynet est présent en France et dans 7 autres pays, et compte 900 professionnels spécialistes des offres d'Amazon, Google, Microsoft et Alibaba.

Accenture, qui développe comme d'autres cabinets de conseil son offre de conseil en transformation numérique, avait annoncé en 2020 l'acquisition de Gecko, spécialiste du cloud Amazon sur le marché français.

Suspendu depuis une semaine, Solutions 30 communiquera le 25 mai

La société de services informatiques Solutions 30, qui a demandé le 10 mai à Euronext Paris de suspendre la cotation de son titre sans donner plus d'explications, communiquera le 25 mai, a-t-elle annoncé lundi.

Le cours de l'entreprise basée au Luxembourg a été malmené ces derniers mois après des accusations de "blanchiment" et de "fraude" issues d'un rapport anonyme et relayées par le fonds activiste américain Muddy Waters.

En avril, le groupe spécialisé dans l'assistance, la maintenance et l'installation de matériel technologique a été dédouané par un audit, mené notamment par le cabinet Deloitte.

"Nous n'avons pas identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé", avait conclu le cabinet.

Solutions 30 avait assuré que cette "campagne de dénigrement" n'avait "pas eu d'impact sur (son) activité opérationnelle" et vise pour 2021 un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros.

La moitié des Français conscients d'une "bulle algorithmique"

Selon un sondage BVA réalisé pour le moteur de recherche indépendant Qwant, 52% des Françis estiment "ne pas avoir les moyens de lutter contre l'enfermement par les algorithmes", définie comme "l'orientation vers certains sites déjà consultés, l'affichage de produits déjà recherchés dans le passé".

A l'inverse, 40% des Français pensent pouvoir lutter, selon cette étude réalisée auprès de 1.004 personnes interrogées par internet.

Un niveau de formation élevé semble aller de pair avec une plus grande méfiance vis à vis des algorithmes.

Les personnes CSP + sont 59% à sentir qu'ils ne peuvent pas lutter. A l'inverse, les personnes ayant un diplôme inférieur au bac sont 47% à se sentir en confiance.

Samsung forme les 7-13 ans aux bons usages d'internet

Samsung a lancé un site internet pour sensibiliser les enfants de 7 à 13 ans aux bons usages de la toile.

Le site e-Junior, conçu avec l'éditeur pédagogique numérique Tralalère, donne accès à un choix de petites vidéos sur la e-reputation, le cyber-harcèlement, les contenus choquants, les mauvaises rencontres et même ... la collecte des données personnelles.

Sur ce dernier point, le site est librement accessible, sans inscription préalable, avec des cookies qui, assure la plateforme, n'ont qu'une vocation technique ou d'analyse et de statistiques.

Le site offre un lien vers un autre site de Samsung, lecampusjunior.fr, pour "apprendre à créer des jeux en s'amusant". L'inscription est nécessaire, mais là encore, Samsung promet que les données ne sont pas collectées à fins marketing ou commerciales.

Levées de fonds

- Ankorstore, plateforme de mise en relations de marques indépendantes et de détaillants, a levé 84 millions d'euros auprès des fonds Tiger Global et Bain Capital Ventures et des investisseurs historiques, Index Ventures, GFC, Alven et Aglaé.

- Regate.io (plateforme comptable pour gérer factures, notes de frais et paiements) a levé 7 millions d'euros auprès du fonds 360 Capital, de la Financière Saint James et d'investisseurs privés.

- DessIA, éditeur de logiciel d'intelligence artificielle pour la conception de systèmes techniques, a levé 5,5 millions d'euros auprès des fonds Supernova Invest, btov Partners, Go Capital et de Bpifrance.

jub-lby/pn/els