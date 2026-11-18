L'Australie a imposé mercredi des sanctions à trois ressortissants israéliens et à quatre organisations en raison à la fois de leur appel à l'expansion illégale des colonies et des violences commises par les colons en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong estime que la promotion de telles actions est susceptible de réduire à néant toute possibilité de solution à deux États, israélien et palestinien.

Cette décision de l'Australie, qui avait déjà pris des mesures similaires début juin aux côtés de la France, du Canada, de la Norvège et de la Grande-Bretagne, fait suite à celle prise mardi par Londres de sanctionner huit entreprises de construction israéliennes impliquées dans la construction de colonies en Cisjordanie.

"Les personnes et organisations sanctionnées ont participé activement à la planification, à la coordination et à la création de nouvelles colonies, notamment en collectant des fonds, en recrutant des volontaires et en apportant leur soutien à des colons violents", ajoute Penny Wong.

Daniella Weiss, dirigeante de l'organisation de colons Nachala et partisane de l'expulsion des Palestiniens de Gaza, figure parmi les personnes sanctionnées. Une autre personne sanctionnée, Eliav Libi, a accéléré l'expansion des colonies en Cisjordanie par le biais de son entreprise de construction.

La décision de Canberra interdit aux Australiens et aux entreprises australiennes de commercer avec les personnes et organisations sanctionnées ou de leur apporter un soutien.

Selon Penny Wong, les violences survenues ces dernières semaines dans le cadre du projet de colonie E1 mettent péril une solution à deux États.

Le projet E1 diviserait en deux la Cisjordanie occupée par Israël et la couperait de Jérusalem-Est, fragmentant ainsi encore davantage le territoire qui doit constituer l'Etat palestinien dans le cadre de cette solution à deux Etats.

Le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Des colons israéliens ont abattu cette semaine une Palestinienne de 72 ans dans un quartier de la ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée, où des colons se sont récemment emparés de plusieurs habitations palestiniennes, selon des témoins et des responsables palestiniens.

Les instances des Nations unies et la plupart des pays considèrent ces colonies comme illégales, une position que conteste Israël.

(Renju Jose à Sydney, Alexander Cornwell à Tel Aviv and Pesha Magid, version française Benoit Van Overstraeten)