L'Australie, un cimetière d'animaux

Des milliers de cadavres de kangourous jonchant le bord des routes, un koala assoiffé tendant désespérément les bras vers la gourde d'un cycliste, un autre totalement paniqué récupéré de justesse par une femme alors qu'il était piégé par les flammes...Si la ministre de l'Écologie australienne a reconnu qu'il faudrait des « mois pour évaluer avec précision » l'impact des incendies sur la population d'animaux sauvage du continent, une première estimation donne déjà le tournis : une étude de l'université de Sydney évalue dans le seul Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par ces feux, à 480 millions le nombre d'animaux tués depuis septembre !Des mammifères, des oiseaux, des reptiles, mais si l'on y ajoute les insectes, les grenouilles, les chauves-souris, certains experts estiment que l'hécatombe devrait se compter en milliards. En attendant de faire ce macabre décompte, le ministère de l'Environnement recommande aux habitants, « y compris dans les zones urbaines, loin du front de l'incendie », de laisser dans leur jardin des bacs d'eau pour soulager les animaux stressés et déshydratés.« Massacre pour la faune et la flore »« Vue l'ampleur de ces incendies, on peut parler de massacre pour la faune et la flore et cela aura un impact à très long terme », juge Philippe Grandcolas, biologiste au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle. Selon ce chercheur français, « il faudra au minimum une cinquantaine d'années pour que les forêts ravagées par les flammes retrouvent leur structure initiale. Certaines espèces végétales n'y repousseront jamais. » Parce qu'ils vivent dans les arbres et se déplacent lentement, les koalas sont particulièrement exposés. Dans le sud-est de l'Australie, un tiers de la population serait morte. « On ne pense pas aux tortues, aux reptiles, aux micromammifères et aussi aux oiseaux, car on se dit qu'ils ont la possibilité de s'envoler, mais ...