L'Australie et les Îles Salomon signent un vaste traité freinant les ambitions de la Chine

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à gauche, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese après la signature d'un traité bilatéral à Canberra, le 25 novembre 2026, en Australie ( AFP / SAEED KHAN )

Les Îles Salomon et l'Australie ont signé mercredi un traité stipulant qu'il n'y aurait pas de base militaire étrangère dans le petit archipel, une initiative vue comme destinée à freiner les ambitions de la Chine dans le Pacifique.

Depuis son élection à la tête des Îles Salomon en mai, le Premier ministre Matthew Wale a bouleversé les liens étroits que son prédécesseur Manasseh Sogavare avait noués avec Pékin, se rendant à Canberra et Washington pour reconstruire les relations avec les partenaires traditionnels de la nation insulaire.

Avec 15 ministres il s'est rendu à Canberra mercredi pour la signature officielle du traité qui couvre de vastes domaines (éducation, santé, police, énergie, résilience climatique, aide via un fonds souverain australien, routes, ponts) et qui consacre l'Australie comme "premier partenaire en matière de sécurité" des Îles Salomon.

"Les Îles Salomon ont été pendant plusieurs années une source d'incertitude et de doute dans la région", a déclaré M. Wale aux journalistes aux côtés de son homologue australien Anthony Albanese. "Ces jours-là sont révolus".

Le traité prévoit une aide de Canberra de 740 millions de dollars australiens (421 millions d'euros) sur dix ans pour financer l'éducation et des infrastructures.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à gauche, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese à Canberra, le 25 novembre 2026, en Australie ( AFP / SAEED KHAN )

Il réaffirme la "décision souveraine" de l'archipel selon laquelle aucune base militaire ou de sécurité étrangère n'y sera implantée et "que les infrastructures sensibles des Îles Salomon resteront exemptes de toute militarisation, ingérence étrangère et accès non autorisé".

Cela concerne les aéroports, ports, l'énergie et les communications, précise le texte, des domaines dans lesquels la Chine a participé à la construction d'infrastructures via des prêts de plusieurs millions de dollars, après que les Îles Salomon ont rompu en 2019 leurs liens avec Taïwan, une décision diplomatique favorable à Pékin.

Les Îles Salomon devront également consulter l'Australie au sujet d'éventuels accords avec d'autres pays concernant des infrastructures critiques ou la sécurité, a déclaré M. Albanese.

Il a salué cet accord comme "un nouveau chapitre de notre partenariat pour renforcer notre prospérité partagée et notre sécurité".

Interrogé sur un accord de sécurité secret conclu avec la Chine en 2022 qui aurait été annulé, Matthew Waleen a indiqué ne pas pouvoir confirmer ces informations en raison d'une "clause de non-divulgation".

"Nous avons des discussions en cours avec la Chine", a-t-il toutefois indiqué aux journalistes.

"Occasion rare"

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que ses relations avec les pays du Pacifique ne relevaient pas de "rivalités géopolitiques ou d'affrontements entre blocs".

L'accord de 2022, dans le cadre duquel les Îles Salomon avaient accueilli des policiers chinois, avait "pris Canberra au dépourvu", a retracé pour l'AFP Mihai Sora, directeur de recherche au think tank Lowy Institute, à Sydney.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à gauche, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese après la signature d'un traité bilatéral à Canberra, le 25 novembre 2026, en Australie ( AFP / SAEED KHAN )

L'Australie s'était notamment inquiétée du fait que l'accord secret puisse aussi concerner la marine chinoise.

Ce texte "a été le catalyseur de quatre années de diplomatie australienne effrénée dans la région, visant à endiguer tout nouveau préjudice stratégique", a expliqué le spécialiste.

L'Australie a ainsi conclu des alliances de sécurité ou des traités avec cinq autres pays insulaires du Pacifique.

L'élection de M. Wale a constitué une "occasion rare et peut-être éphémère" pour Canberra d'écarter l'éventualité d'une présence militaire chinoise aux Îles Salomon, relève Mihai Sora, "du moins tant que l'accord tiendra".

En septembre, Matthew Wale a suspendu le Parlement pour une durée indéterminée après avoir résisté à un vote de défiance. Il a réussi à mettre fin à la tentative de renversement de son nouveau gouvernement de coalition. Le Parlement doit reprendre ses travaux en janvier, ont déclaré mercredi des responsables à l'AFP.