L'autre actu de la tech: 6G et cachalots

La 6G et une intelligence pour reconnaître les cachalots: voici une sélection d'informations de la semaine écoulée dans le domaine des technologies.

Hexa-X, projet européen de recherche sur la 6G

Alors que la 5G commence tout juste son déploiement, l'Europe lance déjà le développement de la 6G à travers le projet de recherche Hexa-X. Avec l'équipementier finlandais Nokia comme chef de file du consortium, le projet consiste à "ouvrir la voie à la prochaine génération de réseaux sans fil" censée "connecter les mondes humain, physique et numérique".

Concrètement, Nokia va diriger le processus de recherche, avec l'aide d'une dizaine d'acteurs de l'industrie des télécoms et d'instituts de recherche, afin d'élaborer les "technologies fondamentales" qui composeront la 6G.

Le projet Hexa-X démarrera le 1er janvier 2021 pour une durée de 2 ans et demi environ. Nokia s'attend à ce que les systèmes 6G soient commercialisés d'ici à 2030, suivant "le cycle typique" de 10 ans entre les générations de réseaux mobiles.

Une IA pour reconnaître les cachalots

Capgemini a conçu une intelligence artificielle capable de reconnaître un cachalot sur la base d'une photo de sa queue, dont la forme et les indentations sont caractéristiques de chaque individu.

Le programme, conçu dans un défi interne qui a opposé de multiples équipes de Capgemini à travers le monde, est désormais capable d'identifier un cachalot avec 97,5% de précision.

Pour l'instant, il est utilisé par Lisa Steiner, la spécialiste des cachalots qui jusqu'à maintenant effectuait à la main ce travail d'identification des animaux par des photos.

L'ambition ultime du programme est de parvenir à établir une base de données en ligne, qui puisse permettre à toute personne photographiant un cachalot à travers le monde d'identifier précisément l'animal et d'en savoir un peu plus sur ses pérégrinations et son histoire. Et aux scientifiques d'accumuler de précieuses données sur les déplacements de l'espèce.

Bouygues Telecom lance un service de "cloud gaming" pour ses clients 5G

Après avoir ouvert commercialement son réseau 5G le 1er décembre dans 20 grandes villes françaises, Bouygues Telecom a annoncé le lancement d'un service de jeu vidéo à la demande en illimité ("cloud gaming") pour ses clients dotés d'un forfait 5G et d'un smartphone Android compatible avec le réseau mobile de dernière génération.

Baptisé Pleio, ce service de "cloud gaming" donne accès à son lancement à plus de de 80 jeux, dont Dirt 4, LEGO Star Wars the complete saga, ou encore Ultra Street Fighter IV, pour 9,99 euros par mois.

Grâce à l'infrastructure mise en place par Gamestream, société française qui exploite ce service, et aux débits du réseau 5G de Bouygues Telecom, "les jeux sont fluides et la qualité graphique optimale sur tous les smartphones Android 5G", a assuré l'opérateur dans un communiqué.

10% des Français ont subi un cyber-harcèlement

Les Français seraient 10% à avoir subi une forme de harcèlement en ligne, selon l'étude annuelle sur la sécurité des Français réalisée par l'Institut national de la consommation pour Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme public/privé qui aide les particuliers et les petites entreprises pour leurs problèmes de cybersécurité.

Ils seraient également 17% à avoir vu leur carte bancaire utilisée à leur insu pour un paiement sur internet.

Un quart des Français auraient vu leur compte de messagerie ou de réseau social piraté, 39% auraient reçu un mail d'un interlocuteur prétendant avoir piraté leur ordinateur ou leur webcam, 52% auraient reçu une demande d'argent d'une personne usurpant l'identité d'un proche, et 52% également auraient été victimes d'un virus informatique.

L'étude a été réalisée en ligne par l'INC en juillet, auprès d'un échantillon de 1.762 personnes représentatives de la population française.

Un nouveau navire câblier pour Orange

L'opérateur Orange a annoncé la construction d'un nouveau navire câblier, "le premier de sa génération conçu spécifiquement pour la réparation des câbles sous-marins, que ce soit des câbles de télécommunications à fibre optique ou des câbles d'énergie reliant des éoliennes offshore".

Les câbles sous-marins constituent l'épine dorsale de l'internet mondial. Malgré des mesures de protection prises lors de leur installation, des défauts interrompant leur fonctionnement sont régulièrement constatés, ce qui peut occasionner des perturbations majeures sur le fonctionnement d'internet et des services de télécommunications internationaux.

"Dans de tels cas de figure, un navire de câblier doit intervenir sans délai. Ce sera la mission de ce nouveau navire, mobilisé pour intervenir sous 24 heures, 365 jours par an en cas de besoin", a indiqué Orange.

Pronote racheté par la filiale numérique de La Poste

Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, a annoncé lundi avoir pris une participation majoritaire au capital d'Index Education, éditeur de la solution Pronote, le leader des logiciels de gestion de la vie scolaire pour le primaire, les collègues et les lycées.

Plus de 15 millions de personnes (enseignants, élèves, parents) utilisent les solutions d'Index Education, précise un communiqué, avec un chiffre d'affaires pour la société de 20,8 millions d'euros en 2019.

Docaposte édite de son côté la plateforme "Devoirs à la maison" créée à l'occasion du confinement pour les élèves en situation de déconnexion numérique.

L'opération, réalisée avec le soutien de la Banque des Territoires qui prend une participation minoritaire, vise selon les acteurs à garantir la souveraineté numérique des données collectées par les solutions d'Index Education.

Levées de fonds

Ankorstore (place de marché s'adressant aux boutiques indépendantes) réalise une levée de 25 millions d'euros menée par Index Ventures et ses investisseurs historiques GFC, Alven et Aglae.

Pigment (planification d'entreprise, co-fondée par l'ancien co-fondateur de Criteo Romain Niccoli) a levé 25,9 millions de dollars auprès des fonds Blossom Capital, FirstMark Capital et Frst.

Le spécialiste parisien des données Ekymetrics a levé 24 millions d'euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance pour renforcer ses activités aux Etats-Unis et en Chine.

Luko (néo-assurance habitation, 100.000 assurés) a levé 50 millions d'euros, auprès des fonds EQT Ventures, Accel, Funders Fund, Speedinvest, Orange Ventures et des invesisseurs privés), un an après avoir déjà levé 20 millions d'euros.

Happydemics (études marketing automatisées, 40 salariés) a levé 8 millions d'euros, accueillant notamment à son capital les fonds Adelie et Sia Partners.

WeLink (plateforme de mise en relation professionnelle) a levé 4,2 millions d'euros, dans une opération menée par OneRagtime (Jean-Marie Messier).

Drone Volt (drones civils professionnels), cotée sur Euronext Growth, a levé 3,9 millions d'euros grâce à une émission d'actions largement sursouscrite.

Deepsense (biométrie faciale pour vérification d'identité en ligne) a levé 3 millions d'euros auprès du fonds américain SEAF et des investisseurs privés.

La start-up belge SweepBright (logiciel d'automatisation des tâches administratives pour agences immobilières) a levé 2 millions d'euros auprès de la néo-banque Anaxago.

Vianova, plateforme de données de mobilités partagées, connectées, électriques et autonomes pour les villes, a levé 1,8 millions d'euros auprès de la RATP et du fonds d'investissement Contrarian Ventures.

Masteos (investissement locatif clé-en-main) a levé 1,1 million d'euros auprès d'investisseurs privés issus du milieu tech français, comme Guillaume Lestrade, le co-fondateur de Meero.

jub-lby-yk/tq/eb