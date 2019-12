L'automobile, moteur de clivages

Les Macronistes votent Toyota, LFI Dacia et le RN Audi... Si l'attachement à l'objet fait presque l'unanimité, à chaque couleur politique sa préférence.

La voiture n'est plus un objet consensuel. Deux études publiées simultanément viennent le confirmer et éclairent les fractures géographiques mais aussi générationnelles qui sous-tendent la grande controverse automobile. L'étude annuelle de l'Observatoire Cetelem de l'automobile, publiée le 3 décembre et menée auprès d'un échantillon de 10 000 personnes réparties dans quinze pays (à travers l'Europe mais aussi aux Etats-Unis, en Turquie, au Japon, en Chine, en Afrique du Sud et au Brésil) ne discerne pas de désamour. L'attachement à sa voiture est prononcé (plus de 80 %), davantage encore chez les 18-34 ans (84 %) que parmi les plus de 65 ans (79 %).

Les choses se gâtent lorsqu'il est question d'environnement. En Turquie, en Chine ou en Afrique du Sud, plus des trois quarts de la population désignent l'automobile comme le vecteur principal de la pollution. L'Espagne se montre elle aussi très en pointe, mais en France, cette opinion n'est partagée qu'à hauteur de 46 % (42 % en Allemagne) alors que la moyenne européenne se situe à 60 %. Globalement, les jeunes se disent deux fois plus préoccupés par la contribution de l'automobile au réchauffement climatique (63 %) que les plus âgés (30 %). L'écart apparaît encore plus flagrant entre ceux qui vivent dans des villes de plus d'un million d'habitants et les ruraux, moins sévères envers leur voiture, surtout en Europe. Autre trait révélateur : les ruraux à travers le monde sont de loin les plus favorables à une baisse de la fiscalité automobile afin d'améliorer le pouvoir d'achat.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr