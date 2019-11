L'autre actu de la tech: 5G en Roumanie et kit de hameçonnage

Orange en 5G en Roumanie, et kits de hameçonnages en vente libre, voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies:

Orange se lance dans la 5G en Roumanie

Orange a choisi la Roumanie pour se lancer dans la 5G. Le nouveau réseau, désormais disponible dans trois des plus grandes villes (Bucarest, Cluj-Napoca et Iasi), sera ensuite étendu à d'autres tout au long de l'année 2020 et des suivantes, selon l'opérateur.

Orange propose une offre à 24 euros par mois sur 2 ans, avec des vitesses de téléchargement moyennes de 600 Mb/seconde, en bénéficiant du service d'écoute de musique en ligne Deezer et de TV mobile Family HD Go.

Achète ton kit de hameçonnage

Des développeurs malveillants mettent en ligne de véritables kits de hameçonnage à disposition des pirates, conditionnés et vendus de manière tout à fait professionnelle, selon un rapport d'Akamai, géant internet de la distribution de contenu.

Ces développeurs proposent les outils pour monter des campagnes de hameçonnage en usurpant l'identité de grandes marques. Quatre d'entre elles (Microsoft, PayPal, DHL et Dropbox) focalisent à elles seules plus de 40% des usurpations, selon le rapport.

Les marques du secteur de la tech sont les plus usurpées, mais viennent ensuite celles du secteur financier, celles du commerce en ligne, puis celles des médias.

Le rapport d'Akamai (https://www.akamai.com/fr/fr/multimedia/documents/state-of-the-internet/soti-security-phishing-baiting-the-hook-report-2019.pdf) fournit des exemples détaillés du travail d'un développeur malveillant et du service élaboré qu'il propose à ses clients.

"Beaucoup de ces développeurs ont des activités honnêtes dans l'industrie de la tech, mais choisissent de développer" ces méthodes "pour rôder leur savoir-faire et acquérir un revenu supplémentaire", note Akamai.

Mes immeubles en jetons numériques

Wecan Tokenize, une plateforme dédiée à la transformation de biens immobiliers en jetons numériques grâce à la technologie de la blockchain, a organisé une première transaction de 11 millions d'euros concernant deux immeubles à Lisbonne, au Portugal. "Les investisseurs ont pu participer au financement de deux projets immobiliers de grande qualité proposés par le groupe Geneva Management Group (GMG), grâce à un processus d'investissement 100% numérique", a-t-elle indiqué.

L'opération concerne deux offres de placement immobilier pour 1,3 et 4 millions d'euros, une offre d'emprunt à terme pour six millions ont été proposées. Ces titres de propriété numérique, émis dans la blockchain, sont censés pouvoir être échangés facilement et librement entre investisseurs.

Former plus de spécialistes en IA

La capacité actuelle de formation de professionnels de l'intelligence artificielle, soit 4.000 par an, est encore insuffisante au regard des besoins du secteur, selon la fédération professionnelle du numérique Syntec.

Cette capacité n'est que théorique, le taux de remplissage étant parfois loin de 100% du fait notamment d'une attractivité auprès des jeunes encore trop faible.

La Syntec relève que le besoin de diplômés supplémentaires est particulièrement net pour les formations du niveau licence (bac +3), le secteur n'ayant pas besoin uniquement d'ingénieurs et de chercheurs.

Elle estime globalement que les effectifs IA du seul secteur numérique (éditeurs de logiciels, entreprises de service informatique et d'ingénierie) devraient augmenter de 59% à 21.000 personnes d'ici à 2023.

E-commerce: 4 ventes sur 10 via mobile

Les sites de commerce en ligne français réalisent environ quatre ventes sur dix via un téléphone mobile, selon une étude réalisée par Ipsos pour Paypal. Selon cette étude, 57% des consommateurs français interrogés utilisent leur appareil mobile pour acheter ou payer en ligne. Mais les interrogations sur la sécurité de ces achats ou paiements restent un frein au développement de ces activités: 51 % des sondés expliquent qu'ils évitent en général d'acheter ou de payer sur un appareil mobile pour des raisons de sécurité.

