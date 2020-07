L'autopsie tactique de l'Atalanta

Troisième de Serie A et meilleure attaque d'Europe, l'Atalanta est de loin l'équipe qui aimante le plus de louanges sur la qualité de son jeu. C'est aussi le futur adversaire du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais quel est le secret de cette machine ?

L'histoire raconte qu'un jour, Gian Piero Gasperini, 62 piges, est allé dans son vestiaire avec une boîte de punaises et y a accroché la photo d'une meute de loups. Explication donnée dans les colonnes duC'est également ce que Bergame attend d'un entraîneur de l'Atalanta, et Gasperini l'a bien compris, lui qui a débarqué en 2016 dans une ville où l'habitant est réputé bosseur, taiseux, dur au mal. Une ville qui a surtout vu le coronavirus tuer les gens comme des mouches ces derniers mois et où le club de foot a, comme l'expose l'écrivain Gigi Riva, récemment interrogé dans. À Bergame, on ne vit pas le foot, on le souffre, et c'est aussi ce que raconte le foot prôné par Gasperini, le technicien expliquant même à qui veut l'entendre quelui font. En arrivant à l'Atalanta, il y a quatre ans, son rôle était de créer une identité affirmée sur le terrain et de maintenir un club qui n'avait plus vu le top cinq de Serie A depuis la saison 1947-1948. Le jour de sa présentation, il avançait quand même :