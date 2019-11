L'autoroute entre la France et l'Espagne bloquée par des séparatistes catalans

Des centaines d'indépendantistes catalans bloquent l'autoroute AP-7 reliant l'Espagne à la France pour protester contre la condamnation à la prison, mi-octobre, de dirigeants séparatistes. Des dizaines de véhicules sont immobilisés sur les voies dans les deux sens, juste au niveau de la frontière.Quelque 300 personnes sont sorties des voitures, montant une sorte de barricade et installant une large scène, dotée de haut-parleurs et de projecteurs apportés dans des camionnettes. Le blocage a provoqué une coupure de la circulation sur plus de 20 km, selon le service régional d'information routière en Catalogne.Ces militants disent vouloir bloquer l'autoroute pendant trois jours. Ils sont venus équipés de toutes sortes d'ustensiles pour cuisiner, dont des barbecues à gaz, ainsi que de cartons de vivres et de tables. La plupart se couvrent le visage pour ne pas être identifiés et exhibent des pancartes avec le slogan en catalan « Tous à La Jonquera », nom de la ville frontalière.Neuf dirigeants condamnés à des peines de prisonLe blocage de l'autoroute est une nouvelle action de protestation contre la récente condamnation de neuf dirigeants indépendantistes catalans à de lourdes peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. La mystérieuse plateforme « Tsunami Démocratique » avait appelé à converger vers La Jonquera, « avec ou sans voiture ».« Cette mobilisation est un cri adressé à la communauté internationale pour qu'elle fasse comprendre à l'Etat espagnol que la seule voie, c'est s'asseoir et parler », indiquait cette plateforme sur l'application Telegram. Les Comités de défense de la République (CDR), formés depuis 2017 de collectifs d'indépendantistes radicaux, ont également appelé à gagner La Jonquera.Des itinéraires de déviation mis en placeL'AP-7, appelée aussi « autoroute de la Méditerranée », est une liaison stratégique entre l'Espagne et le reste de ...