L'étude note par ailleurs que les réseaux sociaux commencent à s'affirmer sur le marché du commerce en ligne. 41% des sites marchands français interrogés par Paypal utilisent les réseaux sociaux pour vendre. Facebook domine, avec 14 % des consommateurs interrogés qui déclarent avoir acheté sur le réseau social au cours des six derniers mois.

"Deep tech": l'Allemagne à l'honneur

Quatre start-ups allemandes figurent parmi les dix jeunes pousses "deep tech" (utilisant des technologies très avancées) sélectionnées cette année par l'accélérateur européen EIT Digital, financé par l'Union européenne.

Les start-ups retenues sont Oculavis (télémaintenance), R3 (technologie sans fil haute performance pour les applications industrielles critiques), Mecuris (prothèses et orthèses personnalisables et imprimées en 3D), et QuoScient (plateforme de cybersécurité entièrement automatisée pour la gestion des processus opérationnels)

La France figure au deuxième rang avec deux jeunes pousses sélectionnées, Cerbair (détection et neutralisation des drones par radiofréquence) et Zelros (utilisation de l'intelligence artificielle pour aider les assurances à accroître l'efficacité de leurs ventes).

car2go devient Share Now

L'application d'autopartage Car2go --présente à Paris-- va devenir mardi Share Now, conséquence du rapprochement consacré en février des services Car2Go (Daimler) et DriveNow (BMW). La transition doit être indolore pour les utilisateurs.

Faurecia crée son "store"

L'équipementier automobile Faurecia (filiale de PSA) et Aptoide, une importante place de marché pour applications Android basée à Lisbonne, ont fondé une coentreprise destinée à développer un "store" où les constructeurs automobiles pourront trouver des applications "abordables et sécuriséesé et "disponibles partout dans le monde avec un contenu adaptable selon la région".

Les levées de fonds

- La société rennaise Hoppen, qui développe des solutions technologiques pour les établissements de santé, a levé 32 millions d'euros pour acquérir Télécom Services, l'opérateur de services TV numériques dans les hopitaux, lors d'une opération soutenue par les investisseurs Extens et Geneo Capital Entrepreneur aux côtés des actionnaires historiques et d'un pool bancaire.

- La société finlandaise Maas Global, pionnière du Maas (Mobility as a service) avec son application Whim, qui intègre tous les déplacements en ville --en métro, tramway, bus, vélo en libre-service, taxi ou voiture de location-- à Helsinki, Birmingham, Anvers et Vienne, a levé 29,5 millions d'euros auprès notamment du fonds de BP et Mitsubishi. Elle entend "élargir ses activités sur les nouveaux marchés en Europe, au Japon, à Singapour et en Amérique du Nord en 2020".

- L'équipe française de "esport" Team Vitality a levé 14 millions d'euros auprès du fonds de capital risque spécialisé dans l'esport Rewired.GG. Team Vitality vient d'inaugurer à Paris un site d'environ 1.000 mètres carrés, à la fois siège social et lieu de rassemblement des fans.

- EldoTravo, startup toulousaine de mise en relations artisans-clients, a levé 3 millions d'euros auprès des fonds Irdi Soridec Gestion et M Capital et d'investisseurs privés.

- Cultivate, spécialiste de l'agriculture urbaine, porteuse notamment d'un ambitieux projet à Paris, a levé 2,7 millions d'euros en capital et dette auprès de Sylvain Breuzard (fondateur de la société de service numérique Norsys, et président de Greenpeace France) et un fonds d'entreprises.

- Libeo, plateforme de paiements entre entreprises SaaS (service logiciel à la demande), a levé 2 millions d'euros auprès du fonds de capital risque Breega, d'investisseurs privés et de Bpifrance.

- Kardinal (ex Citodi), solution d'optimisation de tournées de livraison de colis spécialisée sur le dernier kilomètre et le temps réel, a levé 2 millions d'euros auprès du fonds de capital-risque Serena et d'investisseurs privés.