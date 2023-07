L’Australie vient à bout de l’Irlande

Pour le premier match du groupe B, l'Australie, co-organisateur de la compétition, s'est imposée face à une Irlande coriace, malgré l'absence de Sam Kerr. Il faut dire que les 75 000 spectateurs présent au Sydney Football Stadium, un record national, ont bien aidé.

Australie 1-0 Irlande

Buts : Catley (52 e sp) pour les Matildas

Fortes de leur dernier succès face aux Bleues en amical, les Australiennes comptaient surfer sur la vague pour bien entrer dans la compétition, malgré le forfait de dernière minute de Sam Kerr. Dans un Olympic Stadium chauffé à blanc, les Matildas n’ont pas déçu et l’ont emporté d’une courte tête face aux Irlandaises. Pas spécialement affectées par la pression logique des organisateurs, les Australiennes ont dominé la première mi-temps de la tête et des crampons, mais qui ont manqué de tranchant dans la surface irlandaise, à l’image de Clare Hunt qui est parvenue à reprendre le centre de sa latérale mais sans pouvoir ajuster sa tête (17 e ) ou Hayley Raso qui a vu sa tête frôler le poteau gauche de la portière irlandaise (28 e ). Du côté des Girls in Green, même si les joueuses de Vera Pauw ont fait parler leur qualité physique, elles n’ont pas vraiment réussi à tenir le ballon, les imprécisions techniques et la précipitation ne leur permettant pas de mettre réellement en danger la défense des Matildas .…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com