L'autre Actu de la tech: +12% pour le marché des jeux vidéo

Un marché des jeux vidéo en croissance de 12% en 2020 et un palmarès 2020 des amendes RGPD dans l'Union européenne: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Le marché des jeux vidéo a bondi de 12% en 2020

Le marché des jeux vidéo a bondi de 12% en 2020 pour atteindre 139,9 milliards de dollars, selon l'étude de référence Superdata, une performance qui vient confirmer l'énorme impact de la pandémie et des confinements sur cette industrie.

Selon le rapport, les jeux "gratuits" ont générés l'essentiel (78%) des revenus, via notamment les achats additionnels à réaliser en cours de partie.

Le segment des jeux premium a crû de 28% grâce aux sorties majeures, notamment prévues pour la nouvelle génération de consoles de salon PS5 et Xbox Series X.

Le jeu vidéo s'est imposé comme un contenu à visionner pour quelque 1,2 milliard d'internautes, tandis que la réalité virtuelle a continué sa progression avec un bond de 25% sur un an.

L'Italie, championne des amendes pour infraction sur les données personnelles?

L'Italie est la championne européenne 2020 des amendes infligées à des entreprises pour infractions au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), selon un pointage de la société britannique Finbold.

L'autorité italienne sur la protection des données a infligé 58,2 millions d'euros d'amendes dans 34 affaires selon ce décompte, suivie par le Royaume-Uni (44 millions dans 3 affaires), l'Allemagne (37,4 millions dans 3 affaires).

Le décompte de Finbold ne laisse qu'une 6e place à la France, avec seulement 3,3 millions d'euros d'amende recensées.

Mais la Cnil fait remarquer que Finbold n'a pas retenu dans son classement les amendes de 100 et 35 millions d'euros infligées à Google et Amazon en décembre 2020 pour leur politique de cookies. Si l'on prend en compte ces sanctions - qui ne relèvent pas stricto sensu du RGPD, mais d'une législation française pré-existante - la France s'installe, et de loin, à la première place du classement en matière de montant cumulé d'amendes.

Les coupures d'internet ont coûté 4 milliards de dollars en 2020

Les coupures d'internet ont coûté 4 milliards de dollars dans le monde en 2020, un montant toutefois en baisse de moitié, selon un rapport du site Top10VPN.

Le site a dénombré 93 coupures majeures de connexion dans 21 pays, représentant plus de 27.000 heures sans connexion (+49% en un an) et touchant 268 millions de personnes.

L'Inde est de très loin le pays le plus affecté avec un coût de 2,8 milliards de dollars.

Selon le rapport, 42% des coupures sont volontaires et liées à des restrictions sur la liberté de rassemblement, la liberté de la presse ou pour agir contre des "interférences électorales".

Solar Winds: similitude avec un malingiciel déjà existant?

Les chercheurs de l'éditeur d'antivirus Kaspersky ont trouvé des similitudes entre la technique utilisée dans la retentissante affaire de piratage informatique SolarWinds, qui avait affecté plusieurs agences gouvernementales aux États-Unis, et un malingiciel déjà repéré il y a plusieurs années, Kazuar.

"Dans l'ensemble, les experts ont observé, dans les différentes mutations de Kazuar, des caractéristiques spécifiques ayant des similarités avec des échantillons" de Sunburst, le malingiciel mis au jour dans l'affaire SolarWinds, explique Kaspersky.

Parmi les hypothèses émises par l'éditeur: une origine commune des deux malingiciels, un transfert d'un développeur d'un groupe vers l'autre, une simple influence d'un groupe sur un autre...

"Nous pensons qu'il est important que d'autres experts étudient ces similitudes et tentent d'en savoir davantage", a indiqué Kaspersky dans une note détaillée sur ses trouvailles.

Kazuar est une porte dérobée (fonctionnalité cachée permettant l'intrusion d'un acteur extérieur dans un système informatique), mise en évidence par la société de cybersécurité américaine Palo Alto en 2017. Cette dernière avait estimé à l'époque que Kazuar "pouvait avoir un lien" avec Turla, un groupe pirate russophone réputé proche de l'État russe.

Données personnelles en accès libre sur un serveur chinois

Safetydetectives, un blog de cybersécurité spécialisé dans les tests d'antivirus, a repéré un serveur chinois en accès libre contenant des informations personnelles sur au moins 214 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook) dans le monde, dont 681.000 en France et 29,4 millions aux États-Unis.

"A partir des données que nous avons découvertes, il était possible de déterminer les noms complets, leur pays de résidence, leur lieu de travail, leur poste, leurs informations de contact, et des liens directs vers leurs profils", a indiqué la société.

Les données ont été ramassées sur internet par la société chinois Socialarks, basée à Shenzhen et Xiamen. Dans certains cas, des données qui n'étaient pas en accès libre ont aussi été récoltées, par un moyen qui reste à déterminer.

Socialarks avait déjà été dénoncée en août 2020 dans une affaire similaire, ayant exposé les données de jusqu'à 150 millions d'utilisateurs de Linkedin, Facebook et Instagram.

L'application française de lutte contre le cyberharcèlement Bodyguard se lance en anglais

L'application Bodyguard, qui propose d'agir comme un filtre pour masquer les publications offensantes aux yeux de leur destinataire sur une sélection de réseaux sociaux, va annoncer son lancement aux États-Unis et au Royaume-Uni, en anglais, lors du CES 2021.

Selon un communiqué, l'application déjà disponible en français et en italien compte 50.000 utilisateurs en France. Elle intègre aussi des fonctionnalités dédiées aux entreprises pour modérer les espaces d'échange avec leur communauté.

Levées de fonds

TagPay (35 collaborateurs, modernisation des systèmes informatiques des banques) a levé 25 millions d'euros auprès du fonds d'investissement newyorkais Long Arc Capital, qui devient ainsi majoritaire au capital.

Pennylane, start-up lancée en 2020 qui propose un outil de visualisation comptable et financière, a levé 15 millions d'euros, auprès notamment de ses investisseurs historiques Partech et Global Founders. Pennylane avait déjà levé 4 millions d'euros en mai 2020.

1Kubator (réseau d'incubateurs) a levé 6 millions d'euros auprès de BNP Paribas Cardif, de la Caisse d'Epargne Pyrénées, du groupe Surya et des actionnaires historiques dont le Fonds French Tech Accélération du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA).

La start-up parisienne Yzr (dix salariés, normalisation automatique de données numériques grâce à l'intelligence artificielle) a levé 2 millions d'euros auprès d'investisseurs privés comme Jean-Baptiste Rudelle (cofondateur de Criteo), Frédéric Mazzella (cofondateur de Blablacar), ou Bertrand Diard (cofondateur de Talend).

jub-lby/soe/LyS