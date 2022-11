L'Australie boxe la Tunisie

Parfaitement organisée, l'Australie a réussi à s'imposer ce samedi, à Doha, face à une Tunisie qui avait perdu son énergie du premier match (0-1). Mitchell Duke a été le héros du jour.

Tunisie 0-1 Australie

Un Duke qui cloche

Jour de marée, au Qatar, où, pour la deuxième fois en moins d'une semaine, des vagues de corps rouges prêts à tout rafler sur leur passage sont venues ensevelir un stade dohanais. Il n'a cette fois plus été question de premier plongeon dans ce Mondial, mais plutôt d'une recherche de confirmation pour des Tunisiens ayant froidement planté leurs yeux dans ceux des Danois lors de la première journée . Alors ? Alors, la bande à Kadri, pourtant portée par des "olé" après seulement vingt secondes de jeu, a cette fois rangé son bélier et a laissé une Australie tabassée par l'équipe de France mardi dernier déployer avec bonheur un 4-4-2 parfaitement rodé qui, en phase défensive, a ligoté le duo Laidouni-Skhiri. Un barrage gagnant (1-0).Coupés à la source, les Aigles en cage ont alors jeté des javelots et se sont retrouvés nez à nez avec leurs limites techniques. Youssef Msakni a tout de même réussi à s'offrir quelques slaloms et s'est retrouvé avec une balle d'égalisation en or avant la pause quelques minutes après une première tentative de Mohamed Dräger contrée par Souttar (41). L'artiste d'Al-Arabi l'a finalement envoyé embrasser un panneau publicitaire, laissant alors l'Australie rentrer aux vestiaires avec un avantage logique, obtenu au bout d'un décalage provoqué et d'un centre dévié, conclu d'une tête clochée par un Mitchell Duke assez fabuleux. Heureux de la tournure de son plan, Graham Arnold, le sélectionneur des Socceroos, a pu sauter comme un gosse devant un sapin de Noël et s'est même marée lorsqu'il a vu Duke, auteur d'une autre tête cadrée en première période…